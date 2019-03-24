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24.03.2019, 21:18
Назарбаев, Бойко в Москве и конфуз в Disneyland: новости недели

Стрельба в Нидерландах, срок Павлу Грибу в России, учения НАТО в Грузии, двойное гражданство для диаспоры, отставка Нурсултана Назарбаева, "долг" Украины перед оккупантом, переименование Астаны, Юрий Бойко в Москве, "список" Мари Йованович для генпрокурора, перенос Brexit, новые "Три мушкетера", безвиз с Таиландом, стрельба в Мали и конфуз в Disneyland. Обзор LIGA.net.

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Стрельба в Нидерландах

Фото: ЕРА

18 марта неизвестный мужчина достал оружие в городском трамвае Утрехта и открыл огонь по другим людям. После стрельбы – скрылся. Погибли трое, еще пятеро человек – получили ранения.

В городе повысили до максимального уровень террористической угрозы.

Следователи нашли письмо, которое проливает свет на мотивы стрелка, вероятно, террористические.

В этот же день вечером полиция задержала главного подозреваемого, а через два дня еще одного мужчину. Главный подозреваемый уже признал свою вину и заявил, что действовал один.

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Теги: новости недели
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