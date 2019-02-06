"Меня кинули как лоха": интервью Януковича - за минуту

На очередной "пресс-конференции" в Москве беглый и осужденный за госизмену экс-диктатор Виктор Янукович рассказал, как его "кинули" Германия, Франция и Польша, отвечал с бумажки на вопросы российских пропагандистов о выборах в Украине и заявил, что "рад видеть без петли на шее" украинского журналиста. Что он говорил, отвечая на вопросы, которые ему не задавали, и игнорируя заданные – коротко.

Самые черные годы в истории. "Годы после 2014-го я оцениваю как самые черные в истории независимой Украины… Мы увидели процессы, военное противостояние, которые привели к многочисленным жертвам… Сейчас в Украине власть находится в руках тех людей, которые совершали эти преступления… Такого разгула вседозволенности в Украине никогда не было".

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Тонкая "ткань", человеческая душа и церковь. "Церковь всегда была отделена от государства... Никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви. Все то, что произошло в Украинской православной церкви, направлено было не на снижение напряженности, а на разделение, на вражду, ненависть... Все это коснулось очень тонкой ткани - души человеческой... Те, кто взял на себя ответственность, взял на себя и большой грех, нельзя было этого делать".

Давление на суд было беспрецедентным. "Приговор (вынесенный Януковичу по делу о госизмене – ред.) был написан под диктовку власти, и давление на суд было беспрецедентное... Это не имеет ничего общего с законом... Все построено на лжи и на ненависти. Вот так".

Украина – очаг нестабильности. "Нужно искать пути примирения, проявлять толерантность, терпимость… Украина стала очагом войны и нестабильности, которая распространяется и на территорию других государств - европейских государств, США и, конечно, России".

О мирном соглашении, подписанном 21 февраля 2014-го между Януковичем, Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком (страны ЕС выступали свидетелями подписания). "Меня обманули, предали… Или, как говорят продвинутые украинские политики: меня кинули как лоха… Как можно к этому относиться? Ответственность на них (странах ЕС – ред.) лежит… И я бы хотел, чтобы они мне публично ответили, почему я уже много раз, много лет к ним обращаюсь и с пресс-конференций, и в письменной форме – и ни разу не получил ответа от этих стран… Они же подписали соглашение со мной".

Никаких проблем у меня нет. "Я спокойно передвигаюсь по террритории России. Более того, я не нахожусь ни в каких банках данных Интерпола и могу выезжать в любую страну. Мира!.. Никаких проблем у меня нет".

"Травля" Медведчука. "У президента Порошенко нет никаких шансов честно победить на выборах... Не избежать грязных методов... Все, кто выступает против этой власти с любой критикой… власть ищет инструменты, как на них повлиять... В том числе, и на Медведчука, и на других политиков. Тот путь, который избрала украинская власть - плохо закончится… Слышал, что создана какая-то специальная группа из 12 человек, которая работает по Медведчуку, может быть, и по мне".

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Порошенко "все врет". "Я Петра Порошенко знаю очень давно или хорошо... Беда в том, что он не государственник, он бизнесмен, у него на первом месте личная выгода и деньги, он все готов на это променять... Методы, которыми он пользуется, очень изощренные... Отличительная черта - это вранье. Он не только мне врал, он постоянно врал всем, это у него профессиональная привычка".

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Страшно выходить на улицу. "Если задумываешься, выходить на улицу - это серьезная проблема... Вот что реально произошло в Украине".

Нас изгнали с родной земли. "Фактически нас изгнали с родной земли... Но за что? Изгнали людей, которые приносили столько благ государству... Нужно возвращать людей на родную землю, пусть работают, восстанавливают родной Донбасс".