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Разбор | "Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под давлением РФ: все возможные сценарии

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Защитники Мариуполя держат оборону из Азовстали (коллаж – Елена Сошкина/LIGA.net)
20.04.2022, 23:36

Мариуполь почти два месяца героически стоит, несмотря на безумные планы Путина сравнять город с землей

Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Войска РФ методично уничтожают то, что осталось от города. Россияне штурмуют его танками, БТРами, пехотой при поддержке авиации и корабельной артиллерии, пытаясь пробиться на территорию завода Азовсталь, сообщил LIGA.net заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар, находящийся в Мариуполе.

Мы смогли связаться с защитниками Мариуполя вечером 20 апреля. "Нам тяжело, но даем отпор. Используем все, что есть", – говорит Паламар.

Спасение для военных он видит в коридоре при поддержке третьей стороны. Отдельно "Азов" призывает провести деблокаду города. Но сейчас это нереально – нужно получить достаточно тяжелого вооружения от Запада.

Как защитники Мариуполя героически держат оборону, что нужно для деблокады города и возможен ли коридор для военных, учитывая горький опыт Иловайска, – в разборе LIGA.net.

ПОСЛЕДНИЙ ОЧАГ СОПРОТИВЛЕНИЯ

"Ситуация в Мариуполе ухудшается. Наши военные заблокированы. Там гуманитарный кризис, нет еды, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее, ребята защищаются", – сообщил Зеленский 16 апреля.

Большинство защитников Мариуполя находятся на территории завода Азовсталь, который россияне пытаются уравнять с землей с помощью тяжелой бомбардировки, рассказывает LIGA.net член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский.

Украинских военных очень тяжело "выкурить" из Азовстали, потому что там разветвленная сеть коммуникаций, в том числе подземных, говорит LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента.

Усложняет ситуацию то, что на Азовстали, кроме военных, находятся еще и гражданские, включая детей. По словам Зеленского, в общей сложности на территории завода – около 1000 мирных жителей.

"К сожалению, россияне используют "сирийскую" тактику, окружая города и постоянно бомбят их, тем самым создавая гуманитарные катастрофы с большим количеством жертв среди гражданского населения, – говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк. – РФ уже даже не маскирует желание уничтожать гражданскую инфраструктуру. Мариуполь для них – это символ нашей стойкости и несокрушимости, который просто нужно стереть с лица земли".

Количественное преимущество – за россиянами. "У них техника, танки и самолеты. Возможности сбивать самолеты и подбивать корабли у нас нет", – заявил Паламар.

Для России Мариуполь – красная тряпка, и она сделает все возможное, чтобы установить флаг в разрушенном городе и заявить об "освобождении", – говорит LIGA.net один из руководителей Офиса президента.

"И поэтому Россия, понимая, что у Украины пока нет ресурсов для деблокады Мариуполя, все равно держит вокруг города 12 батальонных тактических групп, которые могли бы бросить в зону ООС", – добавляет собеседник по ОП.

ДЕБЛОКАДА ИЛИ КОРИДОР

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, который с группой собратьев прорвался несколько дней назад к бойцам полка Азов, видит два варианта спасения защитников города и мирных жителей.

Первый вариант – это "резкая военная операция прямо сейчас со всеми необходимыми средствами". "С количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю преимущество в воздухе и артиллерии. Вариант возможен, хотя сложный и рискованный", – написал он.

Второй вариант – политическое решение. Волынский обратился к мировым политическим, общественным и религиозным лидерам с призывом содействовать этому варианту и вывести их на территорию третьего государства.

Турция – один из самых оптимальных сценариев.

"В мировой практике были случаи, когда военные выходили на территорию третьей страны и затем возвращались на Родину. Это оптимальный вариант – при поддержке третьей стороны", – говорит LIGA.net Паламарь.

По его словам, члены украинской переговорной делегации Давид Арахамия и Михаил Подоляк сообщили ему лично, что готовы приехать в Мариуполь и вести переговоры с российской стороной об эвакуации военного гарнизона и гражданского населения.

Подоляк подтвердил готовность Украины провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. "Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои... Навсегда. Без вариантов", – написал он в Twitter.

"Если к переговорному процессу подключится третья сторона – думаю, это выход из ситуации, чтобы сохранить жизнь военным, – заявил Паламар. – Если этого не произойдет, то сдаваться в плен мы не собираемся и заберем столько врагов, сколько сможем. Им это дорого обойдется".

Пока никакого прогресса в этом варианте нет. По словам Зеленского, россияне отказываются от каких-либо договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя, даже посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не дало никаких результатов.

Я знаю, что они предлагали нашим людям сдаться, идти в плен... Я не верю, что они сохранять им жизнь, даже если они им пообещали. Да, возможно будет Иловайск (военная трагедия 2014 года, известная как "иловайский котел", – ред.), – допускает президент.

Доверия к россиянам нет, но зеленый коридор – это скорее "вопрос формы", объясняет LIGA.net военный аналитик и сержант резерва морской пехоты Военно-морских сил Украины Тарас Чмут. "Если этот коридор будет наполнен, кроме украинцев, еще и, например, представителями ОБСЕ – возможно, это сработает", – говорит он.

