Назарбаев, Бойко в Москве и конфуз в Disneyland: новости недели

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Фото: ЕРА

18 марта неизвестный мужчина достал оружие в городском трамвае Утрехта и открыл огонь по другим людям. После стрельбы – скрылся. Погибли трое, еще пятеро человек – получили ранения.

В городе повысили до максимального уровень террористической угрозы.

Следователи нашли письмо, которое проливает свет на мотивы стрелка, вероятно, террористические.

В этот же день вечером полиция задержала главного подозреваемого, а через два дня еще одного мужчину. Главный подозреваемый уже признал свою вину и заявил, что действовал один.