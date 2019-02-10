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10.02.2019, 17:25
Медведчук, Беркут вернулся и битва за Супрун: новости недели

Дело против Медведчука, переименование областей Украины, отстранение Супрун, медаль украинки на чемпионате по сноубордингу, выборы президента без россиян-наблюдателей, советская оккупация Эстонии, курс Украины на ЕС и НАТО, "Бляха-муха" в парламенте, встреча Трампа с Кимом, возвращение Беркута. Обзор LIGA.net.

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Дело против Медведчука

Виктор Медведчук

5 февраля Генпрокуратура открыла уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме против лидера пророссийской организации Украинский выбор Виктора Медведчука.

"… Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 г. в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - сообщили в ГПУ.

У политика в ответ заявили, что дело против него – атака со стороны "партии войны" и " "внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство".

На следующий день последовала реакция из Кремля: там заявили, что "встревожены". 

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Теги: верховная рада, ЕС, нато, днепропетровская область, ульяна супрун, эстония, виктор медведчук, кировоградская область, выборы-2019, сноубординг
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