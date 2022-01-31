На службе империи ГРУ. Как известные украинцы продвигают telegram-каналы спецслужб России

Публичные люди и украинские политики активно распространяют информацию анонимных telegram-каналов, которые СБУ подозревает в работе на спецслужбы России. Часть публичных людей делает это умышленно – из идеологических и пропагандистских соображений. Часть – в погоне за политической капитализацией. В обеих категориях хватает нескольких депутатов Слуги народа, которые в Telegram нивелируют попытки СБУ и СНБО уменьшить российское влияние.

Кто и как подыгрывает анонимной сетевой империи ГРУ – в разборе LIGA.net.

ОТ ШАРИЯ ДО ВЕДУЩЕГО ТЕЛЕКАНАЛА НАШ

Пророссийский блогер Анатолий Шарий (284 000 подписчиков). Несмотря на санкции СНБО, его telegram-канал продолжает работать и помогать разоблаченной сети российских каналов.

Только за январь 2022 года Шарий пять раз репостнул канал спикера российского МИД Марии Захаровой. Разоблаченные СБУ анонимные каналы Легитимный и Сплетница упомянуты Шарием в 2021-м более 40 раз. В целом за время существования канала Шарий сделал для своей аудитории 420 шеров с разоблаченных каналов. Еще 246 репостов обеспечил канал жены Шария Ольги (тоже под санкциями СНБО).

Активно ретранслирует каналы ГРУ и нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович (2900). Несмотря на малое количество подписчиков, он поделился постами разоблаченных каналов 370 раз. В фаворе у политика – канал Наблюдатель (только за январь 2022 года – около 20 репостов).

Среди других политиков нарративы, публикуемые пророссийской сетью, можно увидеть на telegram-каналах экс-нардепов Игоря Мосийчука (132 раза), Елены Лукаш (69) и Михаила Добкина (22).

Ведущий телеканала НАШ Максим Назаров (настоящее имя – Назар Диордица) тоже активно репостит россиян. На его telegram-канал Наглый подписаны 58 000 пользователей.

На этом канале регулярно фиксируются антизападные месседжи, рассказывает LIGA.net программный менеджер Детектор Медиа Ксения Илюк, которая мониторит telegram-каналы. Назаров периодически советует подписаться на целый ряд анонимных каналов, среди которых Легитимный и Резидент.

Назаров массово републикует telegram-каналы, связанные со спецслужбами России. За время существования аккаунта он сделал это более 150 раз. При этом этот сотрудник медиа регулярно поздравляет каналы ГРУ с приростом подписчиков.

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Для Назарова, помимо идеологической стороны, это еще и коммерческая история, говорит LIGA.net PR-консультант Андрей Коваленко, который исследует роспропаганду в Telegram. "На его канал продается реклама, поэтому нужно поддерживать внимание. И когда тебя репостят, это дает дополнительный охват", – объясняет Коваленко.

Экс-ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко в январе 2022-го начала продвигать telegram-канал и репостить пророссийские анонимные ресурсы: в частности, First и Сплетница. Также Панченко прорекламировала у себя канал Шептун, который, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, активно цитирует прокремлевских пропагандистов и является участником пророссийской сетки каналов.

СЛУГА НАРОДА НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ

Лидером среди "слуг" бесспорно является Максим Бужанский (37 000 подписчиков). Он регулярно "общается" с разоблаченными российскими каналами Резидент, Легитимный, Темный рыцарь. Бужанский распространил сообщения этих каналов 146 раз.

Также любит вступать в дискуссии с анонимами глава налогового комитета, нардеп от СН Даниил Гетманцев. Канал Резидент он называет "коллегами", а перед Легитимным оправдывается за ошибки и уточняет, что "памятники сносит местная власть, а не президент". В целом Гетманцев упомянул разоблаченные каналы 16 раз.

Не отстает от коллег по фракции Юлия Гришина (3800). Она, конечно, не настолько активна, но также любит отвечать Крокодилам и Шептунам (тоже из российской сети).

Бывший "слуга народа" Артем Дмитрук (4100), недавно примкнувший к команде экс-спикера Дмитрия Разумкова, тоже не обходит вниманием пророссийский пул каналов. Политик активно рекламировался на крупнейших из них, в частности на Легитимном, еще в 2020-м.

Легитимный и Резидент были небезразличны и нардепу от СН Александру Качуре. В 2019-2020 годах он периодически репостил их сообщения. Однако после того, как по ряду анонимных каналов прошлась заказная новость о самом Качуре, репосты прекратились. При этом нардеп записал видео, на котором сливает в унитаз бумажки с надписями каналов Легитимный, Картель и Через плечо.

Канал еще одного экс-слуги Александра Дубинского до сих пор входит в топ популярных – 64 900 подписчиков. Однако его активность резко уменьшилась за последний год.

ЗАЧЕМ НАРДЕПЫ ПОДЫГРЫВАЮТ РОССИЙСКОЙ СЕТИ

Публичные люди заводят telegram-канал по двум основным причинам, говорит LIGA.net Коваленко. Первая – пропаганда, вторая – занять нишу у аудитории мессенджера.

"Для Бужанского это – ментальная и пропагандисткая история. Гришина также возле этой ниши. Она регулярно посещает телеканал НАШ и фотографируется с Назаровым", – добавляет Коваленко.

Коммерческий аспект при создании публичных каналов не на первом месте, считает Коваленко: "Личные каналы – это брендовая история. Пиарщики используют Telegram больше для черных историй. Нейтральные посты блогеров и ЛОМов заходят здесь хуже".

Но, благодаря мифу, что анонимные каналы читаются во властных кабинетах, каналы продолжают существовать, считает Коваленко.

"Возникает вопрос к вертикали власти, – отметил Коваленко. – Сначала СБУ маркирует каналы как пророссийские, это обсуждается на уровне СНБО. А потом депутаты из провластной силы фактически плюют на это и продолжают их медийно поддерживать. То есть для власти это не приоритет. Такая казуистика говорит об отсутствии координации и логики".

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