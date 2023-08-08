"У кого будет больше качественных дронов – тот выиграет войну", – объясняет LIGA.net руководительница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Волонтер убеждена: если ВСУ не получат достаточного количества ударных дронов, Украина будет постепенно идти к поражению.

В Минобороны призывают волонтеров не перетягивать на себя "одеяло популярности", а работать в синергии. Тогда будет результат.

"Минобороны покупает зрелые решения. Мы не будем покупать говно и тряпки для воинов", – говорит LIGA.net Александр Дмитриев, советник министра обороны.

LIGA.net пообщалась с десятком человек, вовлеченных в сферу БпЛА и дронов. Среди них: представители государства, частные производители, волонтеры и главное – украинские военные, дающие практический фидбек.

Действительно ли Украина может проиграть войну из-за нехватки дронов, насколько критическая ситуация с обеспечением "птичками" в ВСУ и что должно делать государство, чтобы поднять отрасль с колен: разбор LIGA.net.

"У РОССИЯН ДРОНОВ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ"

В июле российские пропагандисты показали сюжет, в котором заявили о якобы наращивании производства барражирующего боеприпаса "Ланцет". Это один из наиболее эффективных инструментов РФ на линии фронта: враг использует эти дроны преимущественно для повреждения/уничтожения больших целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО.

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Их серийно производят на Ижевском механическом заводе, входящем в концерн "Калашников", компания Zala. При этом, как утверждает пропаганда, "Ланцетов" нет в государственном оборонном заказе.

"Нам очень не хватает такого ударного барражирующего боеприпаса, как "Ланцет" у россиян", – признает в разговоре с LIGA.net Николай Колесник, командир подразделения аэроразведки 129-й отдельной бригады Сил теробороны "Люфтваффе". – К сожалению, эффективность такого боеприпаса наши военные ощущают на себе. Потери от "Ланцетов" существенные".

Даже если поделить ложь россиян о количестве FPV-дронов и "Ланцетов" пополам – это все равно больше, чем делает Украина, говорит он.

Только по FPV-дронам Украина отстает почти в пять раз, рассказывает ЛИГА Мария Берлинская, руководительница "Центра поддержки аэроразведки", который специализируется на подготовке аэроразведчиков для фронта: "Если мы не дотягиваем и до 10 000 в месяц, то у россиян, по нашим оценкам, это 45 000 – 50 000. И они только наращивают".

По ее словам, производство "Ланцетов" уже начинает выходить на 6000 в месяц. Хотя в начале июля Генштаб ВСУ заявил, что Россия произвела до 900 "Ланцетов", из которых осталось около 50.

"У россиян есть система, – объясняет LIGA.net аэроразведчик Александр Солонько. – Мы смеялись над камерой Canon в беспилотниках Орлан-10, но Орлан работает, и их у них много. Наблюдают, высчитывают цели, запускают роями "Ланцеты" по целям. Мы получили видео с примерами работы. Они создают проблемы".

Также, напоминает Берлинская, Россия локализует производство дронов Shahed-136 на заводе в Татарстане. А через прямую границу с Китаем оккупанты закупают дроны Mavic и собирают FPV-дроны, которые, по словам волонтера, постепенно становятся геймчейнджером.

"Можно привезти много пикапов, БМП и минометных расчетов на сотни миллионов долларов, а затем дешевым FPV за 500-600 долларов это все выбивается", – объясняет Берлинская.

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"ПРОБЛЕМА НЕ В ДЕНЬГАХ". ЧТО ДЕЛАТЬ УКРАИНЕ

В Минобороны критику Берлинской называют конструктивной. "Но даже у нее нет допуска к происходящему", – объясняет LIGA.net советник министра обороны Александр Дмитриев (позывной "Тихоход").

Он жалуется, что у Минобороны есть ограничения по медийности, "чем активно пользуются зрадофилы". "Дело в том, что загрузка производства у всех – на 100 и более процентов, – говорит Дмитриев. – Даже мировые производители не успевают за нашими потребностями".

"Проблема не в деньгах. Мы сталкиваемся с производственной способностью. На сегодняшний день мы хотим купить больше, чем может дать рынок", – уверяет советник Резникова.

СПРАВКА. В конце июля премьер-министр В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил , что в этом году правительство инвестирует 40 млрд грн в украинских производителей беспилотников. Также, по его словам, устранены таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций, поднята доля прибыли производителей БПЛА до 25%, а также принято решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов.

Берлинская говорит, что на сегодня, когда те же ударные дроны становятся геймчейнджером на поле боя, этого недостаточно: "Если государство вкладывает чуть больше миллиарда долларов, то Россия уже вложила около четырех миллиардов. Это только то, что прошло по открытым источникам".

Волонтер убеждена: если бы Минобороны вели себя более активно – украинское производство было бы в несколько раз серьезнее.

"Пока у Минобороны позиция пассивного покупателя: если вы там пройдете по 345-му постановлению, если от Генштаба будет потребность, вот тогда мы посмотрим и, возможно, что-то у вас купим", – объясняет Берлинская.

