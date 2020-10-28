Почему Зеленский и Слуга народа не смогли повторить прошлогодний триумф

Только два кандидата от Слуги народа в областных центрах могут попасть во второй тур местных выборов. О монобольшинстве в крупных городах даже речи не идет. Несмотря на это партия президента Владимира Зеленского среди победителей на этих местных выборах, считают эксперты. Причина: украинцы отдали голоса местным проектам, а другие общенациональные партии получили поддержку на уровне СН. Тем не менее, феномен Зеленского на этот раз не подействовал и от прошлогодних результатов не осталось и следа. Почему украинцы не поддержали массово Слугу народа, кто в этом виноват и как Зеленский собирается выстраивать диалог с местными элитами, – в разборе LIGA.net.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

С одной стороны, партия президента хвастается тем, что будет представлена в каждом областном совете и будет в них на первом месте по общему количеству мандатов. С другой, ни о каком монобольшинстве речи не идет. Печальнее ситуация в городских советах. К примеру, во Львове и Ивано-Франковске "слуги", скорее всего, не преодолеют пятипроцентный барьер. А в большинстве областных центров им придется выбирать между коалицией с местными партиями или оппозицией. Еще хуже ситуация с мэрами. Среди крупных городов кандидаты от СН проходят во второй тур только в Полтаве, Ужгороде и Кривом Роге.

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По сравнению с триумфом Зеленского на прошлогодних выборах, результат местной кампании выглядит поражением. Однако другие общенациональные партии не могу похвастаться лучшим результатом, считают опрошенные LIGA.net эксперты.

"Несмотря на все недостатки партии Зеленского, отношение к другим общенациональным партиям и их лидерам еще хуже", – объясняет LIGA.net замдиректора Центра Разумкова Михаил Мищенко.

По словам политического философа и руководителя украинской исследовательской программы Kennan Institute Михаила Минакова, никогда общенациональная сила не получала серьезное присутствие на местах. "В 2010 году Партия регионов формально зашла на 30% и создала большинство в советах только за счет мажоритарщиков", – объясняет он в комментарии LIGA.net.

На этих выборах доминировали партии мэров, говорит Мищенко. "На юго-востоке второе место за ОПЗЖ, в Киеве и на западе – ЕС, в центре – СН", – отметил он LIGA.net. Учитывая динамику снижения поддержки партии Зеленского, результат СН Мищенко считает неплохим, ведь "могло быть и хуже". При этом уточняет: в основном электорат СН по сравнению с парламентскими выборами-2019 ушел к местным партиям, а не общенациональным.

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ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА ПАРТИИ ЗЕЛЕНСКОГО

В руководстве Слуги народа результаты местных выборов называют ожидаемыми. "Мэры областных центров имели пять лет на подготовку, средства, полномочия и все преимущества децентрализации", – комментирует LIGA.net замглавы фракции СН в парламенте Евгения Кравчук.

Коллега по фракции и глава кировоградской областной организации партии Никита Потураев объясняет мысль Кравчук: "Есть пример одного из областных центров. Люди говорят: "Мер открыл три фонтана!". Местные журналисты написали, что эти три фонтана стоят, как пять. Но людям все равно. Им важно, что в городе появились три хороших фонтана. А то, что они стоят, как пять, им станет важно, но через пять лет. Люди голосуют за то, что они могут пощупать".

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В партии разочарованы результатами по Киеву. Согласно параллельному подсчету голосов, который проводит штаб СН, Ирина Верещук занимает пятое место с 5,5%, а партия набирает 7,4% на выборах в Киевсовет. Кравчук говорит, что на старте социология давала Слуге народа больше. Также ниже ожидаемого партия получила в Одессе и Харькове.

Причиной низкого по стране результата в партии считают, в частности, поздний старт избирательной кампании. "Мы запоздали с партийным строительством, поздно развернули штабы", – говорит LIGA.net Потураев.

По словам Кравчук, во многих регионах окончательные списки не были понятны до последнего дня регистрации. "Они формировались представителями депутатов и кураторов. И эти команды не сработались", – констатирует она. В качестве яркого примера собеседник LIGA.net в руководстве партии приводит Киев.

