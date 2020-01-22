Мойте руки после фейков. Как и зачем Страна.ua запустила фальшивку о расстреле группы СБУ

"На границе с Венгрией на Закарпатье контрабандисты расстреляли опергруппу Службы безопасности Украины". Так звучит главный фейк прошлого месяца. Кто и зачем запустил эту "остросюжетную" фальшивку, чего добивались ее авторы - разбор LIGA.net для проекта #Медиагигиена. В конце материала - тест на пять вопросов: хорошо ли вы разобрались в этой манипуляции.

КТО И КАК РАСКРУЧИВАЛ ФЕЙК



17 декабря два анонимных telegram-канала сообщили, что в районе Виноградова в Закарпатской области пропала опергруппа СБУ, а потом всех ее членов нашли убитыми. В тот же день в СБУ опровергли эту информацию с призывом не постить фейки.

Через неделю, 23 декабря фейк запустили заново - на этот раз через сайт Страна.ua. С кровавыми подробностями от анонимного "источника СБУ" портал расписывал, как группа офицеров пыталась выяснить, что происходит на самом контрабандном "черном" участке границы Украины с Венгрией, и все погибли: "Тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову".



"Это обычная история, когда информация от анонимных источников всплывает на ресурсе Страна.ua", - рассказывает эксперт по информационным технологиям Дмитрий Золотухин, который с 2017 по 2019 год работал замминистра информполитики.

Со ссылкой на Страну фейк перепечатал ряд украинских СМИ: Комсомольская правда в Украине, Главред, NewsOne, Знай.ua, Диалог.ua, Comments.ua, Депо, и несколько региональных медиа - Голос Карпат, Mukachevo.Today.

"Полный бред. Интересно, с какой целью некоторые "журналисты" начали раскручивать старый фейк?" - через полтора часа отреагировала на публикации в своем Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская.

Но официальное опровержение не могло остановить информационный каскад, особенно в России. Там фальшивку подхватили десятки кремлевских медиа: РИА Новости, Московский комсомолец, Ukraina.ru, Аргументы и факты, BFM.ru, Lenta.ru, пропагандистские каналы Звезда, Царьград и Рен.ТВ.

"Для российских СМИ именно сайты наподобие Страны постоянно выступают в качестве "украинских источников", которые подтверждают удобные кремлевские нарративы", - говорит фактчекер проекта StopFake Елена Чуранова.

Со ссылкой на Страну фейк перепечатали Комсомольская правда в Украине, Главред, NewsOne, Знай.ua, Диалог.ua, Comments.ua, Депо, Голос Карпат, Mukachevo.Today.

КАКУЮ ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДОВАЛИ АВТОРЫ ФЕЙКА

Во-первых, это удар по авторитету спецслужб и Украины. "Как будто мы страна-фейл, в которой неконтролируемо убивают даже тех, кто должен на наивысшем уровне отвечать за безопасность... Такая информация используется для повышения напряжения, чтобы показать, что Украина и ее спецслужбы не контролируют ситуацию на своей границе", - объясняет Елена Чуранова.

Похожие вбросы россияне не раз делали и в адрес Вооруженных сил Украины, в том числе через сайт Страна.ua. Например, летом он цитировал блог фейкового американского подполковника о том, что украинские военные "очень ленивые и жадные, поголовно пьяницы и слабо образованы". Псевдоблог был создан в августе-2019, незадолго до публикации на Страна.ua.

Во-вторых, как и в случае с придуманным убийством поляком украинского солдата (читайте разбор: "Недолюди из Украины". Как укрСМИ опять повелись на пропаганду Кремля), этот фейк косвенно играет на непростых отношениях между Украиной и Венгрией. Последние годы между странами идет спор вокруг украинского языка в образовании и раздачи венгерских паспортов в приграничных районах. Месяц назад россияне даже запустили фейк о том, что парламент Венгрии просил РФ помочь с защитой прав меньшинств в Украине - венгры опровергли.