Минобороны покупает и контрактует зрелые решения на годы, возражает Дмитриев. Для незрелых решений есть Минцифры, которое занимается проектом Армия дронов (общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи, Минцифры и UNITED24).

"Не нужно оценивать работу соседа, нужно оценивать общественный результат, – добавляет советник. – Минстратегпром финансирует развитие производства, Минцифры финансирует RnD, Минобороны покупает зрелые решения. Минобороны не будет покупать говно и тряпки для своих воинов".

Министр Резников "лично решает вопрос зрелых стабильных решений в сегменте БПЛА", он говорит: "Когда мы сможем обеспечить пилотную группу одним и тем же образцом и не будем ее переучить каждый раз – это системные решения. Мы победим системными решениями".

С таким подходом согласен Вячеслав Масный, аэроразведчик 47-й бригады. "Практика эксплуатации показывает, что технические решения, которые производятся длительное время, работают гораздо эффективнее. И не нужно иметь 100-500 дронов от разных производителей. Лучше иметь меньше, но действительно проверенных рабочих и качественных", – говорит военный LIGA.net.

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По его мнению, лучше вложиться в два-три проекта дронов и вывести их на нормальный технический уровень и крупносерийное производство.

"Вопрос не в том, чтобы просто засыпать деньгами инженеров 30-50 компаний. Потому что в итоге мы будем иметь 30-50 сырых недоработанных дронов, которых могут производить по 10 штук [в месяц]", – заключает он.

СПРАВКА. В августе министр обороны В августе министр обороны Алексей Резников сообщил , что за 15 месяцев большой войны МО приняло на вооружение/в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов, в том числе 10 FPV-дронов. В рамках Армии дронов 40 беспилотников украинского производства имеют допуск к эксплуатации и уже получают государственные контракты, сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

Аэроразведчик Колесник предпочитал бы производителей, которые работают более массово и позволяют возобновлять дроны почти мгновенно.

"Чтобы ремонт был в элементарной досягаемости от линии фронта, – разъясняет он. – Потому что иногда бывает аварийная посадка. Если досягаемость ремонта сутки-двое – это хорошо. А если это в другой части страны и нужно становиться в очередь, тогда не очень. Вот из таких составляющих нужно делать выбор".

"Можно иметь очень сложную и архиклассную "птичку", но если у нее накроется маленькая деталь и тебе придется отправлять ее в страну партнера, то толку от нее будет максимум два-три полета", – резюмирует Колесник.

Берлинская соглашается, что Украине требуются асимметричные подходы, поскольку в России человеческого ресурса гораздо больше.

"Но это не значит, что россияне не делают качественно. Они делают и много, и качественно. Нам тоже нужно идти по этому пути, и при этом не отказываться от дешевых, простых решений. Это параллельные треки", – убеждена она.

Дмитрий настаивает: государство должно вкладываться в более результативные решения.

"Мы не можем засыпать фронт "Мавиками". Они расходуются, – объясняет советник Резникова. – Выигрывает тот, кто найдет более устойчивый дрон. Пока мы покупаем "Мавики", но двигаемся, чтобы сделать, назовем это, Super Mavic UA. Есть много перспективных разработок, но не все стали серийными".

СПРАВКА. На самом деле Минобороны не закупает дроны Mavic,

Министр Резников в интервью LIGA.net также На самом деле Минобороны не закупает дроны Mavic, сообщил замминистра обороны Виталий Дейнега.Министр Резников в интервьютакже заявлял , что очень осторожно относится к китайским дронам.

Аэроразведчик Вячеслав Масный убежден, что от "Мавика" на сегодняшний день больше пользы как от разведывательного дрона.

"Сброс гранаты – это баловство, от которого потихоньку отходят, – считает он. – Гораздо больше пользы, если ты этим "Мавиком" будешь просто висеть и давать картинку позиций, чем ты полетишь, один раз бросишь ВОГ, промахнешься на два метра, а тебе РЭБ сожжет дрон".

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ЗАЛЕТАТЬ В ФОРТОЧКУ

Однако от сброса боеприпасов никто полностью не отказывается. Новость о запуске рынка боеприпасов частные изготовители встретили тепло.

Государство решило большинство проблем, убеждает LIGA.net Игорь, производитель FPV-дронов и боеприпасов для беспилотников.

Его фамилию и название компании LIGA.net сознательно не раскрывает. Фирма сотрудничает с Минцифры в рамках Армии дронов.

Сейчас его компания производит 300 дронов в неделю и может нарастить до 500. Для этого требуется финансирование и закупка комплектующих. "Самая главная проблема сейчас – аккумуляторы. Но мы ее пытаемся самостоятельно решать", – объясняет Игорь.

По его словам, себестоимость дрона с боеприпасом составляет $850-900 за счет дорогостоящей камеры и аккумулятора.

Игорь показывает LIGA.net несколько цифр, в частности, статистику использования дронов на одном из направлений фронта. По его словам, теряются лишь 30% дронов, что является очень хорошим результатом.

