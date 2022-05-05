Мир в ожидании 9 мая. Мобилизация, Третья мировая или отступление РФ. Обзор западных медиа

Что может планировать кремлевский диктатор Путин на 9 мая и что из этого выйдет; Германии пора пересмотреть свою международную политику и окончательно отказаться от пацифизма; Москве придется сокращать добычу нефти, но от экономической ямы это не спасет.



Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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The Atlantic: В ожидании 9 мая

Традиционно 9 мая в России отмечается день победы над нацистской Германией. В этот день в Москве проходит парад, во время которого диктатор Путин обязательно выступит с речью, пишет The Atlantic.

С советских времен советологи внимательно изучали речи генсеков. Так будет и сейчас. Путин ведет новую войну, в которой Россия агрессор, а сам диктатор мечтает восстановить что-то вроде христианской славянской империи. 9 мая станет ясно, хочет ли он расширить войну и начать битву со всем миром.

Ранее официальные лица и эксперты говорили, что на 9 мая существует много разных сценариев. Это может быть и объявление войны Украине, и массовая мобилизация или объявление войны НАТО и США как представителям "мирового нацизма".

Как пишет издание, контекст — не самый лучший для Путина. Военная машина, которой он кичился, оказалась неспособной достичь чего-то значимого в Украине за 70 дней. Тысячи его солдат погибли, флагман Черноморского флота затоплен. Надо найти виновных, но Путин точно не будет наказывать себя. Скорее всего, диктатор будет и дальше во всем обвинять Запад и угрожать ядерным оружием.

Он вполне может объявить мобилизацию, но насколько это исправит для него ситуацию на фронте — неясно. Так же непонятно, как бросание огромной массы призывников в бойню отразится на поддержке этой войны со стороны россиян, которым она нравится, но только на дистанции. И как это решит логистические и технологические проблемы российской армии?

Еще более тревожное предположение — Путин может объявить Третью мировую войну, заявив, что в Украине она как раз и идет. Если учесть истерику на российских телеканалах, то можно быть уверенным: Кремлю гораздо приятнее проигрывать большому НАТО, чем маленькой Украине и украинскому президенту Зеленскому, считает издание.

Есть и третий вариант. Путин может избрать "мир с честью". Впрочем, здесь он в ловушке, ведь многие годы пропаганда уверяла россиян в непобедимости их армии, которая точно может легко бить слабых соседей. Одна из опций для Путина: объявить лимитированную победу и заявить, что Украина "денацифицирована", а в качестве приза продемонстрировать захваченные остатки Мариуполя .

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Politico: Германии пора отказаться от своего фантазийного подхода к международной политике

Во время своей исторической речи в Бундестаге в феврале канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет отказываться от своей послевоенной международной политики, ведь российская агрессия все изменила, а особенно пацифистскую политику Берлина, пишет Politico.

Несмотря на затягивание, Германия наконец-то начала передавать Украине тяжелое вооружение и высказалась за эмбарго российской нефти.

Многое Берлину все еще предстоит изменить в своей политике. В особенности расхожее мнение о том, что войны случаются из-за нехватки коммуникации и недоразумений. Позиция, доминировавшая последние десятилетия: мир можно достичь экономическими связями, культурным обменом и взаимовыгодным развитием, а не вооружением и военными альянсами.

ФРГ могла позволить себе такую пацифистскую позицию, находясь под зонтиком США и НАТО после Второй мировой войны. Она была окружена надежными союзниками и прибегала к непрактичному идеализму на международной арене. Именно с такой позиции и возник проект Северный поток-2, нацеленный на подавление Украины.

Впрочем, объявление Шольцем изменения курса немецкой политики не привело к признанию собственных ошибок, среди которых тот факт, что экс-канцлер Герхард Шредер до сих пор остается членом правящей социал-демократической партии. Пока разрыв между громкими проукраинскими заявлениями Берлина и его нерешительными решениями по военной помощи и санкциям продолжает раздражать союзников Германии как на Западе, так и на Востоке.

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Business Insider: В случае введения нефтяного эмбарго российская экономика окажется в депрессии

ЕС будет постепенно вводить нефтяное эмбарго в отношении России, и это будет иметь разрушительные последствия для Москвы, пишет Business Insider. По прогнозам, экономика РФ сократится более чем на 10% уже в этом году, считает Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик компании Kpler.

Без европейских покупателей России придется искать, кому поставить около 2,5 млн баррелей в день. Если Москва не сможет быстро продать эти запасы или хотя бы найти место для хранения, есть большая вероятность, что России придется резко сократить добычу нефти.

Россия могла бы использовать разветвленную сеть трубопроводов и танкеры как место для хранения, но это не закроет всех потребностей.

Европейскую "дыру" в российской экономике залатать будет тяжело. Доход от экспорта нефти в Европу в прошлом году составил 11% ВВП России. Кажется, путь наименьшего сопротивления для России — сокращение добычи нефти, но это не может не сказаться на экономике.

Россия сейчас пытается переориентироваться на рынки Азии. Индия уже собирается импортировать 600 000 баррелей в сутки по привлекательным ценам со скидками. Китай также может начать закупать российскую нефть. Вместе с Индией они могут покупать 1 млн баррелей в день.

Однако даже если обе страны увеличат импорт российской нефти, Москва не сможет им продать 100% своей добычи. В Индии есть контракты с ближневосточными поставщиками. В Пекине потребность в нефти ограничена из-за политики нулевой толерантности к ковиду и новым локдаунам.

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