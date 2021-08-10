В 21-м веке может показаться, что недоедание и голод – пережитки прошлого, ушедшие в историю благодаря индустриализации и науке. Но это не так. Сегодня в мире недоедают до 811 млн человек, а 41 млн находится на грани голода. И малейшая "турбулентность" толкнет их в пропасть.

Основная причина массового голода – это войны. Он верный спутник вооруженных столкновений: голод является инструментом, следствием, а иногда и причиной конфликта. Но ложиться спать голодными людей вынуждают еще и катаклизмы, деспотичные правительства и даже стиль жизни развитых сообществ.

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Голод тесно связан и с климатическим кризисом. Жара убивает людей, но еще больше жизней она уносит опосредованно, вызывая засухи.

И в ближайшее десятилетие станет только хуже, говорит LIGA.net профессор кафедры атмосферных наук Университета штата Иллинойс Дональд Вуэбблс. Он утверждает: наука недооценила масштаб надвигающихся катаклизмов. Единственный выход для человечества – адаптироваться к тому, что произойдет дальше.

В этой истории LIGA.net совместно с известными западными учеными рассказывает о сценариях, которые ждут нас впереди. И главный из них – голод. Сможем ли мы выжить в экстремальных условиях будущего?

Это анонс текста. Он написан при поддержке платных подписчиков LIGA.net . Он будет разослан в четверг, 12-го августа. Если вы хотите его получить – оформите платную подписку "Партнер" . Мы также отключим для вас рекламу на сайте, а еще будем каждое воскресенье присылать пересказ 10 лучших историй от топ-изданий мира.

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