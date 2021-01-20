UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Медленное затухание" эпидемии, российский СТС купил "Лигу смеха". Что надо знать утром

20.01.2021, 09:30
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 20 января. Температура от –9 до -17, курс доллара 28.09

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Эпидемия продолжит "медленное затухание". Ученые НАН спрогнозировали течение COVID-19

В Израиле вакцинировано почти 30% населения, в Украине – 0%. В Израиле за строгим карантином следит армия, в Украине за не очень строгим –почти никто. В Израиле в четыре раза меньше население. Но… У них около 10 000 заболевших в сутки, а у нас последние дни около 4000. На место Израиля можно поставить почти любую развитую страну и ее цифры будут намного хуже, чем у Украины в последний месяц.
 
Конечно, достоверность украинских данных вызывает много вопросов. Но сфальсифицировать цифры заболеваемости, госпитализации и смертности в разы или даже порядки украинская власть не смогла бы, да и не решилась бы. И надо признать, что эпидемия без очевидных причин пошла на спад и даже новогодние вечеринки и застолья не вызвали новый всплеск заболеваемости, констатируют ученые Академии наук. Не иначе – чудо на Днепре. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Российский СТС купил "Лигу смеха" у студии Квартал 95. Это Липецкая фабрика Зеленского?

Проект студии Квартал 95 "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной. Компания, в которой Владимиру Зеленскому до президентства принадлежала 18%-я доля, предоставила права на адаптацию шоу и может получать до $15 000 за каждый эпизод. Среди основных владельцев СТС Медиа российские госбанки и друзья Владимира Путина. Мы разбирались, заработает ли президент Украины на сделке с россиянами (спойлер – напрямую нет, но может получать выплаты по роялти) и этично ли сотрудничество украинских производителей контента с вещателями государства-агрессора. Больше по ссылке.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
новости утренний дайджест

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 