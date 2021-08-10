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Голод | Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет (анонс) - Фото
Голод. Как человечество приближается к катастрофе (Коллаж - Дмитрий Кругликов - LIGA.net)
10.08.2021, 13:50

В ближайшее десятилетие станет только хуже. Наука недооценила масштаб надвигающихся катаклизмов. Единственный выход для человечества – адаптироваться

В 21-м веке может показаться, что недоедание и голод – пережитки прошлого, ушедшие в историю благодаря индустриализации и науке. Но это не так. Сегодня в мире недоедают до 811 млн человек, а 41 млн находится на грани голода. И малейшая "турбулентность" толкнет их в пропасть.

Основная причина массового голода – это войны. Он верный спутник вооруженных столкновений: голод является инструментом, следствием, а иногда и причиной конфликта. Но ложиться спать голодными людей вынуждают еще и катаклизмы, деспотичные правительства и даже стиль жизни развитых сообществ.

Это анонс текста. Он написан при поддержке платных подписчиков LIGA.net. Он будет разослан в четверг, 12-го августа. Если вы хотите его получить – оформите платную подписку "Партнер". Мы также отключим для вас рекламу на сайте, а еще будем каждое воскресенье присылать пересказ 10 лучших историй от топ-изданий мира.

Голод тесно связан и с климатическим кризисом. Жара убивает людей, но еще больше жизней она уносит опосредованно, вызывая засухи.

И в ближайшее десятилетие станет только хуже, говорит LIGA.net профессор кафедры атмосферных наук Университета штата Иллинойс Дональд Вуэбблс. Он утверждает: наука недооценила масштаб надвигающихся катаклизмов. Единственный выход для человечества – адаптироваться к тому, что произойдет дальше.

В этой истории LIGA.net совместно с известными западными учеными рассказывает о сценариях, которые ждут нас впереди. И главный из них – голод. Сможем ли мы выжить в экстремальных условиях будущего?

Это анонс текста. Он написан при поддержке платных подписчиков LIGA.net. Он будет разослан в четверг, 12-го августа. Если вы хотите его получить – оформите платную подписку "Партнер". Мы также отключим для вас рекламу на сайте, а еще будем каждое воскресенье присылать пересказ 10 лучших историй от топ-изданий мира.
Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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земля климат голод
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