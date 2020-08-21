Навальный находится в коме и как дела у самого большого бизнеса. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 21 августа. Температура от +15 до +31, курс доллара 27.35

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Навальный находится в коме

"Невидимые герои беларуской революции" - мы нашли семь человек, которые очень сильно повлияли на историю протеста в Беларуси. Знаете, что их объединяет? Никто из них не мечтал о политической карьере: революция сама находит героев. Беларуская революция нашла прекрасных героев. Они точно справятся.

Этот текст очень диссонирует с тем, что случилось с главным российским оппозиционером Алексеем Навальным: его отравили. Ему стало плохо и он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навальный пребывает в состоянии комы. Это далеко не первый случай, когда критикам путинского режима становится очень плохо,(а самолет - любимое место): издатель Петр Верзилов, писатель Дмитрий Быкова, журналист Владимир Кара-Мурза, список можно продолжать долго. Навальному - выздоровлению. А Путину - посмотреть на Беларусь: революция не очень нужны герои, вожди, если народ достала бесконечная власть кровожадного диктатора. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Топ-10 крупнейших компаний Украины. Как дела у самого большого бизнеса

Мы посчитали, кто в Украине заработал больше всех в 2019 году. Металлургия, энергетика и ритейл - три кита украинского бизнеса, если судить по размеру выручки десяти крупнейших украинских компаний.



Есть неожиданности. К примеру, сеть АТБ зарабатывает уже больше Укрзализныци. А Мариупольский меткомбинат им Ильича Рината Ахметова опередил в рейтинге бывшую Криворожсталь. Лучший из аграриев - Кернел Андрея Веревского - на десятом месте. Больше по ссылке.

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