"Миряне" РПЦ и аферист из Молдовы. Кто стоит за акцией антивакцинаторов под Радой

СЛЕД УПЦ МП, ЧИТАЙ – РОССИИ

В число активных участников акции протеста под Верховной Радой попали ОУН с их лидером Николаем Кохановским и глава ГО Идея нации и движения Права человека Остап Стахив (Львов), говорит LIGA.net замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая (фракция СН).

Стахив даже активно распространял в сети листовки с призывом ехать на Киев и искал автобусы для перевозки участников акции.

Но ключевым организатором акции стала близкая к УПЦ МП общественная организация. "Представители ГО Миряне, которая афиллирована с УПЦ МП, директор Василий Макаровский, представитель УПЦ МП епископ Васильковский Николай, один из организаторов – Куценко", – перечисляет LIGA.net Безуглая.

Ранее Куценко уже засветился в организации митинга против патриарха Варфоломея (11 декабря 2020). Тогда DetectorUA связал его с ОПЗЖ и сбежавшим в Россию руководителем Антимайдана – Зинченко.

За организацией акций против вакцинации негласно стоит УПЦ МП, подтверждает бывший замглавы Службы безопасности Украины (2014-2015) Виктор Ягун. А курирует их проведение ФСБ России – "через свои источники в этой псевдорелигиозной структуре", уверен он.

Многие "антивакцинаторы" пришли к Раде прямиком из Киево-Печерской Лавры, где располагается главный офис УПЦ МП, рассказывает Ягун LIGA.net: "Совпадение? С самого утра перед акцией ручеек людей потек из Лавры. Наверное, они получали там благословение. И пошли через Арсенальную к Верховной Раде. Это протоптанный маршрут".

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Значительная их часть и раньше участвовала в митингах под эгидой МП.

Миряне через свою страницу в соцсети Facebook сообщили, что поддерживают митинг 3 ноября. Но отрицали причастность к организации: "Миряне не являются инициаторами... Мы поддерживаем именно наших братьев и сестер, когда их права нарушаются... Мы против того, чтобы людей делили на правильных и неправильных".

Безуглая настаивает: "Особенно МП (занималась организацией – ред). По предварительным данным, за этим стоит ФСБ".

Основатель Мирян – Братство святого равноапостольного Князя Владимира. А основатель братства – донецкий православный олигарх и один из крупных спонсоров УПЦ МП Виктор Вишневецкий (даже свои шахты он называл именами святых). Он был фигурантом расследования Службы безопасности по факту финансирования терроризма – за выплату налогов боевикам, но дело было закрыто в 2018 году.

На акциях Мирян был замечен еще один православный олигарх с российским уклоном – депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский. Новинский и МП не афишируют связь с Мирянами. Но это самоочевидные вещи, говорит LIGA.net архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря): "Это как доказывать, что вода мокрая... Такой себе комсомол Вадима Новинского".

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По данным LIGA.net, активно православных УПЦ МП и реальных антивакцинаторов уговаривали прийти и подвозили на акцию бесплатно. А недобор компенсировали "платниками", рассказывает Ягун.

"Для проведения акции против вакцинации совершался набор через телеграмм-группы за денежное вознаграждение в размере от 120 до 500 (и больше) гривень. Один из тех, кто набирал людей на акцию: Карпичко Вячеслав", – подтверждает Безуглая.

По наводке Безуглой мы изучили одну из телеграмм-групп, через которую набирали антивакцинаторов на 3 ноября – "Митинги и массовки". Она существует с октября 2019 года и насчитывает 700 потенциальных "платников". Вот что там пишут для антивакцинаторов:

Выше в группе можно встретить и такие сообщения:

"На завтра на 10:30 в Василькове 10 человек. Форма одежды: черные штаны и темная курточка. Занятость три-четыре часа. Оплата 700 грн"

"Нужно сейчас пару парней, 9:30 максимум до обеда. Территориально Кардачи. 350-400 на человека, не малолетки, не мелкие. 18+. Митинг"

"Завтра, 23.09 есть митинг. Встречаемся у выхода из метро Арсенальная в 8:40 утра. Работаем два часа, оплата 200 грн".

По данным СНБО, кампанию против вакцинации в Украине запустила РФ. Телеграм-каналы, через которые распространяются фейки на эту тему, в совете связывают с Россией. В большом отчете СНБО также говорится, что существенную роль в распространении идей антивакцинаторства играет "одна из церквей" – речь идет именно об УПЦ МП.

