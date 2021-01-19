Мир на грани катастрофического морального провала, цена на газ. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня вторник, 19 января. Температура от –12 до -19, курс доллара 28.15
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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ВОЗ: Мир оказался на грани катастрофического морального провала
Тест на человечность провален. Да, мы все еще животные. К тому же не очень хорошо организованные. Но все, что с нами происходило в прошлом и этому году – это детские шалости. Настоящее испытание еще впереди. Представьте, что человечество атаковал не слабый коронавирус, а болезнь иного порядка. Испанка 2.0. И ежедневно умирают не тысячи, а один миллион человек. 100 дней – 100 миллионов. Человечество быстро разработает вакцину. Наплевав на стадии, опираясь на опыт, начнет массово прививать людей. Но в первые месяцы вакцины все равно на всех не хватит. Представьте, что один день промедления – это несколько тысяч смертей. Представьте, что один день промедления – это миллион смертей. И если люди не справились сейчас. То что с нами будет во время финального испытания? В этот раз природа дала время подготовиться. Надо сделать домашнюю работу. Выучить уроки коронавируса. И подготовиться к экзамену. А еще надо научиться быть людьми. Для этого тоже еще есть время. Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.
В Украине ограничили цену на газ. Почему это важно для Зеленского, украинцев и МВФ. Разбор
Протесты против повышения тарифов заставили власти ограничить цены на газ для населения до 6,99 грн за куб. м. Генератором идей выступил Владимир Зеленский, которому надо спасать пошатувшийся рейтинг. Это решение должно понравиться украинцам, но оно точно не нравится как участникам рынка, теряющим деньги, так и МВФ. Обязательство завершить газовую реформу – необходимое условие для продолжения сотрудничества с фондом, от которого уже в марте Украина надеется получить $1,5 млрд. И эти деньги очень нужны. Вот такая непростая история. Продолжение точно следует. Больше по ссылке.
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