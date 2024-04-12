"Метко, но ограниченно. Пока". Трипольскую ТЭС разрушили ракетами Х-69 – почему это плохо
В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области. После этого удара, по данным ПАТ "Центрэнерго", утрачено 100% генерации.
Часть российских ракет, летевших в направлении Трипольской теплоэлектростанции, удалось сбить, часть – все же достигли цели, говорит глава наблюдательного совета Центрэнерго Андрей Гота.
Трипольскую ТЭС атаковали относительно новыми ракетами Х-69, говорит спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.
Вероятно, после этой атаки Силы обороны смогут лучше понять, как противодействовать этим ракетам, объясняет LIGA.net Валерий Рябых, аналитик информационно-консалтинговой компании Defense Express.
Почему до сих пор нет алгоритмов сбивания Х-69 и готова ли Россия к их системному использованию – коротко.
Не стратегическая, но обходит ПВО. Что известно о Х-69
Х-69 впервые в Украине появилась в феврале 2024 года. Фрагменты сбитой ракеты эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз начали исследовать 22 февраля.
Класс "воздух-поверхность", предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста к окружающему фону.
Впервые ее публично представили на военном форуме в августе 2022 года. В открытых источниках данных о постановке на вооружение и количестве произведенных россиянами ракет Х-69 нет.
Заявленная дальность полета – до 290 км, скорость 700–1000 км/ч. Масса боевой части 300–310 кг. Ракета должна стать основной крылатой ракетой Су-57, которую он будет нести во внутренних отсеках вооружения.
Также запуск возможен с Су-34 и Су-35. Она может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения.
Уцелевшие фрагменты Х-69, полученные украинскими экспертами, имели минимальное количество микроэлектроники и каких-либо компонентов систем управления и наведения, сообщил тогда директор КНИИСЭ Александр Рувин. Однако имеющаяся на корпусе маркировка дает информацию о дате изготовления – конец 2023 года.
"Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса и специфической фольги, размещаемой под наружной обшивкой боевой части и, вероятно, позволяющей при попадании поражающих элементов или других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву", — сообщил Рувин.
Ракета похожа по функционалу на Х-59, но по характеристикам чем-то напоминает Х-101, рассказывает LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
Скорее всего, РФ уже начала производить их опытными партиями.
Малозаметная и неисследованная. Почему Х-69 трудно сбивать
Поводов для волнения в характеристиках этой ракеты сразу несколько. Первый – запуск с самолетов тактической авиации, взлет которой фиксировать значительно труднее, чем взлет Ту-95МС и МиГ-31К, говорит Рябых:
Второй – у России еще достаточно носителей, с которых можно производить пуски таких ракет – и Су-35, и Су-34 у оккупантов около 100 единиц.
Третий повод – ракета явно имеет потенциал, чтобы обойти украинскую ПВО. "Если они как-то долетели, значит, смогли обойти наши зоны прикрытия противовоздушной обороны благодаря, в частности, своим системам наведения", – считает Рябых.
По его словам, ракета оснащена системой DSMAC, которая работает со сравнением изображений, спутниковой навигацией с помехозащищенными антеннами "Комета-М", а также инерциальной системой наведения. Это делает Х-69 достаточно высокоточной.
"Кроме того, заявлено, что эта ракета имеет возможность совершения сверхнизкого полета – на высоте около 20 метров, – добавляет эксперт Defense Express. – Это существенно уменьшает возможности противовоздушной обороны вовремя выявлять и реагировать на нее".
Хорошая новость – РФ может использовать эти ракеты в ограниченных количествах, поскольку вряд ли успели выйти на промышленное производство крупными партиями. Но налаживание производства – вопрос времени. Через несколько месяцев ситуация может измениться.
Ракета Х-69 все же имеет ограниченное использование по дальности. Даже несмотря на то, что вопреки заявленным характеристикам, может пролететь около 400 км, добавляет Коваленко: "Самолеты запускают ее, не подлетая близко к нашим границам или линии боестолкновения. Чтобы их не сбили. Следовательно, дальность из-за этого также уменьшается".
Снова про F-16. Как противодействовать этим ракетам
Силы обороны Украины не так часто сталкивались с этой ракетой, чтобы полностью раскрыть ее функционал и достаточно высокоэффективные алгоритмы противодействия, констатирует Коваленко.
Учитывая характеристики Х-69, можно предположить, что наиболее эффективными против них могут быть западные истребители, говорит Рябых. Как, например, те же долгожданные Украиной F-16:
Однако, чтобы лучше понять, чем можно противодействовать Х-69, нужно дать экспертам возможность исследовать остатки этих ракет и лучше изучить их параметры, уточняет LIGA.net Евлаш.
Кроме того, Украина должна более активно уничтожать носители. "Еще более действенный путь – уменьшение возможности противника по изготовлению таких ракет, – считает Рябых. – То есть, нанесение ударов по производству. Ну, и увеличивать действенность санкций. Уверен: если разобрать Х-69, могут найтись компоненты западного производства".