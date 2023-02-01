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Разбор | Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Цей матеріал також доступний українською
Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале - Фото
Рисунок - Анастасия Иванова/LIGA.net
01.02.2023, 07:00

Россия хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожье, ВСУ – остановить армию Путина, дождаться резервов/танков и пойти в контрнаступление

Россия готовит новую волну наступления в Украине до 24 февраля, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. Главная мечта российского диктатора Владимира Путина – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Если повезет – полностью захватить Запорожскую область, чтобы можно было предъявить это как дополнительный успех.

Ресурсов на широкомасштабные операции у России пока нет, в том числе с территории Беларуси, убеждены военные эксперты, опрошенные LIGA.net. Поэтому главная задача ВСУ на февраль – минимизировать продвижение врага, дождавшись западной тяжелой техники и подготовив резервы, и начать новое контрнаступление весной.

С чем Украина и Россия входят в февраль, как армия Путина собирается "освобождать" Донбасс к годовщине большого вторжения и есть ли у ВСУ возможности для успешных действий до конца зимы – краткий разбор LIGA.net.

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ПЛАНЫ КРЕМЛЯ: ДОНЕЦКАЯ ДУГА, ЗАПОРОЖЬЕ И БЕЛАРУСЬ

То, что Россия готовится к новой волне наступления, очевидно и для украинских, и для западных чиновников. 24 февраля будет ровно год как армия Путина "захватывает Киев за три дня". Поэтому руководству РФ нужно бросить хоть какую-то "победную" кость сторонникам войны против Украины.

Именно поэтому российские войска отчаянно пытаются продавить украинскую оборону на донецком направлении. Других задач Россия выполнять пока не в состоянии, убеждены опрошенные LIGA.net военные эксперты.

Сейчас у РФ нет ресурсов и группировок, которые позволили бы провести операцию оперативного или стратегического уровня, говорит LIGA.net Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения.

"Текущие возможности РФ, даже несмотря на первые волны мобилизации, не позволяют вести действия на нескольких оперативных или стратегических направлениях", – убежден Сергей Згурец, директор Defense Express.

Поэтому, скорее всего, враг сконцентрируется на решении политической задачи по полному захвату Донбасса и Луганской области, считает Згурец. Ближайший месяц-два главным направлением действий РФ может стать "донбасская дуга": Кременная-Бахмут-Авдеевка-Марьинка-Угледар.

Карта – Дарина Дмитренко/LIGA.net

Логичным для россиян было бы наступление из Беларуси. Это растянуло бы украинские силы и дало возможность провести операцию на Донбассе. Но, во-первых, кажется, сам Путин не знает, согласится ли на это Беларусь. Во-вторых, на территории Беларуси недостаточно группировок для проведения мощных операций, считает Самусь.

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По оценкам украинских пограничников, на территории Беларуси находится около 9000 российских военных, которых после обучения на полигонах перебрасывают на Донбасс.

Теоретически Россия может быстро сформировать десантно-штурмовые группы в несколько тысяч и попытаться провести десантную операцию из Беларуси. Но, по мнению экспертов, это будет суицидальная операция.

"Доминирования в воздухе у РФ нет. А без этого планирование десантных операций – это суицид. Особенно на фоне усиления возможностей украинских сил ПВО", – объясняет Самусь.

Даже если наступление из Беларуси и будет, украинская оборона и географические особенности (болота и леса) позволят его сдержать, говорит LIGA.net депутат Верховной Рады от Голоса, полковник СБУ Роман Костенко.

Можно вспомнить 24 февраля 2022, когда российские колонны техники спокойно зашли с севера. "Но сейчас они такое повторить не смогут, ведь большинство дорог контролируется ВСУ, – объясняет Костенко. – Поэтому для широкомасштабного наступления им потребуется больше оперативного пространства, которое в плохих погодных условиях будет играть на стороне обороняющихся".

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ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСУ: ИСТОЩИТЬ, НАБЛЮДАТЬ И ГОТОВИТЬ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Для ВСУ ключевая задача на февраль – сделать невозможным российское наступление, минимизировав продвижение противника на тактических участках, нанося ему максимальный ущерб, и создать условия для контрнаступления.

Одним из наиболее очевидных соблазнов для ВСУ является запорожское направление с прорывом в Мелитополь и Бердянск, что позволит перерезать россиянам сухопутный коридор в оккупированный Крым.

"Но это на поверхности не только для нас, но и для врага", – говорит LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

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Перспективным участком для ВСУ может стать север Луганской области, а именно район Сватово и Кременной. По мнению Згурца, ситуация там достаточно неоднозначная, что создает предпосылки для действий ВСУ. Кременная может стать плацдармом для освобождения всей области, добавляет эксперт.

Враг это понимает, потому с севера через Валуйки (Белгородская область) заходят дополнительные подразделения и усиливают линию обороны в районе Сватово-Кременная.

Во второй половине февраля почва может быть готова к проведению операций. "Тогда россияне будут бесноваться на Донбассе, – говорит Самусь. – Но и Украина может провести свои операции, не дожидаясь поступления всех ресурсов. У нас есть направления, где это можно проводить".

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Сейчас погодные условия не позволяют россиянам на полную мощность использовать технику, что дает возможность ВСУ уничтожать ее благодаря высокоточному оружию, считает Костенко.

Сейчас политические цели Кремля преобладают над военной логикой. С одной стороны, это несет определенные риски для ВСУ из-за непредсказуемости российских действий, а с другой – может привести к чрезмерному использованию живой силы для самоубийственных операций, добавляет Згурец.

Обороняться всегда легче, чем атаковать, говорят эксперты. Поэтому главная задача ВСУ на февраль – максимально истощить врага, параллельно подготовив резервы к весеннему контрнаступлению и дождавшись обещанной Западом тяжелой техники – выглядит реалистичной.

"Пока россияне пытаются подготовить и одеть мобилизованных – наши ребята учатся в США, Британии и Германии. И ждут "леопарды", – говорит Самусь. – Графики подготовки вооруженных сил идут в совершенно разные стороны. У нас идет накопление сил, а у них – истощение".

Однако истощать врага тоже нужно уметь. "На истощение врага можно затратить все резервы и тогда мы перейдем в позиционную войну, когда стороны будут перекидываться артиллерией, не имея ресурсов для наступления", – объясняет Костенко.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ?

"Лучший сценарий для Украины сейчас – это оборонительное сдерживание и дальнейшее контрнаступление. Чтобы эта линия фронта не фиксировалась на неопределенное время, – говорит Мельник. – Затягивать войну Украине не стоит. Не факт, что время будет работать постоянно в нашу пользу".

Полноценных операций от ВСУ Самусь ожидает в середине-конце апреля.

"Атаковать в лоб – это не так просто. И может сложиться такая ситуация, что на середину-конец апреля у России будут большие пробелы, а у нас появились танки и Bradley", – говорит Самусь.

Учитывая недостаточно быстрые темпы поступления техники и необходимость подготовки соединений, основной напряженный этап может перенестись на конец весны-лето, считает Згурец. Ведь переход из зимы в весну еще сложнее, чем переход из осени в зиму. Потому что все замерзшее начинает таять.

"В ближайшие две-три недели могут быть тактические обострения на донецком направлении, а дальше возможна определенная пауза, которую мы используем для создания новых частей за счет новой техники и подготовки контрнаступления", — резюмирует эксперт.

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Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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война Донбасс бахмут Кременная контрнаступление ВСУ Угледар
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