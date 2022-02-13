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13.02.2022, 20:00
Миротворчество Макрона, США предупредили о войне, смерть спутников Маска: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Переговоры Макрона с Путиным и Зеленским, предупреждение США о возможности вторжения РФ в Украину в любой день, эвакуация иностранных дипломатов из Украины, Британия ужесточила санкции против России, встреча в нормандском формате в Берлине, Байден позвонил Путину, санкции против телеканала НАШ Мураева, задержание на взятке депутата Киевсовета от Слуги народа, смертельное ДТП с кортежем Ярославского, гибель спутников Маска. Обзор LIGA.net.

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Миротворчество Макрона: встречи с Путиным и Зеленским

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

7 февраля состоялась встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным, а 8 февраля – с президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры Макрона с Путиным в Москве продолжались более пяти часов. По их итогам Макрон заявил, что ситуация с безопасностью сейчас очень серьезная, но все еще есть возможность и время найти мирное решение.

"Необходимо выработать новые механизмы, которые нужно построить для безопасности в регионе. Но их нельзя строить, отказавшись от того, что было сделано за последние 30 лет, и нарушать фундаментальные права европейцев", – сказал президент Франции.

Макрон и Путин заявили, что нашли точки соприкосновения по некоторым предложениям.

После переговоров с Зеленским Макрон заявил, что выполнение минских соглашений всеми их участниками остается главным путем к миру, и есть надежда, что прогресс переговоров в нормандском формате должен этому способствовать.

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Издание Le Figaro сообщило, что Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел в Москву на переговоры с Путиным. По данным издания, в самолете Макрон сообщил нескольким журналистам, что идея "финляндизации" Украины – один из обсуждаемых вопросов.

В то же время на пресс-конференции с Зеленским Макрон сказал, что не применял к Украине такую формулу как "финляндизация".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон не обсуждал с Зеленским отказ Украины от вступления в НАТО.

12 февраля Макрон опять поговорил с Зеленским и Путиным – на этот раз по телефону. Президенту РФ он сказал, что "доверительный диалог несовместим с эскалацией" вокруг границ Украины. С Зеленским обсудили деэскалацию и нормандский формат.



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Теги: война, владимир путин, эмманюэль макрон, вторжение, джо байден, Владимир Зеленсикй
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