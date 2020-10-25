Местные выборы в Украине, запрет книги о суде над Стусом и зеленый щенок: новости недели

В Украине прошли местные выборы, а в США – вторые дебаты между кандидатами на пост президента, Виктор Медведчук через суд добился запрета книги о суде над Стусом, "Шахтер" выиграл у "Реала" со счетом 3:2, в Польше прошли митинги против запрета абортов, а в Италии родился зеленый щенок. Обзор LIGA.net .

В Украине прошли местные выборы и состоялся соцопрос от Владимира Зеленского

Выборы (иллюстративное фото – depositphotos.com)

На этой неделе, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. Параллельно с этим в стране провели соцопрос, на который президент Владимир Зеленский вынес пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, создании на Донбассе свободной экономической зоны, сокращении депутатов в Раде, легализации марихуаны и Будапештском меморандуме.

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Опрос вызвал неоднозначную реакцию среди украинцев, многие выступили против его проведения, а житель Ивано-Франковской области даже обратился в столичный Окружной админсуд с требованием признать проведение президентского опроса в день выборов незаконным. Впрочем, ОАСК признал иск необоснованным и удовлетворять его отказался.

21 октября стало известно, что опрос будет профинансирован партией Слуга народа. В самой партии отметили, что не видят в этом ничего незаконного и не считают подобный формат агитацией.

В течение недели перед выборами в стране происходили не очень приятные события. 21 октября в Одесской области взорвали автомобиль кандидата в депутаты – мужчину в тяжелом состоянии доставили в частную клинику. Та же участь 24 октября постигла автомобиль еще одного кандидата в Ровенской области – ему сожгли машину, но сам он не пострадал.

21 октября в Министерстве внутренних дел приняли решение перейти на усиленный режим работы: с 22 октября полиция взяла под охрану все участковые избирательные комиссии.

В тот же день правоохранители начали получать информацию о возможных попытках срыва опроса Зеленского – в полиции заявили, что готовы предотвратить любые провокации. Также в МВД предупредили, что порча бюлллетеней президентского опроса будет квалифицироваться как мелкое хулиганство.

Наблюдались в стране и предвыборные скандалы.

23 октября в эфире программы Право на владу на 1+1 нардеп фракции Слуга народа Александр Дубинский, возглавивший список СН на выборах в Киевоблсовет поругался с кандидатом в мэры столицы от партии Голос Сергеем Притулой. Притула назвал Дубинского "абсолютным мерзавцем", а тот в ответ окрестил телеведущего "тупым животным".

А также не обошлось без забавных эксцессов.

В Запорожье подросток украл урну для голосования – свой поступок он объяснил тем, что хотел использовать ее в качестве инкубатора для выращивания и разведения улиток. Местная полиция шутку не оценила, задержав подростка и открыв уголовное производство по факту кражи с проникновением в помещение.

25 октября в 08:00 утра стартовал процесс голосования. Около 10:00 утра проголосовал на выборах и Зеленский с супругой, ответив на пять своих же вопросов. А при выходе с участка главу государства поджидала активистка Femen – она оголилась перед президентом, а на внутренней стороне ее платья было написано "ZEXIST".

Тем временем, по данным МВД, на опрос Зеленского начали поступать жалобы, в Киеве на Подоле даже перевернули одну из урн с листками для опроса, а в Одесской области за подкуп избирателей задержали россиянина.

После закрытия участков данные по проведенным экзитполам обнародовала группа Рейтинг и компания Liberty Report. Мэром Харькова большинство жителей города признали Геннадия Кернеса, а вот действующий глава столицы Виталий Кличко не смог набрать необходимых голосов, чтобы избежать попадания во второй тур.

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