Еще большей эффективности можно достичь за счет лучшего обучения операторов. Потому что не каждый сможет управлять FPV-дроном. Хороший пилот, который залетал бы в форточку, по подсчетам производителя, готовится минимум полтора-два месяца: "А у нас пилотов выпускают через две-три недели".

"Наши инженеры тестируют дрон и летают на аккумуляторе девять минут. На фронте пилот на таком же дроне включает адреналин, газ в пол, высокие токи – и аккумулятор умирает через три минуты, – приводит он пример. – Это из-за нехватки опыта. Много дронов не долетают не из-за российской РЭБ, а из-за неумения правильно их использовать".

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Аэроразведчик Колесник подтверждает, что не каждый полетит на FPV-дроне или сложном корректирующем разведдроне. Поэтому следует делать базовые проверки на способность военного освоить их в короткие сроки.

"В прошлом году летом была ситуация, когда в одном подразделении выбирали, кто поедет на обучение на крыло (профессиональное название большого разведывательного БпЛА. – Ред.), – вспоминает Колесник. – В итоге только один соответствовал критериям. А кто-то, кроме кнопочного мобильного телефона, в руках никогда ничего не держал, а там работа с компьютерами.

"Есть множество случаев, когда ребятам в подразделениях дают чемодан с аппаратом, по крайней мере так было раньше очень часто, и они становились пилотами. Не было других вариантов, – соглашается аэроразведчик Солонько. – Нам нужно большее количество и качество учебных центров".

Но проблема военной бюрократии никуда не исчезла, добавляет Масный.

"Когда нужно направить человека на обучение, необходимо сделать командировку, а это значит пройти 100-500 кабинетов, в которых всегда обеды, – объясняет аэроразведчик. – И это проблема не в наличии учебных центров и инструкторов. Это вопрос бюрократии в украинской бумажной армии".

"У КОГО БОЛЬШЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ДРОНОВ – ТОТ ВЫИГРАЕТ ВОЙНУ"

"Это стратегическая отрасль, которая решит судьбу войны. У кого будет больше качественных дронов – тот выиграет войну", – говорит Берлинская.

Неважно, сколько Украина заведет техники на поле боя, считает она. Если не будет роботизированного разминирования, роботизированных систем разведки, адекватной радиоэлектронной борьбы, достаточного количество ракет и ударных дронов – "мы будем постепенно идти к поражению".

По ее мнению, горизонт планирования в технологиях должен быть как минимум полтора-два года с зарезервированными средствами в бюджете: "Что бы ни происходило, мы должны дать производителям четкий сигнал: делайте, и если оно работает на полигонах и фронте, мы у вас это выкупим".

Государство только планирует выходить на долгосрочное планирование, ведь трехлетнее оборонное планирование, которое было введено еще в 2020 году, сознательно было отложено с началом большого вторжения.

"Мы готовы производить 90 БпЛА в год, – рассказывает LIGA.net Артем, производитель крупных разведывательных беспилотников. – Проблема в том, что нам нужны деньги на комплектующие здесь и сейчас. Потому что мы уже должны производить на следующий год. А государство может закупать только на этот год, ведь госбюджет-2024 будет принят только в конце года".

Советник Резникова признает, что нормативно-правовая база еще не изменилась настолько, чтобы государство стало суперпроизводителем. Хотя и не уверен, что это нужно Украине, ведь "в развитых экономиках" такого нет.

"Мы не верим в эту историю (государственное производство дронов. – Ред.) совсем, – говорит собеседник в правительстве. – Что Укроборонпром сделал за годы войны? Ничего. Поэтому мы просто за подход, что нужно дать возможность бизнесу развиваться".

Пока идет война, должно укрепиться партнерство государства и частных производителей, считает Дмитриев: "На горизонтальных и вертикальных связях это уже существует, но никто об этом не будет кричать. У меня не так много разрешений, о чем я могу рассказать, хотя после победы меня не заткнешь".

Аэроразведчик Масный не видит катастрофического превосходства РФ в дронах.

"Берлинская называет цифру 50 000 дронов/месяц. А о каких дронах речь? – спрашивает он. – Разница между Орланом и FPV-дроном с гранатой – это небо и земля. Это совершенно разные классы машин. Если они производят 50 000 "шахедов" в месяц, то возникает вопрос, почему наша страна еще не выглядит, как вкатанные в асфальт руины. 50 000 FPV-дронов мы не видим".

По мнению замминистра Дейнеги, в дронах между Украиной и РФ будет примерно такая же разница, как в военной технике. "У них больше техники, но они стреляют не очень точно, – заявил он в интервью LB.ua. – А мы можем из первой ракеты "Хаймарса" попасть туда, куда хотим".

"Мы не россияне. Мы не должны тратить ресурс на решения, которые нам не дают преимущества, – добавляет Дмитриев. – Нам нужно побеждать в качестве. Меньшим ресурсом больше результата – это преимущество. С равным ресурсом тот же результат – это не преимущество, это меряться одним местом".

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