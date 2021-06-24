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Спецпроект | Между Москвой и Коломойским. История Павла Фукса (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Между Москвой и Коломойским. История Павла Фукса (анонс) - Фото
Коллаж - LIGA.net
24.06.2021, 14:37

Полная история бизнесмена – от российского гражданства до украинских санкций

19 ноября 2005 года новый губернатор Харьковской области Арсен Аваков проводил необычный аукцион. Богатейшие люди Харькова сорили деньгами, соревнуясь за лоты от самого губернатора, мэра города и президента, чтобы помочь в реконструкции здания местной филармонии. Итоги озадачили. Один из трех самых дорогих лотов – купель-корытце с изображением казака Мамая конца 17 века от Виктора Ющенко – приобрел Павел Фукс за 1 млн грн.

"Кто такой Фукс?" – задавались вопросом присутствовавшие журналисты. О российском бизнесмене, выходце из Харькова, тогда никто ничего не знал.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан платным подписчикам LIGA.net завтра, 25 июня. Хотите тоже получить эту историю? Оформите годовую подписку "Партнер" сейчас и получите скидку в 50%. Кроме доступа к спецтекстам, мы также будем каждую неделю в воскресенье присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты. И отключим показ рекламы.


Десять лет спустя тот же вопрос задавали друг другу их киевские коллеги. В 2015-м Фукс приехал в Украину из Москвы и за короткое время стал одним из самых ярких бизнесменов современной Украины. Дружба с Игорем Коломойским и многолетним мэром Харькова Геннадием Кернесом, приглашение адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, многочисленные меценатские проекты, слухи о выкупе бизнеса у прошлых властей, – все это окружало Фукса ореолом таинственности и успеха.

Все изменилось в 2021-м. Первый серьезный удар он получил в марте, когда Совет национальной безопасности и обороны поручил Госгеонедрам отобрать у якобы связанных с Фуксом компаний 19 лицензий на добычу газа и нефти на месторождениях в Полтавской области. Спустя два месяца бизнесмен и сам оказался под санкциями СНБО.

Кто такой Павел Фукс, как из списка богатейших украинцев он переместился в санкционный список и за счет чего собирается исправлять положение – об этом новая история LIGA.net.

Читайте предыдущий спецпроект в общем доступе:
Плащ и кинжал. Как дипломаты стали шпионами и убийцами

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Павел Фукс
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