"Меня демонизируют". Интервью главы КСУ Шевчука - за минуту

Глава Конституционного суда Станислав Шевчук в эфире Радио Свобода рассказал, зачем встречался с адвокатом Коломойского и юристом Зеленского Андреем Богданом; почему КСУ отменил статью о незаконном обогащении. Главные его тезисы – коротко от LIGA.net.

Электронные декларации. "В прессу попали сканы нашего проекта решения, несколько страниц с позициями по электронному декларированию. Я дал поручение секретариату организовать комиссию для выводов по утечке информации… Комиссия определила, что нельзя считать то, что попало в прессу копией или сканом проекта решения".

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Говорит - его демонизируют! "У нас в последнее время очень много утечек, такое впечатление, что изнутри действует какая-то подпольная группа, которая выкладывает в прессу и демонизирует процесс или личности, в том числе и личность главы суда".

В КСУ авторитаризма, говорит, нет. "Мы коллегиальный орган и у меня один голос. У нас нет авторитарного режима, когда глава прессует судей, заставляет их принимать решения под давлением".

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И вообще, КСУ – независим. "Суд – независимый, он не может ориентироваться на конкретную политическую личность. Мы не политики… Это штампы, что Конституционный суд принимает те решения, которые нужны главе государства. У нас своя логика, у нас нет политического цикла, у нас есть юридический цикл и решения принимаются тогда, когда есть 10 голосов".

Но критиковать решения суда – нельзя. "Оперировать категориями "зрада" или "перемога" по отношению к нашим решениям – это путь в никуда. Хорошо, когда решения совпадают с общественным мнением. А когда они не совпадают, как с незаконным обогащением (признание неконституционной статьи о незаконном обогащение чиновников – ред.)? Нам вообще тогда нельзя принимать решения или закрывать суд?".

Незаконное обогащение - мы просто указали... "Просто мы указали, что такая формулировка, которая были использована, а именно: "Законность активов, которая не подтверждена доказательствами…" - это уникальная вещь, это единственная статья, которая прямо противоречит презумпции невиновности… Никто не обязан доказывать свою невиновность в суде".

Адвоката Коломойского "знает более 10 лет". "Я знаю господина Богдана более 10 лет... Встреча не была тайной… После нашего решения по статье о незаконном обогащении… Насколько я понимаю, кандидату Зеленскому ставили вопросы дипломаты о том, что делать и какая позиция. Он (Богдан) выяснял, как выйти из ситуации, как правильно принять новый закон".

Он - целый глава КСУ! - препятствовать Зеленскому не будет. "Я лично не вижу никаких оснований, чтобы поставили под сомнение инаугурацию новоизбранного президента, тем более, когда президент избран 73% избирателей".

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