Нардеп от Голоса, "киборг" и бывший сотрудник "Альфы" СБУ Роман Костенко менее оптимистичен. "После Иловайска я россиянам не верю. Там тоже договаривались о коридоре, – напоминает он LIGA.net. – Мы видим, как они уничтожают гражданское население. А наших воинов и особенно свидетелей того, что россияне делали в Мариуполе, они не захотят отпускать живыми. Поэтому идти с ними на переговоры и надеяться, что они просто так выпустят – я даю этому очень маленький процент".

По словам Паламара, есть два варианта коридора: морской и сухопутный.

"Морской предполагает, что на корабль третьей стороны садятся, в первую очередь, гражданские. Затем мы забираем раненых/убитых и сами со стрелковым оружием отходим на корабле", – объясняет он LIGA.net.

Сухопутный коридор возможен только с представителями третьей стороны, подчеркивает военный: "Ибо у нас есть примеры Дебальцева и Иловайска. Там нужны представители миссий разных стран, дипломаты и политики, которые оказывают влияние на этого военного преступника".

Комментировать возможность деблокады заместитель командира полка "Азов" не берется: "По состоянию на сегодняшний день мы не располагаем достаточным объемом информации, которая делается на фронте и которые у нашего войска силы и средства. Поэтому не очень хорошо говорить, что деблокада – это легко".

По мнению Костенко, деблокада Мариуполя возможна, но не сегодня.

"Мы сейчас наращиваем силы, формируем новые бригады на полигонах, учим личный состав. Но есть ли у наших ребят в Мариуполе время, пока мы подготовимся?" – сомневается Костенко.

Кроме того, наступление возможно, когда есть преимущество в технике минимум в три раза, объясняет нардеп. "Сначала наносятся авиационный и артиллерийский удары по позициям противника. Затем артиллерия переносится на второй эшелон, в прорыв идут танки и пехота под прикрытием БМП. И когда мы нарастим все эти ресурсы, то (возможна деблокада – ред.)", – добавляет он.

"Просто атаки пехотой, даже имея таких морально сильных и патриотических людей, обречены на неудачу. Человек против брони – это не выход", – считает Костенко.

Есть горячие головы, которые сейчас предлагают освобождать город маршем, но там 200 км, и из любого БПЛА будут видны украинские колонны, – объясняет сложность деблокады собеседник в руководстве ОП.

"В каждой деревне стоят россияне. Это означает бой в каждой деревне, – уверен он. – Плюс рядом линия разграничения с оккупированными территориями, и оттуда могут засыпать "градами" и "смерчами".

О том, что деблокада здесь до сих пор невозможна, говорит и Зеленский. "К сожалению, мы не получаем столько оружия, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну... В частности, чтобы деблокировать Мариуполь. Если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать", – сказал президент.

Для деблокады Украине необходима современная бронированная техника и новые ракетные системы залпового огня дальнего действия, говорит Вениславский.

"В первую очередь нам нужны ракетные комплексы на 300 км. Это американская Himars или подобные системы", – добавляет Чмут.

Зеленский предлагает третий вариант – обмен: "Пока на это не согласна Россия. Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских военных, которых они оставили. Мы готовы ради наших людей – как военных, так и гражданских – на любой формат обмена".

СКОЛЬКО У МАРИУПОЛЯ ВРЕМЕНИ

"Возможна ли деблокада? Наше военное командование работает в этом направлении очень тщательно", – уверяет Вениславский.

Но неофициально у Зеленского признают: при сегодняшнем соотношении сил деблокада невозможна. Все зависит от скорости поставок необходимого тяжелого вооружения от стран Запада.

"Почему мы постоянно обращаемся к партнерам с просьбой предоставить нам тяжелое оружие? Ведь только так мы сможем активно ломать российскую армию, которая окружает и уничтожает наши города", – объясняет Подоляк.

Ситуация в Мариуполе критическая, и тяжелое вооружение от Запада нужно Украине как можно скорее. Запад ускоряется в поставках, признают в команде президента, и это может иметь решающее значение.

"Запад ускоряется, тем самым вызывая реакцию РФ, – рассказывает LIGA.net один из руководителей ОП. – А реакция РФ не всегда удачная, потому что у Путина проблема с генералами. И когда их начинают подгонять – они совершают ошибки. Если эти ошибки приведут к того, что мы отразим наступление в ООС, возможно, у нас останется ресурс на активные действия.

"Это для нас поставки оружия – слишком медленные. А для мировой практики они колоссальны быстры", – признает Чмут.

В частности, США, Великобритания и Канада 19 апреля синхронно заявили о поставках Украине тяжелой артиллерии в ближайшее время.

Защитники Мариуполя продолжат оборону.

"Запас прочности должен был пройти уже давно, учитывая количество времени в окружении. Но они сейчас демонстрируют сверхчеловеческие качества. Так что запас прочности у них еще есть. Даже на недели", – говорит Вениславский.

Полк "Азов" призывает зарубежных политиков, "имеющих яйца", принять меры. "Если мы упадем – Европа и весь цивилизованный мир своими глазами увидят, на что способны российские варвары, – подытоживает заместитель командира Паламар. – Надо их останавливать здесь".

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"Нам тяжело, но даем отпор". Устоит ли Мариуполь под давлением РФ: все возможные сценарии

специальный корреспондент LIGA.net
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