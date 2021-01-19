Мир на грани катастрофического морального провала, цена на газ. Что надо знать утром

Доброе утро! Сегодня вторник, 19 января. Температура от –12 до -19, курс доллара 28.15 Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Главу Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки Больше по ссылке. Cуд Украины приговорил Рината Ахметова (состояние $3 млрд), точнее трижды Ахметова, к реальному тюремному сроку за дачу взятки бывшему президенту страны. Насколько нереалистичной кажется эта новость, настолько далека Украина от правового государства. А Южная Корея, страна с далеко не идеально судебной системой, сильно ближе: вчера экс-главу Samsung и миллиардера Ли Чжэ Ена ($9,6 млрд) окончательно приговорили к 2,5 годам тюрьмы за дачу взятки размером около $38 млн бывшему президенту Кореи Пак Кын Хе. Которую кстати посадили на 24 года. Мне почему-то кажется, что без подобных топ прецедентов не то что побороть, а даже сократить элитарную коррупцию не получится. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. ВОЗ: Мир оказался на грани катастрофического морального провала

Тест на человечность провален. Да, мы все еще животные. К тому же не очень хорошо организованные. Но все, что с нами происходило в прошлом и этому году – это детские шалости. Настоящее испытание еще впереди. Представьте, что человечество атаковал не слабый коронавирус, а болезнь иного порядка. Испанка 2.0. И ежедневно умирают не тысячи, а один миллион человек. 100 дней – 100 миллионов. Человечество быстро разработает вакцину. Наплевав на стадии, опираясь на опыт, начнет массово прививать людей. Но в первые месяцы вакцины все равно на всех не хватит. Представьте, что один день промедления – это несколько тысяч смертей. Представьте, что один день промедления – это миллион смертей. И если люди не справились сейчас. То что с нами будет во время финального испытания? В этот раз природа дала время подготовиться. Надо сделать домашнюю работу. Выучить уроки коронавируса. И подготовиться к экзамену. А еще надо научиться быть людьми. Для этого тоже еще есть время. Больше по ссылке.

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