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06.12.2020, 20:00
НАБУ против Венедиктовой, конфликт с Венгрией и "самый старый" ребенок: новости недели

НАБУ раскритиковало Венедиктову, обвинив ее в срыве задержания замглавы ОП Татарова, СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде и начался дипломатический конфликт, Кабмин пересмотрел планы по карантину, Украина сорвала российскую PR-акцию в Совбезе ООН, "Шахтер" во второй раз обыграл "Реал", а в США родился "самый старый" в мире ребенок. Обзор LIGA.net.

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Скандал в Офисе президента. Венедиктова сорвала вручение подозрения заму Ермака

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

2 декабря в НАБУ заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда, нынешнему заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову по делу застройщика Максима Микитася.

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НАБУ утверждает, что Венедиктова в тайне и без каких-либо оснований сменила процессуальных руководителей дела. Из-за этого детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вручить подозрение якобы по даче взятке судебному эксперту за фальсификацию экспертизы по делу Укрбуда. НАБУ считает эту ситуацию "продолжением сознательного давления на следствие" и утверждает, что за последние полгода ОГП прибегает к подобным действиям не впервые.

ЦПК утверждает, что Татаров фигурировал в судебном заседании по делу о взятке эксперту. По данным ЦПК, прокурор заявлял, что между Татаровым и должностным лицом Укрбуда была переписка, в которой Татаров пересылал скан паспорта лица, на которого надо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой.

У президента Владимира Зеленского заявили, что он не вмешивается в работу ОГП. Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что президент и ОП исповедуют "принцип невмешательства в дела правоохранительных, антикоррупционных органов" и "поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах". Он также назвал "выдумкой" информацию о совещании у президента, на котором Зеленский якобы поручил защищать Татарова, заместителя главы ОП от НАБУ. "Это неприемлемо с точки зрения закона и морали", – сказал Подоляк.

Сам Татаров назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ", хотя ранее его имя фигурировало в материалах суда. Татаров также заявил, что его никто не планировал задерживать. И связывает "слухи" об этом со "своей публично озвученной позицией" о НАБУ.

3 декабря проект bihus.info сообщил, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила от Киевсовета землю под застройку после назначения Татарова в ОП. Проект опубликовал документы, подтверждающие выделение земли. Сам Татаров назвал эту информацию ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами.

Он также написал, что просит правоохранительные органы провести расследование "и публично сообщить обществу, получали ли какие-то преференции любые мои родственники или близкие". Татаров заявил, что продолжит свою работу в ОП, "не обращая внимание на заказные материалы моих врагов и врагов государства".



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Теги: набу, Ирина Венедиктова, Олег Татаров
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