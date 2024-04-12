В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области. После этого удара, по данным ПАТ "Центрэнерго", утрачено 100% генерации.

Часть российских ракет, летевших в направлении Трипольской теплоэлектростанции, удалось сбить, часть – все же достигли цели, говорит глава наблюдательного совета Центрэнерго Андрей Гота.

Трипольскую ТЭС атаковали относительно новыми ракетами Х-69, говорит спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

Вероятно, после этой атаки Силы обороны смогут лучше понять, как противодействовать этим ракетам, объясняет LIGA.net Валерий Рябых, аналитик информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Почему до сих пор нет алгоритмов сбивания Х-69 и готова ли Россия к их системному использованию – коротко.

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Не стратегическая, но обходит ПВО. Что известно о Х-69

Х-69 впервые в Украине появилась в феврале 2024 года. Фрагменты сбитой ракеты эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз начали исследовать 22 февраля.

Справка Высокоточная крылатая ракета Х-69 является продвинутым ребрендингом Х-59.



Класс "воздух-поверхность", предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста к окружающему фону.



Впервые ее публично представили на военном форуме в августе 2022 года. В открытых источниках данных о постановке на вооружение и количестве произведенных россиянами ракет Х-69 нет.



Заявленная дальность полета – до 290 км, скорость 700–1000 км/ч. Масса боевой части 300–310 кг. Ракета должна стать основной крылатой ракетой Су-57, которую он будет нести во внутренних отсеках вооружения.



Также запуск возможен с Су-34 и Су-35. Она может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения. Высокоточная крылатая ракета Х-69 является продвинутым ребрендингом Х-59.Класс "воздух-поверхность", предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста к окружающему фону.Впервые ее публично представили на военном форуме в августе 2022 года. В открытых источниках данных о постановке на вооружение и количестве произведенных россиянами ракет Х-69 нет.Заявленная дальность полета – до 290 км, скорость 700–1000 км/ч. Масса боевой части 300–310 кг. Ракета должна стать основной крылатой ракетой Су-57, которую он будет нести во внутренних отсеках вооружения.Также запуск возможен с Су-34 и Су-35. Она может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения.

Уцелевшие фрагменты Х-69, полученные украинскими экспертами, имели минимальное количество микроэлектроники и каких-либо компонентов систем управления и наведения, сообщил тогда директор КНИИСЭ Александр Рувин. Однако имеющаяся на корпусе маркировка дает информацию о дате изготовления – конец 2023 года.

"Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса и специфической фольги, размещаемой под наружной обшивкой боевой части и, вероятно, позволяющей при попадании поражающих элементов или других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву", — сообщил Рувин.

Ракета похожа по функционалу на Х-59, но по характеристикам чем-то напоминает Х-101, рассказывает LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Она не используется как стратегическая ракета, – говорит он. – Но ее свойства позволяют обходить средства противовоздушной обороны эффективнее Х-101. При этом Х-69 может запускаться с тактических самолетов Су-35 и Су-34".

Скорее всего, РФ уже начала производить их опытными партиями.

Малозаметная и неисследованная. Почему Х-69 трудно сбивать

Поводов для волнения в характеристиках этой ракеты сразу несколько. Первый – запуск с самолетов тактической авиации, взлет которой фиксировать значительно труднее, чем взлет Ту-95МС и МиГ-31К, говорит Рябых:

"Эти ракеты запускают с ближнего расстояния, их носители не идентифицируются в таком же режиме, как стратегические бомбардировщики. У сил обороны меньше времени на реагирование и сбивание".

Второй – у России еще достаточно носителей, с которых можно производить пуски таких ракет – и Су-35, и Су-34 у оккупантов около 100 единиц.

Третий повод – ракета явно имеет потенциал, чтобы обойти украинскую ПВО. "Если они как-то долетели, значит, смогли обойти наши зоны прикрытия противовоздушной обороны благодаря, в частности, своим системам наведения", – считает Рябых.

По его словам, ракета оснащена системой DSMAC, которая работает со сравнением изображений, спутниковой навигацией с помехозащищенными антеннами "Комета-М", а также инерциальной системой наведения. Это делает Х-69 достаточно высокоточной.

"Кроме того, заявлено, что эта ракета имеет возможность совершения сверхнизкого полета – на высоте около 20 метров, – добавляет эксперт Defense Express. – Это существенно уменьшает возможности противовоздушной обороны вовремя выявлять и реагировать на нее".

Хорошая новость – РФ может использовать эти ракеты в ограниченных количествах, поскольку вряд ли успели выйти на промышленное производство крупными партиями. Но налаживание производства – вопрос времени. Через несколько месяцев ситуация может измениться.

"Впрочем, пока мы можем говорить об экспериментальном применении, – подчеркивает Рябых. – В дальнейшем возможно либо усовершенствование этих ракет, либо передача в серию".

Ракета Х-69 все же имеет ограниченное использование по дальности. Даже несмотря на то, что вопреки заявленным характеристикам, может пролететь около 400 км, добавляет Коваленко: "Самолеты запускают ее, не подлетая близко к нашим границам или линии боестолкновения. Чтобы их не сбили. Следовательно, дальность из-за этого также уменьшается".

Снова про F-16. Как противодействовать этим ракетам

Силы обороны Украины не так часто сталкивались с этой ракетой, чтобы полностью раскрыть ее функционал и достаточно высокоэффективные алгоритмы противодействия, констатирует Коваленко.

Учитывая характеристики Х-69, можно предположить, что наиболее эффективными против них могут быть западные истребители, говорит Рябых. Как, например, те же долгожданные Украиной F-16:

"Радары имеют определенные ограничения. На такой скорости, даже если ракета обнаружена, она быстро исчезает из поля зрения и ее невозможно захватить, – объясняет аналитик. – Самолет имеет больше возможностей, потому что может видеть эту ракету сверху".

Однако, чтобы лучше понять, чем можно противодействовать Х-69, нужно дать экспертам возможность исследовать остатки этих ракет и лучше изучить их параметры, уточняет LIGA.net Евлаш.

Кроме того, Украина должна более активно уничтожать носители. "Еще более действенный путь – уменьшение возможности противника по изготовлению таких ракет, – считает Рябых. – То есть, нанесение ударов по производству. Ну, и увеличивать действенность санкций. Уверен: если разобрать Х-69, могут найтись компоненты западного производства".