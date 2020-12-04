Украина медлит с интеграцией в НАТО и могла бы реформироваться гораздо быстрее, считает бывший глава Минобороны Андрей Загороднюк. Он говорит LIGA.net: в нынешнем темпе переход ВСУ на стандарты НАТО "займет всю жизнь". Опросы говорят: украинцы – за НАТО. Интеграция в Альянс записана в Конституции. Члены организации еще в 2008 году поддержали право Украины на вступление. А Украина рассчитывает стать членом к 2030-му году. Почему мы все еще не там и почему все не так плохо – в материале LIGA.net.

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ПУТЬ УКРАИНЫ В НАТО: ХОРОШО И ПЛОХО – 2020

Хорошо – в июне этого года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (EOP). Кроме того, 30 ноября Минобороны впервые прозрачно и без посредников закупило военные товары через агентство НАТО: гусеницы для БМП. В феврале начался процесс внедрения системы управления армией по стандартам НАТО, а уже в сентябре были проведены учения со странами-членами Альянса – армия Украины подтвердила способность взаимодействия с армиями НАТО.

Загороднюк также называет успехом трансформацию Генштаба, распределение функций формирования и применения ВСУ, стратегию нацбезопасности, первое чтение закона об СБУ (но его так и не голосовали). Но в части ЕОР "пока не предложены конкретные пути использования этого статуса".

Военный эксперт Михаил Самусь говорит LIGA.net, что система управления ВСУ и МО по стандартам НАТО доказывает готовность вступать в Альянс: "Неважно, что украинский солдат ходит с Калашниковым – это не влияет на нашу взаимосовместимость с Альянсом, потому что это прежде всего система связи, управления и логистики... Украина в этом плане готова к вступлению в НАТО, ВСУ готовы сейчас вступать в НАТО". Он уверен, что со стороны Украины препятствий к членству нет, но "есть отсутствие политической воли стран НАТО".

Вооруженные Силы Украины уже сейчас готовы вступать в НАТО, – военный эксперт Самусь

Это из положительного. Из откровенно плохого – череда скандалов, оголивших проблемы (в том числе с коммуникацией):

СКАНДАЛ С ОБОРОНЗАКАЗОМ. В феврале обсуждали "ликвидацию ракетной программы" ("Нептун", "Ольха"). Но Совбез сказал, что это фейк и ракетные программы будут финансироваться. В марте "Нептун" испытали, в августе - приняли на вооружение. "Ольху" намерены заказать на 2021-й.

СКАНДАЛ С СОКРАЩЕНИЕМ ВСУ. Летом обсуждали возможное сокращение численности армии. В 2020-м действительно предусматривалось сокращение, но речь шла о вакантных местах в воинских частях и подразделениях, не привлекаемых к выполнению задач на Донбассе (не о боевых частях).

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СКАНДАЛ С ПИТАНИЕМ. Осенью Кабмин разрешил МО закупать у фирм не только продукты, но и услугу приготовления питания, что фактически является откатом к системе питания 2015 года. В Минобороны объяснили – не все в/ч укомплектованы поварами (В 106 частях они есть, а 252 – получают питание на аутсорсе).

В итоге родился гибрид старого и нового подходов. По словам замглавы МО Игоря Халимона, проблема в некомплекте (недостача – 3800 человек). Он уточнил, что питание будет происходить по реформированному каталогу и продукты будут поставляться во все в/ч по запущенной реформе: "Информация о переходе на старую систему питания – фейк".

ПРОБЛЕМА РЕФОРМЫ СБУ. Спецслужбы – важнейшая часть адаптации к НАТО. Юрист ЦПК Елена Щербан говорит LIGA.net, лишение СБУ функций следствия – приоритетная задача, потому что в большинстве стран НАТО спецслужбы не ведут следствия, а занимаются контрразведкой.

В переходных положениях комитет Рады прописал, что СБУ занимается следствием до 1 января 2024, а до 1 января 2026 года имеет право продолжать расследование в открытых до 2024-го делах. Но в изменениях в криминальный процесс не прописали нормы о подследственности СБУ, и о статьях, которые теряют силу. То есть важный пункт реформы пока выполнен лишь формально.

НАТО не сможет предложить полноправное членство стране, где идут активные боевые действия. Но надо сконцентрироваться на реформах и рано или поздно все получится, – глава МИД Литвы Линкявичюс

ПРОБЛЕМЫ С КОРРУПЦИЕЙ. На пути в НАТО это один из ключевых критериев. В октябре Конституционный суд ударил по антикоррупционной системе. Западные партнеры напомнили - антикорреформа являлась одним из основных условий предоставления финпомощи и безвиза. Решение проблем, связанных с демократией – не менее важный вопрос, чем переход на военные стандарты.

"Альянс каждый год, оценивая Украину и ее шаги на пути к НАТО, оценивает и прогресс в антикоррупционной реформе", – говорит Щербан.

ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ С РОССИЕЙ. НАТО не сможет предложить полноправное членство стране, где идут активные боевые действия (так считает, например, считает друг Украины, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который много лет проработал в штаб-квартире НАТО). Но в интервью УП он призвал не фокусироваться на этом, а делать акцент на реформах, которые могут стать ярким контраргументом для любых скептиков.

ПРОБЛЕМА С ВЕНГРИЕЙ. Будапешт регулярно вмешивается во внутриполитические события Украины. Это вынуждает официальный Киев жестко отвечать. В конце ноября СБУ провела обыски в венгерском фонде в Закарпатье, где в ходе обысков нашли материалы, пропагандирующие сепаратизм. Венгрия в ответ пытается блокировать интеграцию Украины в НАТО.

