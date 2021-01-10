Захват Капитолия, локдаун в Украине и пленки из КГБ: новости недели

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В США сенат перешел под контроль демократов, Конгресс утвердил победу Байдена, сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в Украине начался локдаун, Высший антикорсуд отказался продлевать дело по ОАСК, в деле Шеремета нашли "беларуский след", а в Центральной Америке впервые родился белый бенгальский тигр. Обзор LIGA.net .

Конгресс утвердил победу Байдена, и на выборах в Сенат тоже выиграли демократы

Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

6 января демократы получили контроль над Конгрессом США – у Демократической партии образовалось большинство в обеих палатах. А днем позже Конгресс утвердил победу избранного президента и лидера демократов Джо Байдена на президентских выборах, прошедших в ноябре 2020-го.

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На выборах в Сенат США кандидаты от Демпартии Йон Оссофф и Рафаэль Уорнок смогли одержать победу, в результате чего демократы "взяли" Сенат и получили большинство голосов в обеих палатах Конгресса. В будущем это может позволить Байдену назначать правительство и проводить необходимые законы через конгрессменов.

Примечательно, что за два дня до этого события Байден пообещал американцам, что в случае победы демократов правительство сможет увеличить выплаты, связанные с коронавирусной пандемией, до $2000.

7 января Конгресс США утвердил победу Байдена – он официально получил 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. С этого момента пока действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утратил юридические основания для оспаривания результатов выборов.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января – Трамп заявил, что готов к упорядоченной передаче власти новому президенту, но на саму церемонию идти не собирается.

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