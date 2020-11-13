LIGA.net публикует самые интересные моменты из интервью главы СБУ Ивана Баканова

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов дал интервью Интерфакс-Украина. В нем он критически отозвался о законопроекте об СБУ, предложенном в конце октября нардепами Слуги народа: планах по сокращению личного состава спецслужбы, борьбе с ОПГ и экономической преступностью. Глава СБУ допустил, что враги могут влиять на реформу спецслужбы, но назвал дискриминацией запрет сотрудникам СБУ иметь родственников в РФ. LIGA.net выбрала самое интересное из интервью Баканова.

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СБУ не сможет расследовать терроризм, шпионаж и госизмену. "СБУ (после 1 января 2026 года) уже ничего не сможет расследовать: терроризм, шпионаж, госизмену, прочее... После "реформы", предлагающейся сейчас, спецслужба станет менее дееспособной... В законопроекте заложено, что с 1 января 2024 года СБУ прекратит выполнять функцию досудебного расследования в уголовных дела. Все, что было открыто до этого момента, должно быть прекращено, или передано кому-то другому".

Критикует Слуг народа за предложение резко сократить штат СБУ. "Обоснованным является постепенное сокращение к 2027 году, чтобы в результате выйти на 20 000 личного состава (против нынешних 27 000 в обычный и 31 000 в особенный периоды). Эта цифра обосновывалась на аналитике, расчетах, рекомендация и современных реалиях в секторе безопасности... В СБУ работают живые люди, которых нельзя просто выкинуть на улицу... Поэтому вариант плавного сокращения более оптимальный... (Законодателями – ред.) предлагается фронтальное сокращение до 17 000, то есть 10 000 должностей за три года".

Защищает право СБУ заниматься экономикой. "СБУ сегодня касается вопросов экономики только для того, чтобы независимая Украина и дальше оставалась независимой, успешно противодействуя угрозам госбезопасности в экономической сфере. Это очень специфические компетенции СБУ, их нет у других правоохранителей, действующих реактивно".

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Против ликвидации академии СБУ и передачи медучреждений в Минобороны. "Медучреждения предлагается передать Минобороны... Государство предлагает им рискованную, сверхурочную и стрессовую работу, в том числе на территории ООС на Донбассе, но не готова гарантировать лечение и реабилитацию... Подготовка кадров в той же Академии СБУ тоже под вопросом. Фактически Академию предлагают ликвидировать, как вуз. Все сводится к переподготовке".

Хочет позволить сотрудникам СБУ иметь родственников в России. "Это положение (инициатива Слуг народа запретить сотрудникам СБУ иметь родственников в РФ, – ред) противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности и является необоснованным... С тем же успехом в ближайшей перспективе можно ожидать законодательную инициативу по лишению украинского гражданства тех, у кого есть родственники в РФ. Или даже пришивания звезд им на одежду".

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Считает реформу от СН далекой от стандартов НАТО. "Такая "реформа" сектора безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента".

Допускает, что вражеские спецслужбы влияли на депутатов. "Вопрос реформы СБУ стал слишком политизированым. Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии нужно это понимать и уметь вовремя остановиться, в частности и в публичном обсуждении некоторых норм".

Россия использует ОПГ в борьбе против Украины. "Они (спецслужбы РФ – ред.) пытаются усиливать сепаратистские настроения, используют ОПГ и коррумпированных чиновников, желают усилить инфраструктуру влияния. Только за два последних года СБУ раскрыла 120 ОПГ... Имеем доказательства, что некоторых из этих ОПГ на Востоке использовали российские спецслужбы".

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