В Альянсе говорят: конфликт – двусторонняя проблема. Но она может исчезнуть, если Альянс в своей стратегии НАТО-2030 запретит участникам использовать Альянс для решения двусторонних вопросов (вариант предложен к рассмотрению).

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕФОРМУ

Проблем много. Но, следуя совету главы МИД Литвы, Украине необходимо сфокусироваться на решаемых задачах внутриполитического характера. Многие из них можно решить достаточно быстро.

КТО ОТВЕЧАЕТ. За реформы в секторе обороны отвечает глава Минобороны Андрей Таран – в этом ему помогают заместители, комитет реформ при МО (де-факто являющийся площадкой для отчетности), консультативно-совещательные органы и недавно созданный Директорат оборонной политики (ДОП).

Наиболее активно реформами в Минобороны занимался Проектный офис реформ (ПОР) – он разрабатывал и готовил решения, а также продвигал их на всех бюрократических этапах. Но в апреле министр Таран ликвидировал ПОР. Его решение вызвало резонанс, потому что не было ясно, что стало причиной: неэффективность или политические мотивы.

В Минобороны объяснили, что за полгода ПОР не собрался ни на одно совещание и его члены не выходят на работу. Поэтому было принято решение его ликвидировать и создать ДОП, передав ему обязанности. Но и о работе ДОП слышно немного.

Если руководящий состав захочет – ситуация со скоростью реформ быстро изменится, – экс-министр Загороднюк

ПОЧЕМУ МЕДЛЕННО. Экс-министр Загороднюк считает темп перехода на стандарты Альянса низким: "Мы бы могли намного быстрее это делать. Например, трансформация органов управления, внедрение технических стандартов, доктрин и так далее. Многие из направлений сейчас не двигаются".

Отвечая на вопрос LIGA.net, сколько такими темпами Украина будет реформировать ВСУ, Загороднюк заявил: "Если такими темпами, то мы всю жизнь будем продвигаться. Все идет очень долго".

По его словам, трансформация системы управления была, а затем остановилась. Также практически нет строительства объектов. Вопросы есть и к наличию новых технологий. При этом он допускает возможность изменения ситуации, однако все упирается в руководящий состав: "Если у них будет желание, то они могут изменить ситуацию очень быстро".

Военный эксперт Самусь в разговоре с LIGA.net придерживается иной точки зрения: считает реформы в целом успешными. Но признает недостаточную эффективность, которую объясняет советскими подходами к призыву, терробороне и контрактной армии: "Процессы перехода на стандарты НАТО и реформирования ВСУ будут успешнее, если изменить постсоветское ядро".

И СКОЛЬКО ЖДАТЬ? ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВАРИАНТ – 2030 ГОД

Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО (опрос, опрос). Остается открытым вопрос, почему в 2019 году Украина не обновила заявку на получение ПДЧ в НАТО. В МИД объясняют, что заявка 2008-го остается в силе и подавать второй раз не видят смысла. И говорят о намерении получить ПДЧ на саммите Альянса в 2021-м.

При этом Кулеба призывает не преувеличивать значение ПДЧ, поскольку целью Украины является членство (можно достичь и без ПДЧ, уверен министр). Самусь с этим согласен: "ПДЧ можно даже не предоставлять Украине и Грузии, можно принять политическое решение по подтверждению решения Бухарестского саммита и начать процесс вступления: определить конкретные критерии", – говорит военный эксперт.

Во вторник министр обороны Таран обратился к послам стран НАТО: "Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы: мы надеемся на вашу всестороннюю политико-военную поддержку по предоставлению ПДЧ Украине на саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решениям Бухарестского саммита 2008 года".

НАТО должно активизировать политику открытых дверей и оставаться приверженной решениям Бухарестского саммита, – говорится в стратегии самого Альянса до 2030 года. И это вписывается в планы Украины

Загороднюк считает мало реалистичным ПДЧ в 2021-м, хотя в целом перспектива есть: "НАТО долго принимает решения и объявляет их во время саммитов, проходящих в разное время. Скорее всего он будет летом или в конце весны. Мы не сможем договориться о ПДЧ до этого времени – это также следствие ситуации с COVID-19. Но и мы не набираем пока что голосов в свою поддержку. Получение ПДЧ – это по большей мере работа дипломатов".

Директор центра Новая Европа Алена Гетманчук в разговоре с LIGA.net отметила, что Украина может претендовать на ПДЧ в 2023 году, если аргументирует в диалоге с НАТО добавленную стоимость от этого для евроатлантической и региональной безопасности. Сегодня, по ее словам, отдельные страны НАТО думают, что это спровоцирует эскалацию с Россией и ослабит Альянс. Но она уточняет - ПДЧ существовал не всегда и его могли бы отменить или заменить другим инструментом.

Но есть и хорошие новости. Подготовленная к саммиту НАТО стратегия Альянса до 2030 года увеличивает шансы Украины на членство. Доклад отмечает необходимость стремиться к расширению отношений с Украиной и Грузией, а также активизировать политику "открытых дверей". "НАТО должна оставаться приверженной решениями Бухарестского саммита и дискуссия о членстве должна быть выведена на более высокий уровень", – говорится в документе, и это совпадает с позицией Украины.

"Украина настроена оптимистично, - говорит замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, комментируя доклад. – В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса. В этом контексте предоставление Украине ПДЧ станет новым мощным импульсом к дальнейшему движению к реформам и мобилизации усилий для достижения критериев членства".

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