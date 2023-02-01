Россия готовит новую волну наступления в Украине до 24 февраля, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. Главная мечта российского диктатора Владимира Путина – выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Если повезет – полностью захватить Запорожскую область, чтобы можно было предъявить это как дополнительный успех.

Ресурсов на широкомасштабные операции у России пока нет, в том числе с территории Беларуси, убеждены военные эксперты, опрошенные LIGA.net. Поэтому главная задача ВСУ на февраль – минимизировать продвижение врага, дождавшись западной тяжелой техники и подготовив резервы, и начать новое контрнаступление весной.

С чем Украина и Россия входят в февраль, как армия Путина собирается "освобождать" Донбасс к годовщине большого вторжения и есть ли у ВСУ возможности для успешных действий до конца зимы – краткий разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ПЛАНЫ КРЕМЛЯ: ДОНЕЦКАЯ ДУГА, ЗАПОРОЖЬЕ И БЕЛАРУСЬ

То, что Россия готовится к новой волне наступления, очевидно и для украинских, и для западных чиновников. 24 февраля будет ровно год как армия Путина "захватывает Киев за три дня". Поэтому руководству РФ нужно бросить хоть какую-то "победную" кость сторонникам войны против Украины.

Именно поэтому российские войска отчаянно пытаются продавить украинскую оборону на донецком направлении. Других задач Россия выполнять пока не в состоянии, убеждены опрошенные LIGA.net военные эксперты.

Сейчас у РФ нет ресурсов и группировок, которые позволили бы провести операцию оперативного или стратегического уровня, говорит LIGA.net Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения.

"Текущие возможности РФ, даже несмотря на первые волны мобилизации, не позволяют вести действия на нескольких оперативных или стратегических направлениях", – убежден Сергей Згурец, директор Defense Express.

Поэтому, скорее всего, враг сконцентрируется на решении политической задачи по полному захвату Донбасса и Луганской области, считает Згурец. Ближайший месяц-два главным направлением действий РФ может стать "донбасская дуга": Кременная-Бахмут-Авдеевка-Марьинка-Угледар.

Логичным для россиян было бы наступление из Беларуси. Это растянуло бы украинские силы и дало возможность провести операцию на Донбассе. Но, во-первых, кажется, сам Путин не знает, согласится ли на это Беларусь. Во-вторых, на территории Беларуси недостаточно группировок для проведения мощных операций, считает Самусь.

Читайте также: ГУР: Лукашенко – одна из целей России. Он это понимает и ему тяжело

По оценкам украинских пограничников, на территории Беларуси находится около 9000 российских военных, которых после обучения на полигонах перебрасывают на Донбасс.

Теоретически Россия может быстро сформировать десантно-штурмовые группы в несколько тысяч и попытаться провести десантную операцию из Беларуси. Но, по мнению экспертов, это будет суицидальная операция.

"Доминирования в воздухе у РФ нет. А без этого планирование десантных операций – это суицид. Особенно на фоне усиления возможностей украинских сил ПВО", – объясняет Самусь.

Даже если наступление из Беларуси и будет, украинская оборона и географические особенности (болота и леса) позволят его сдержать, говорит LIGA.net депутат Верховной Рады от Голоса, полковник СБУ Роман Костенко.

Можно вспомнить 24 февраля 2022, когда российские колонны техники спокойно зашли с севера. "Но сейчас они такое повторить не смогут, ведь большинство дорог контролируется ВСУ, – объясняет Костенко. – Поэтому для широкомасштабного наступления им потребуется больше оперативного пространства, которое в плохих погодных условиях будет играть на стороне обороняющихся".

Читайте также: Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСУ: ИСТОЩИТЬ, НАБЛЮДАТЬ И ГОТОВИТЬ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ

Для ВСУ ключевая задача на февраль – сделать невозможным российское наступление, минимизировав продвижение противника на тактических участках, нанося ему максимальный ущерб, и создать условия для контрнаступления.

Одним из наиболее очевидных соблазнов для ВСУ является запорожское направление с прорывом в Мелитополь и Бердянск, что позволит перерезать россиянам сухопутный коридор в оккупированный Крым.

"Но это на поверхности не только для нас, но и для врага", – говорит LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Читайте также: Запорожское направление ключевое для ВСУ, мы можем сделать Крым островом – нардеп Костенко

Перспективным участком для ВСУ может стать север Луганской области, а именно район Сватово и Кременной. По мнению Згурца, ситуация там достаточно неоднозначная, что создает предпосылки для действий ВСУ. Кременная может стать плацдармом для освобождения всей области, добавляет эксперт.

Враг это понимает, потому с севера через Валуйки (Белгородская область) заходят дополнительные подразделения и усиливают линию обороны в районе Сватово-Кременная.

Во второй половине февраля почва может быть готова к проведению операций. "Тогда россияне будут бесноваться на Донбассе, – говорит Самусь. – Но и Украина может провести свои операции, не дожидаясь поступления всех ресурсов. У нас есть направления, где это можно проводить".

Читайте также: Россияне усиливают некоторые группировки на юге в ожидании контрнаступления Украины – ВСУ

Сейчас погодные условия не позволяют россиянам на полную мощность использовать технику, что дает возможность ВСУ уничтожать ее благодаря высокоточному оружию, считает Костенко.

Сейчас политические цели Кремля преобладают над военной логикой. С одной стороны, это несет определенные риски для ВСУ из-за непредсказуемости российских действий, а с другой – может привести к чрезмерному использованию живой силы для самоубийственных операций, добавляет Згурец.

Обороняться всегда легче, чем атаковать, говорят эксперты. Поэтому главная задача ВСУ на февраль – максимально истощить врага, параллельно подготовив резервы к весеннему контрнаступлению и дождавшись обещанной Западом тяжелой техники – выглядит реалистичной.

"Пока россияне пытаются подготовить и одеть мобилизованных – наши ребята учатся в США, Британии и Германии. И ждут "леопарды" , – говорит Самусь. – Графики подготовки вооруженных сил идут в совершенно разные стороны. У нас идет накопление сил, а у них – истощение".

Однако истощать врага тоже нужно уметь. "На истощение врага можно затратить все резервы и тогда мы перейдем в позиционную войну, когда стороны будут перекидываться артиллерией, не имея ресурсов для наступления", – объясняет Костенко.

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ?

"Лучший сценарий для Украины сейчас – это оборонительное сдерживание и дальнейшее контрнаступление. Чтобы эта линия фронта не фиксировалась на неопределенное время, – говорит Мельник. – Затягивать войну Украине не стоит. Не факт, что время будет работать постоянно в нашу пользу".

Полноценных операций от ВСУ Самусь ожидает в середине-конце апреля.

"Атаковать в лоб – это не так просто. И может сложиться такая ситуация, что на середину-конец апреля у России будут большие пробелы, а у нас появились танки и Bradley ", – говорит Самусь.

Учитывая недостаточно быстрые темпы поступления техники и необходимость подготовки соединений, основной напряженный этап может перенестись на конец весны-лето, считает Згурец. Ведь переход из зимы в весну еще сложнее, чем переход из осени в зиму. Потому что все замерзшее начинает таять.

"В ближайшие две-три недели могут быть тактические обострения на донецком направлении, а дальше возможна определенная пауза, которую мы используем для создания новых частей за счет новой техники и подготовки контрнаступления", — резюмирует эксперт.

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рамштайн-8

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.