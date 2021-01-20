"Медленное затухание" эпидемии, российский СТС купил "Лигу смеха". Что надо знать утром

В Израиле вакцинировано почти 30% населения, в Украине – 0%. В Израиле за строгим карантином следит армия, в Украине за не очень строгим –почти никто. В Израиле в четыре раза меньше население. Но… У них около 10 000 заболевших в сутки, а у нас последние дни около 4000. На место Израиля можно поставить почти любую развитую страну и ее цифры будут намного хуже, чем у Украины в последний месяц.

Больше по ссылке. Конечно, достоверность украинских данных вызывает много вопросов. Но сфальсифицировать цифры заболеваемости, госпитализации и смертности в разы или даже порядки украинская власть не смогла бы, да и не решилась бы. И надо признать, что эпидемия без очевидных причин пошла на спад и даже новогодние вечеринки и застолья не вызвали новый всплеск заболеваемости, констатируют ученые Академии наук. Не иначе – чудо на Днепре.

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