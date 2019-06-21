Медиаоккупация. Остановить поглощение Украины Медведчуком

За пять лет мы успели придумать себе много внутренних окопов. Черно-белый мир пятилетней давности потерял контрастность. Цвета смешались и доминировать стал серый. В бесчисленной череде споров мы рискуем не заметить того, как Украина закончится.

Телевизионный триумвират Виктора Медведчука – это всего лишь история о том, как Москва учится на своих ошибках. После покупки телеканала ZIK главный адвокат Кремля контролирует 70% политических ток-шоу и 20% программ новостей. Если приплюсовать сюда контент телеканала «Интер», то цифры вырастут до 75% и 35% соответственно. Фактически, Виктор Медведчук будет определять реальность для огромного числа украинских зрителей. И никакой ошибки тут нет. В конце концов, реальность – это не то, чем мы обладаем, а то, что мы об этом думаем.

У меня нет вопросов к "союзу журналистов". Этот советский динозавр давно выродился в синекуру по раздаче "корочек2 и званий "заслуженного". Его руководство успешно выполняет функцию по легитимации кремлевских сливных бачков и спекулирует на теме свободы слова. Покупку Виктором Медведчуком телеканала ZIK они предпочитают не комментировать. Массовые увольнения с телеканала – тоже. Классическая медиапроституция – ругаем что-то абстрактное, чтобы не дай бог не поссориться с кем-то конкретным. Да и зачем, если бюджетные деньги продолжают капать, а списочное число "мертвых душ" приближается к паре дивизий?

У меня нет вопросов к тем, кто работает на каналах Виктора Медведчука. Это кадровый коктейль из сторонников Кремля, подлецов и дураков. Первые никогда не скрывали своих взглядов, отстаивая право Москвы считаться столицей Украины. Вторые воспринимают профессию как источник заработка, прикрываясь словами о "свободе слова". Третьи предпочитают не разгибаться из позы страуса, убеждая себя, что "пронесет" и "мое дело маленькое".

У меня нет вопросов к экспертам и политикам, которые продолжают ходить на эфиры этих каналов. Они уже пятый год говорят про "необходимость коммуникации", "целевую аудиторию" и "трансляцию правильных ценностей". Нет смысла рассказывать им о том, что они легитимизируют повестку врага. Нет смысла объяснять им, что они выполняют роль ароматизатора, забивающего трупный запах. У кого-то эго. У кого-то – карьера. У кого-то – отсутствие мозгов.

У меня нет даже вопросов к самому Виктору Медведчуку. Он вполне цельный в своем желании вернуть Украину в российскую орбиту. Вполне настойчивый в желании обнулить европейское будущее страны. Вполне последовательный в стремлении переделать Киев в столицу Малороссии. Все, что он сам не решается сказать, можно услышать из уст его кума. Который по совместительству работает президентом Российской Федерации.

За последние пять лет мы успели неплохо переругаться. Водораздел 2014-го года выглядел просто – Украина или Россия. Затем в проукраинском лагере последовательно возникали новые заборы. К 2019-му к внутренним окопам добавились колючая проволока и взаимное презрение. И даже в комментариях под этим текстом будут спорить о том, кто из украинских президентов виноват в случившемся.

Вина Петра Порошенко в том, что Виктор Медведчук сохранил и приумножил свое влияние. В том, что повестка капитуляции благодаря новому медиахолдингу теперь будет расти как раковая опухоль. Коалиции бывают сложными. Компромиссы тем более. Но все это не повод для того, чтобы не принимать решения, от которых зависит будущее страны.

И все это – прекрасный урок для нового президента. Того самого, в резерве которого астрономические цифры поддержки и одобрения. И если досрочные парламентские закончатся так, как говорят социологи, то у Владимира Зеленского в руках окажется вся полнота ответственности за страну. И возможность кивать на предшественников закончится уже в начале августа.

Потому что если повестка капитуляции переживет нового президента, то с большой долей вероятности она переживет и страну.

Специально для LIGA.net