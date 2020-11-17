Местные выборы кардинально изменили Украину, вакцина от COVID-19. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Moderna заявила о самой высокой эффективности своей вакцины от COVID-19 – 94,5%

Вчерашний инфодень был богат фармацевтическими новостями.

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о том, что ее кандидатная вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала эффективность в 94,5%. Это даже лучше, чем у вакцины Pfizer-BionTECH, презентованной на прошлой неделе. Фондовые рынки заметно "позеленели" от этой новости.

Вторая новость из Украины – глава Biopharma вчера опубликовал пост-отчет, что их препарат Биовен в комплексе терапии пневмонии на основе иммуноглобулинов "в четыре раза – с 23,6% до 6,25%" сокращает летальность при критическом течении коронавирусной болезни. У эксперимента маленькая и не очень "научная" выборка, но в целом ученые настроены к иммуноглобулиновой терапии положительно. Если у вас уже есть антитела, то вы можете помочь в создании препарата, сдав кровь для создания плазмы.



Третья новость из Европы и параллельного мира "британских ученых": сок плодов некоторых неядовитых растений (черноплодная рябина, гранат, другие) деактивирует коронавирус SARS-CoV-2 и вирус гриппа в пробирке. Пишут ученые из Ульмского университета в Германии (статья еще не прошла превью). Что делать на практике с этой информацией – не ясно: разве что горло постоянно полоскать соком рябины (не делайте этого), но шуму в соцсетях рябина вчера наделала.



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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов

Мы ставим точку в теме местных выборов – от ОТГ до облсоветов и мэрий. Хотя сложно сказать, что теперь бОльшая власть – в областях.

Ведь это были исторические выборы – впервые тысячи депутатов сформировали власть в ОТГ, построив тысячи невидимых мостиков между так называемой глубинкой и Киевом (больше не надо смотреть на облсовет, главу области или мэра областного центра) – все денежные вопросы ОТГ решают напрямую в обход политической областной верхушки.

Это не дает власти Киева над ОТГ, но дает свободу от местных политических феодалов и станет защитой от любых форм сепаратизма. Например, если политический лидер вроде Кернеса или Труханова примет некое политическое решение – люди на местах в ОТГ могут вовсе его игнорировать, потому что никак не зависят от облцентра (раньше денежные вопросы решались именно там).

И хоть большинство людей даже примерно не понимает, зачем нужны местные выборы, зачем нужны ОТГ и так далее, но именно вы имеете возможность разобраться и понять, как сильно теперь изменилась страна – в нашем детальном разборе с картами и понятной инфографикой. Больше по ссылке.

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