В-третьих, это продолжение линии по дискредитации Украины. Под фейком о расстреле группы СБУ стоит фамилия Александра Сибирцева. Это реальный журналист. Его именем на Стране.ua и Вести.ua подписаны многие другие статьи с неподтвержденной и дискредитирующей страну информацией: о том, как Украина превратилась в "нарковорота" в Россию и Европу, что украинская армия собирается захватить Горловку, как Ярош создает отряды штурмовиков в областях, а ВСУ первыми открывают огонь на Донбассе.

"На 100% утверждать нельзя, но это похоже на последовательную редакционную политику. Она пророссийская и часто совпадает с тезисами российских и антиукраинских медиа. Это очень удобно для РФ, когда условно украинское СМИ распространяет пророссийские нарративы", - объясняет аналитик Института массовой информации Ирина Земляна.

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ЗАЧЕМ СТРАНА.UA ЭТО ДЕЛАЕТ

Ничего личного - just business. "Пока Россия ведет информационную войну с Украиной, Страна.ua просто делает на этом деньги, - считает Дмитрий Золотухин. "Главред Страна.ua Игорь Гужва создал ресурс для зарабатывания денег: ему платят, а он создает нарратив, выгодный заказчику", - говорит Золотухин. По его информации, Страна.ua работает со всеми, кто готов платить: "Если приходят деньги от Портнова, Клименко или бывших регионалов, которые связаны с Москвой - они их берут и формируют нужную информационную политику. Этот бизнес в Украине достаточно выгоден".

В июне 2017 года украинские правоохранители обвинили Гужву в вымогательстве. По версии тогдашнего главы ГПУ Юрия Луценко, в обмен на отказ от публикации компромата на депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько ему заплатили $10 000 - мечеными купюрами. Гужва сбежал в Австрию, попросил там политического убежища, но продолжает фактически руководить ресурсом, - рассказывает Золотухин.

Страна.ua - частый антилидер в рейтингах нарушителей журналистских стандартов, который составляет ИМИ (последний отчет вышел в ноябре). Только 62% текстов на этом ресурсе написаны без нарушения стандартов. В 12% материалов нарушен стандарт достоверности, источник отсутствует. "Ссылаться на анонимные источники или сомнительные страницы в соцсетях для этого проекта - вообще обычная практика", - констатирует исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации Диана Дуцик.

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КАК ПИСАТЬ И ЧИТАТЬ НОВОСТИ БЕЗ ФЕЙКОВ В погоне за кликами журналистам нужно помнить о традиционных методах проверки информации, считает Чуранова: дозваниваться, контактировать в мессенджерах, искать подтверждение от официальных источников, а не просто копипастить фейки. Telegram - это обычная соцсеть, а не медиа. Привычка перепроверять все источники должна стать такой же, как привычка ежедневно чистить зубы, добавляет Диана Дуцик. Это вопрос информационной гигиены в эпоху информационных войн. "Что делать с вбросами? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если бы журналистское сообщество было консолидировано и едино в том, чтобы работать по стандартам, такие случаи были бы минимизированы, а недобросовестные журналисты получили бы репутационные проблемы и финансовые потери, - констатирует она. - Но наше медиасообщество таким не является". Читателям стоит составить для себя шорт-лист из проверенных информационных медиа, которые работают по стандартам профессии, и не читать сайты-помойки. "Хотя ошибиться может каждый, - предупреждает Чуранова. - Поэтому, если на глаза попалась какая-то новость, вызывающая сильные эмоции, то таки лучше сохранять спокойствие и искать ей подтверждение". Удар по эмоциям - первый признак фейка. И, наконец, не выключайте критическое мышление. Этого могло бы оказаться достаточно в случае с фейком о расстреле оперативной группы СБУ на границе, говорит Дмитрий Золотухин. Хотя бы потому, что в составе СБУ не существует такого подразделения, как опергруппа.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.