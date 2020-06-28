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28.06.2020, 20:00
Наводнения, Украина внедрит три безвиза с ЕС и старинный город под Днепром: новости недели

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки, ВОЗ отнесла Украину к странам с "ускоренным темпом распространения" COVID-19, главу Кировоградской ОГА задержали за взятку в 1,8 млн гривень, Украина внедрит три безвиза с ЕС, глава комитета соцполитики Рады заявила, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", в одном из самых холодных мест на Земле зафиксировали "рекордную" жару, а под Днепром раскопали остатки старинного города. Обзор LIGA.net.

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На Прикарпатье и Буковине масштабные паводки

Наводнения на Западной Украине (фото - Arsen Avakov/Twitter)

22 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Был объявлен второй - оранжевый уровень опасности. Людей эвакуировали из аварийных домов.

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Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах. В ночь на 23 июня в реке Белый Черемош видели авто, из которого звали на помощь; не успели - машину унесло, а днем из реки извлекли тело женщины.

23 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации, так как ожидалось повышение уровня воды до 6,5 метров. По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.

Глава Гослесагентства Заблоцкий заявил, что наводнения вызваны природными факторами: за последние три дня в Карпатах выпала месячная норма осадков. Больше всего - в Ивано-Франковской области.

Однако 26 июня прокуратура открыла уголовные дела за массовое уничтожение растительного покрова на западе Украины и другие нарушения законодательства, что могло привести к экологической катастрофе в регионе, которая наблюдается там в последние дни.

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Теги: новости недели, безвиз, наводнения
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