"Все, кто смотрел стримы и читал хроники со вчерашнего митинга антивакцинаторов в Киеве, были шокированы, – говорит Ягун. – Это был шабаш людей, которые явно относят себя к так называемому русскому миру. И прямо в интервью говорили, что они за "один народ".

Например, лидер организации STOP Fake Pandemic из Черкасс Елена Фаист заявила, что Украине нужно "дружить" с Россией: "Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России":

ПРИВЕТ ИЗ МОЛДОВЫ. ОТ ФСБ?

Митинг антивакцинаторов под Радой имеет не украинские корни, пишет в Facebook советник вице-спикера Верховной Рады Павел Булгак: "И это наводит на мысль о внешней информационной спецоперации. В частности, на митинге очень активной была группа лиц, которые держали наиболее заметные плакаты с припиской Terra Freedom".

Идеологом Terra Freedom является гражданин Молдовы Вячеслав Валько.

"Я родом из Молдовы, мне было кому позвонить. Я перезвонил и спрашиваю: эта фотография отвечает действительности? Мне говорят: да, у нас на митингах тоже были такие плакаты, только язык другой, – рассказывает Ягун. – Контингент РПЦ в Молдове вышел с плакатами на русском языке. И, кроме церковников, там были сторонники Додона".

"За этим однозначно стоят российские спецслужбы. Мы прекрасно знаем, как они используют РПЦ и ее филиалы в других странах в своих интересах", – считает Ягун.

О Валько известно немного. В 2014 году баллотировался в парламент от пророссийской партии Выбор Молдовы – Таможенный союз. Сейчас занимается распространением фейков о COVID и продвигает антивакцинаторские инициативы в Украине. Например, рассказывает в Facebook о "ковид-фашизме" в Киеве и зовет украинцев на протесты.

"Анализ сообщений группы (Terra Freedom, – ред) показывает, что так называемая "организация сопротивления" системно работает на дискредитацию мер по противодействию COVID-19 и вакцинации в Молдове, Украине, странах Балтии", – пишет Булгак.

Валько отреагировал на эти обвинения 20-минутным видео. Развернув на весь экран новость на LIGA.net о том, что к акции в Киеве может иметь отношение пророссийский политик из Молдовы, он заявил: "Надо быть больным на всю голову человеком, чтобы... сказать, что я пророссийский политик. Это нужно быть идиотом".

"Валько у нас известен своей политической всеядностью, – анонимно рассказал LIGA.net журналист международного издания с редакцией в Кишиневе. – Раньше он был при Владимире Плахотнюке, теперь при Вячеславе Платоне. Аферист он, если одним словом".

по делу Ландромат о выводе из России в оффшоры и отмывании через банки Молдовы свыше $20 млрд. Агентство к организации этой схемы могли быть причастны сотрудники ФСБ РФ. Платона осудили на 18 лет тюрьмы, но затем отпустили, и он сбежал в Лондон Платон – бывший депутат парламента Молдовы, в 2016 году был задержан СБУ и Генпрокуратурой в Киеве и выдан властям Молдовы. Он был одним из главных обвиняемых. Агентство Reuters со ссылкой на молдавскую разведку сообщало, что. Платона осудили на 18 лет тюрьмы, но затем отпустили, и он сбежал в Лондон

"Деньги у Валько – от Платона", – утверждает молдавский журналист.

Это не мешает Валько собирать донаты в своем телеграм-канале Terra Freefom News, где он распространяет антивакцинаторские фейки. Ссылка из ТГ ведет на систему донатов DonationAlerts – это крупнейший российский сервис монетизации стримов. В 2017 году DonationAlerts приобрела компания VK – корпорация, которая держит социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и почтовый сервис Mail.ru.

Сегодня посольство США в Украине заявило, что связывает митинги "антивакциваторов" с российской дезинформацией: акции были проплачены из частных источников в России. В США не считают совпадением, что идентичные акции прошли в Киеве и Кишеневе.

"Месседжи, которые распространяет эта группа, включая и другие месседжи, очень совпадают с нарративами российской дезинформации, – отметил спикер посольства Дэниел Лэнгенкэмп. - В частности, с заявлением, что украинцы и россияне – "это один народ".

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