Месяц Зеленского, скандал в ПАСЕ, Эдисон vs Тесла: новости недели

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ВСУ и НАТО

Учения ВСУ (фото - www.mil.gov.uа )

24 июня стало известно, что 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.

140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел в Литве соответствующие экзамены от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге взамен союзного командования Европы мобильными силами. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, они готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.