Мошенничество на 5.5 млрд, рестораторы обиделись на Glovo. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 27 августа. Температура от +13 до +23, курс доллара 27.39

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Мошенничество на 5.5 млрд: для тех, кто любит глазами

Очень редко даю ссылки на статьи не Liga.net, но сегодня такой случай. Журналисты из Слідство.info сняли фильм об афере в ПриваБанке и его национализации. Им удалось раздобыть текст легендарного отчета компании Kroll, расследование которой указало на мошенничество в $ 5,5 млрд., которые вывели из банка бывшие акционеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Теперь мы знаем на что конкретно была потрачена часть этих денег: элитная недвижимость в Лондоне, Израиле и США, а также роскошные яхты.



Почему этот фильм важен? В нем мощно звучит наивный, но очень важный и, пожалуй, главный вопрос: как нормальное общество может ''переварить'' фрод и несправедливость ценной от $5.5 до $10 млрд? Важно, чтобы не смогло. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. История банка Аркада подошла к трагическому концу. Кто достроит жилье 13 000 инвесторов?

В Украине очередной случай банкротства банка. Но на этот раз история сложнее. Аркада - это больше строительная группа, чем банк. Уже год Аркада фактически не ведёт строительство своих ЖК. И пока пострадавшие инвесторы проводили митинги и разбивали палаточный лагерь на Крещатике, топ-менеджмент придумал и реализовал схему вывода самого дорогого актива банка - шикарного офисного здания в самом центре Киева. Арсен Аваков и Иван Баканов обещают провести следствие и наказать виновных. Важно, чтобы этот месседж был не простой бравадой или скрытым призывом ''делится''. Скандального застройщика Анатолия Войцеховского несколько лет назад с помпой задерживали правоохранители. И где он сейчас? Этого никто не знает. А достройка его домов - забота самих инвесторов.



В случае с Аркадой перспектив больше. Но и риски для 13 000 остаться без жилья - огромные. Киевгорстрой, который выручил интесторов Укрбуда, уже предупредил: достраивать себе в убыток компания не будет. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Glovo не платит? Платит, но не всем и не всегда. За что рестораны обижены на доставку

Сервисы доставки еды значительно упростили жизнь украинцев в больших городах, особенно во время карантина. Со стороны ресторанов, правда, не все так радужно. Рестораторы жалуются на задержку выплат со стороны самого популярного оператора доставки - Glovo. А некоторые заведения и вовсе отказываются от сторонней доставки в пользу собственной. Почему рестораторы обиделись на Glovo и какие подводные камни в отношениях между партнерами скрывает индустрия доставки - читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

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