Нарушение Конституции гарантами, курс доллара и бойкот Facebook. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 30 июня. Температура от +15 до +26, курс доллара 26.84

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как гаранты Конституции нарушают Конституцию

Ко Дню Конституции наши журналисты провели порядочную работу - посчитали, кто из президентов больше нарушал Основной закон. Из исследования напрашивается вывод - не нравится украинская конституция президентам, каждый норовил, если нет переписать, то нарушить. Больше других отличился Янукович - он и переписал, и нарушил. Но Янукович в хорошей компании, Конституцию нарушали все ее гаранты. Как именно - читайте в нашем тексте. Почему президенты это делают? Самый правдивый ответ дал бывший ответ Конституционного суда - потому что могут. Говоря по другому, мы им разрешаем. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Новый карантин, доллары Газпрома. Как долго доллар останется стабильным. Прогноз до 3 июля

Два месяца курс доллара в Украине не выходит за пределы диапазона 26,5 – 27 грн/$. Такой стабильности украинский валютный рынок не видел с середины 2018 года. Курсовое затишье – “заслуга” пандемии коронавируса. От нее же зависит, когда спокойные времена закончатся. Что сейчас влияет на гривню и каким будет курс на этой неделе – в еженедельном обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Coca-Cola и Unilever поддержали бойкот Facebook. Цукерберг потерял уже $7 млрд

У Facebook проблемы: крупные рекламодатели отказываются размещать рекламу, пока соцсеть не изменит подход к модерации постов. К бойкоту под лозунгом Stop Hate for Profit присоединились Coca-Cola, Unilever, Verizon и другие крупные компании. Акции Facebook упали на 8%, Цукерберг уже потерял $7 миллиардов. Больше по ссылке.

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