Треугольник Верещук-Тищенко-мажоритарщики абсолютно не сработал. Это были лебедь, рак и щука. Все находились в разных галактиках, – один из руководителей партии СН

Еще одной причиной слабых результатов в Слуге народа считают низкую явку. "Во многом это была протестная история. Не пришел наш электорат: молодежь и средний класс. А поскольку год назад мы выигрывали за счет них, то я бы расценивал это как протест", – считает собеседник LIGA.net в руководстве партии.

Минаков объясняет низкую явку и низкую поддержку партии власти тем, что ожидания от Зеленского не выполнены: "Одни ожидали от него мира и более инклюзивной культурной политики, а другие – посадки Порошенко и его окружения. И обе группы разочарованы".

По мнению Минакова, электорат Зеленского разочарован и начинает голосовать за тех, кто, как им кажется, будет наказывать Зеленского. "Это ресентимент. Избиратель мстит своим голосованием и требует сатисфакции", – отметил философ.

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К тому же Зеленский попросту не предложил достойную альтернативу, считает Мищенко. "Общенациональные партии не предложили избирателям достойные кандидатуры вместо действующих мэров. Может, люди и хотели бы изменений, но они не готовы голосовать за первого попавшегося. Они хотят быть уверенными, что альтернатива будет позитивной и качественной", – сообщил социолог в комментарии LIGA.net.

Согласен с ним Минаков: "За полтора года стал очевиден кадровый голод Зеленского. В том числе и на местах. Есть спрос на хороших управленцев, но нет предложения. Поэтому старые мэры выглядят лучшей альтернативой. Здесь уже работает рациональность".

Слуга народа – это безликая партия. Там одно лицо. Именно поэтому Зеленский активно ездил по регионам, несмотря на все опасности с пандемией. И все равно не смог вытянуть, – Минаков

В руководстве СН оправдываются, что ни при каком партийном строительстве конкурент Геннадию Кернесу и Геннадию Труханову за полтора года не возник бы. "В каждом областном центре мы мерили по 5-10 человек. Никто не взлетает", – говорит один из руководителей партии.

ПЛАНЫ ЗЕЛЕНСКОГО: КОАЛИЦИЯ С МЭРАМИ ИЛИ ЖЕСТКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Слуга народа настроена на конструктивные отношения с партиями мэров. "Прекрасно понимаю, что на востоке некоторые решение будут голосоваться с ОПЗЖ. Если это не о русском языке, а о качестве жизни. А на западе с ЕС. Главное, чтобы не пересекались красные линии, а название партии не имеет значения", – говорит LIGA.net Потураев.

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Собеседник LIGA.net в руководстве партии рассказывает, о каких "красных линиях" идет речь: "Чтобы советы не занимались политикой (а-ля обращение Новосанжарского поселкового совета по украинцам из Ухани). И будем запрещать нашим депутатам возглавлять коммунальные предприятия. Это большая коррупционная история".

В некоторых областных центрах партии Зеленского придется уйти в оппозицию. В частности, в Хмельницком и ряде западных городов, где у мэров будет монобольшинство. Также роль оппозиции достанется будущей фракции СН в Днепровском горсовете из-за конфликта с действующим мэром Борисом Филатовым.

"В целом по стране у наших депутатов будет преимущество в виде общения с нардепами парламентского монобольшинства и исполнительной властью. Они будут связующим звеном", – уверяет Кравчук.

Также "слугам" на местах должны помочь нардепы монобольшинства. До конца года Зеленский может внести доработанный проект изменений в Конституцию в части децентрализации, говорит LIGA.net один из руководителей фракции СН. По его словам, в новой редакции существенно ослабили роль префекта, но ему оставили возможность блокировать инициативы местных советов, связанные с территориальной целостностью.

Кроме того, готовится пакет законопроектов о децентрализации. "У Гетьманцева (главы налогового комитета Рады. – Ред.) есть целая разработка по местным налогам, чтобы их немного структурировать", – добавляет собеседник. По его словам, у президента есть давняя идея придумать "какой-то новый налог и отдать его на местный уровень".

По мнению Минакова, у СН был расчет создать довольно большие фракции в крупных местных советах и работать в связке с мэрскими партиями. "В общенациональном смысле это хорошо. Есть скрепляющая страну инфраструктура, уменьшающая дефрагментацию. Но, мне кажется, они получили меньше, чем ожидали. И реализовать в полном объеме их замысел не удастся", – резюмирует он.

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