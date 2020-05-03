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03.05.2020, 20:00
Мэр Черкасс, ресторан Тищенко и "самое опасное место" на Земле: новости недели

СБУ завершила расследование по делу об убийстве Гандзюк, ресторан нардепа СН продолжал полноценную работу в карантин, Пентагон показал видео с НЛО, в Черкассах решили ослабить карантин (это не понравилось Зеленскому и Авакову), нардеп Холодов улетел на Кипр до карантина и провел там полтора месяца, под Офисом президента рестораторы поставили столики и кормили людей, Саакашвили получит другую должность, а ученые назвали "самое опасное место" на планете за всю историю Земли. Обзор LIGA.net.

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СБУ завершила расследование убийства Гандзюк. Рябошапка и активисты считают это "сливом дела"

Екатерина Гандзюк (фото - аккаунт в Facebook)

27 апреля Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по двум подозреваемым в деле об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк - главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата того же облсовета Алексею Левину. Активисты возмутились из-за этого решения. 

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Мангер подозревается в организации нанесения тяжелых увечий Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. По версии следствия, он и Левин действовали вместе по предварительному сговору. Предполагается, что Владислав Мангер мог быть непосредственным заказчиком преступления, а Алексей Левин - искать и координировать исполнителей. 

Кроме того, прокурор ГПУ Роман Романчук рассказал, что еще один подозреваемый по делу - Игорь Павловский - пошел на сделку со следствием, согласившись дать обличительные показания касаемо организаторов преступления.

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Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" считают, что Мангер "договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности". Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что дело передано в суд "слишком рано". 

По его информации, "большое количество следственных действий не провели и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для получения обвинительных приговоров, собраны не были": "Преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно".

Рябошапка считает, что это было сделано для улучшения имиджа Офиса генпрокуратуры и генпрокурора Ирины Венедиктовы.

Читайте также: "Почему вы молчите?". Отец Гандзюк написал Зеленскому из-за действий Венедиктовой



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Теги: Николай Тищенко, Екатерина Гандзюк, коронавирус, COVID-19, ресторан велюр
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