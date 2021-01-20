"Медленное затухание" эпидемии, российский СТС купил "Лигу смеха". Что надо знать утром
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Российский СТС купил "Лигу смеха" у студии Квартал 95. Это Липецкая фабрика Зеленского?
Проект студии Квартал 95 "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной. Компания, в которой Владимиру Зеленскому до президентства принадлежала 18%-я доля, предоставила права на адаптацию шоу и может получать до $15 000 за каждый эпизод. Среди основных владельцев СТС Медиа российские госбанки и друзья Владимира Путина. Мы разбирались, заработает ли президент Украины на сделке с россиянами (спойлер – напрямую нет, но может получать выплаты по роялти) и этично ли сотрудничество украинских производителей контента с вещателями государства-агрессора. Больше по ссылке.
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