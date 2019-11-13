НАБУ против Бахматюка и почему не работал Приватбанк. Что вам надо знать этим утром

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Как AliExpress "положил" Приватбанк

На днях в Приватбанке возникла временная задержка в работе платежных сервисов.

Что случилось. В Китае на AliExpress проходила масштабная распродажа, приуроченная к “дню холостяка». Банк оказался не готов к резкому увеличению транзакций – 60 тысяч платежей в минуту. Сообщения пользователей о том, что их платежи висят, наблюдались вплоть до вечера.

Другие проблемы в процессинге. Первый такой инцидент случился в сентябре. Тогда даже на несколько часов пришлось выключить все движения картам, POSы, банкоматы и интернет-эквайринг. Банк также сбоит в налоговые дни или дни выплаты зарплат.

Чтобы справиться с проблемой банку нужно увеличить технические мощности и докупить программные лицензии. Больше читайте по ссылке.

Почему НАБУ воскресило дело VAB Банка Олега Бахаматюка

Детективы НАБУ задержали семь человек по делу о выведении денег VAB Банка Олега Бахматюка. Среди них – известный банкир Александр Писарук.

Что случилось. Ночью с 11 на 12 ноября НАБУ пришло с обысками в Райффайзен Банк Аваль по делу VAB Банка. Они задержали предправления банка, экс-замглаву НБУ Александра Писарука и еще шесть человек.

Фигуранты дела. Александр Писарук, действующий член Совета НБУ Николай Каленский, экс-глава набсовета VAB Наталья Василюк, экс-зампредправления банка Андрей Яцюта. Среди возможных участников истории – владелец VAB, агробарон Олег Бахматюк и три человека – представители компаний, связанных с Бахматюком.

Какие обвинения. Речь идет о "деле VAB”, расследование по которому длится с 2016 года. Задержанных подозревают в растрате 1,2 млрд грн кредита рефинансирования, выданного VAB в кризисный 2014 год.

По версии НАБУ, вывода денег могло и не быть, если бы не содействие Писарука: будучи первым замглавы Нацбанка и куратором банковского надзора он якобы пролоббировал выдачу 1,2 млрд грн кредита VAB, хотя тот не выполнил требований по качеству залогов. О реакции НБУ и «мировом» предложении Бахматюка читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Дело VAB. Суд арестовал экс-сотрудницу Нацбанка на два месяца. Экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу арестовали на 60 суток. Она может выйти под залог в 15 млн грн.

2. НАБУ задержало Светлану Кондзелю, директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президент. Ее подозревают в мошенничестве. Она якобы просила $150 тысяч за содействие в назначении заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины.

3. МВФ возвращается в Украину. Миссия во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве 14 ноября.