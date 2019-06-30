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30.06.2019, 18:53
Месяц Зеленского, скандал в ПАСЕ, Эдисон vs Тесла: новости недели

Сертификат от НАТО для ВСУ, отчет команды Владимира Зеленского за месяц, ПЦУ и Филарет, РФ снова в ПАСЕ, отказ Кремля отпускать украинских моряков, бюллетени на выборы, фильм об Эдисоне и Тесле, освобожденные пленные из Донбасса, АП больше не АП, расследование ГБР о бронежилетах, Дональд Трамп и Владимир Путин об Украине, скандальные назначения в ОГА, украинский эзотерический фильм "Посторонний". Обзор LIGA.net.

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ВСУ и НАТО

Учения ВСУ (фото - www.mil.gov.uа )

24 июня стало известно, что 140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в Силы быстрого реагирования НАТО.

140-й центр Сил специальных операций ВСУ прошел в Литве соответствующие экзамены от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО 2002 года в Праге взамен союзного командования Европы мобильными силами. Состоят из войск сухопутных, специального назначения, воздушных, морских сил, они готовы в течение пяти дней к проведению операций эвакуации или реагирования на кризисные ситуации во всех частях мира.



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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, дональд трамп, владимир путин, пленные
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