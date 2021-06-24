19 ноября 2005 года новый губернатор Харьковской области Арсен Аваков проводил необычный аукцион. Богатейшие люди Харькова сорили деньгами, соревнуясь за лоты от самого губернатора, мэра города и президента, чтобы помочь в реконструкции здания местной филармонии. Итоги озадачили. Один из трех самых дорогих лотов – купель-корытце с изображением казака Мамая конца 17 века от Виктора Ющенко – приобрел Павел Фукс за 1 млн грн.
"Кто такой Фукс?" – задавались вопросом присутствовавшие журналисты. О российском бизнесмене, выходце из Харькова, тогда никто ничего не знал.
Десять лет спустя тот же вопрос задавали друг другу их киевские коллеги. В 2015-м Фукс приехал в Украину из Москвы и за короткое время стал одним из самых ярких бизнесменов современной Украины. Дружба с Игорем Коломойским и многолетним мэром Харькова Геннадием Кернесом, приглашение адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, многочисленные меценатские проекты, слухи о выкупе бизнеса у прошлых властей, – все это окружало Фукса ореолом таинственности и успеха.
Все изменилось в 2021-м. Первый серьезный удар он получил в марте, когда Совет национальной безопасности и обороны поручил Госгеонедрам отобрать у якобы связанных с Фуксом компаний 19 лицензий на добычу газа и нефти на месторождениях в Полтавской области. Спустя два месяца бизнесмен и сам оказался под санкциями СНБО.
Кто такой Павел Фукс, как из списка богатейших украинцев он переместился в санкционный список и за счет чего собирается исправлять положение – об этом новая история LIGA.net.
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