Медведчук, Беркут вернулся и битва за Супрун: новости недели

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Виктор Медведчук

5 февраля Генпрокуратура открыла уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме против лидера пророссийской организации Украинский выбор Виктора Медведчука.

"… Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 г. в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - сообщили в ГПУ.

У политика в ответ заявили, что дело против него – атака со стороны "партии войны" и " "внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращения Украины в федеративное государство".

На следующий день последовала реакция из Кремля: там заявили, что "встревожены".