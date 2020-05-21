Кто стоит за компроматом против Байдена и Порошенко и как Зеленский собирается выходить из пике с Трампом

Украина на пороге очередного кризиса в отношениях с США. Владимира Зеленского снова пытаются перетянуть на сторону одного из кандидатов в президенты США, что может иметь долгосрочные последствия для отношения двух стран. А своими заявлениями и открытыми уголовными делами Зеленский только этому способствует. Кто стоит за появлением компромата против Джозефа Байдена и подыгрывает ли Зеленский Трампу, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 19 мая нардеп и бывший член Партии регионов Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. По словам депутата, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

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Первая тема записей касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". На записях речь идет о необходимости увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который якобы "вышел на Байдена", из-за чего тот якобы требовал от Порошенко его уволить.

Вторая тема записей, по словам депутата, касается развала парламентской коалиции и предстоящих выборов в феврале 2016 года.

Что касается первой темы, то, это не является какой-то сенсацией, поскольку сам Байден ранее признавался, что такой "шантаж" имел место. В интервью изданию The Atlantic за 2016 год Байден описывал одну из встреч с Порошенко.

"Петро, ты не получишь свой миллиард долларов. Ну ладно, ты можешь оставить генерального прокурора. Только учти, что в этом случае мы не будем платить", - пересказывал Байден разговор с Порошенко.

Тем не менее нынешняя власть решила отреагировать на заявления Деркача. "Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы, я знаю, что генеральный прокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство...Будут расследовать", - заявил Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Еще до слов президента Офис генпрокурора успел открыть уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене. А спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в Раде инициируют создание временной следственной комиссии по "пленкам Деркача".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Байден – главный конкурент Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. И открытие уголовных дел, в которых фигурирует один из кандидатов, ничего хорошего Украине не принесет, считает директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук.

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"Ситуация абсолютно недопустима. Никаких плюсов от такого подхода со стороны Украины как государства и Зеленского как президента не вижу. Со стороны отдельных украинских олигархов - да, со стороны российской власти - да, со стороны Украины как государства – нет", - сообщила она в комментарии LIGA.net.

По мнению Гетьманчук, такое развитие событий прежде всего в интересах трех игроков: Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани; преследуемого в США олигарха Игоря Коломойского; и России, которой важно не допустить избрания Байдена и параллельно «оборвать» отношения между Вашингтоном в Киевом.

Согласен с экспертом и сам Порошенко, назвавший записи "сфабрикованной пророссийской провокацией". "Аудиофайлы, которые демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (Деркач, - ред.), сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал", - сказал пятый президент.

По словам Порошенко, провокация была начата "пятой колонной Кремля" и направлена на то, чтобы в преддверии американских выборов нарушить двухпартийную поддержку Украины в США.

Важно вспомнить, что в декабре 2019 года Деркач встречался с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Кроме того, в Киеве Джулиани встретился и с нардепом от Слуги народа Александром Дубинским, который ранее работал на телеканале 1+1 Коломойского.

В команде Байдена считают публикацию "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту. Кроме того, по их мнению, к распространению записей причастен российский пропагандистский госресурс RT.

ЧТО ДАЛЬШЕ. LIGA.net обратилась за реакцией в Офис президента, однако там решили воздержаться от комментариев. В тоже время глава комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (СН) считает, что сейчас задача Украины – сохранить двухпартийную поддержку со стороны США.

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"Важно, чтобы США оставались нашим надежным стратегическим партнером, и мы не должны втягиваться в их внутреннеполитическую предвыборную борьбу", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Мережко считает, что открытое уголовное дело и заявления Зеленского не являются подыгрыванием Трампу в его избирательной кампании. "Это вопросы правоохранительных органов и судебной системы. Пусть они занимаются в рамках своей профессиональной компетенции. Власть не будет в это вмешиваться", - заверил он.

По мнению ассоциированного эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, детали обнародованных записей нужно расследовать, но это не должно превращаться в уголовное преследование. "В Украине инструмент заведения уголовных дел ни о чем не свидетельствует. Напоминает пока больше суету", - отметил он в комментарии LIGA.net.

В свою очередь Гетьманчук считает избранный властью подход неправильным и прогнозирует негативные последствия. "Украина выступает как близорукий, непредсказуемый, циничный партнер, который к тому же не понимает своего основного актива на американском направлении - двухпартийной поддержки", - считает эксперт.

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