15-16 июня возле швейцарского городка Люцерн состоится большой саммит, на котором лидеры из по меньшей мере 106 стран будут обсуждать "формулу мира" президента Владимира Зеленского и пути завершения войны. На ней от США будет вице-президент Камала Гаррис и не будет представителей Китая.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что РФ давит на страны Глобального юга, чтобы их лидеры не ехали в Швейцарию, и за несколько дней до этого проведет встречу на уровне глав МИД БРИКС.

Россия стремится сорвать саммит, чтобы страны вне Запада не нашли общей позиции со сторонниками Украины, и не давили потом совместно на Москву, говорит LIGA.net экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Цели Пекина и Москвы все больше совпадают, добавляет LIGA.net аналитик Atlantic Council Мэттью Герачи. Китай хочет не мира, а ослабления Запада из-за войны и собственного усиления в многополярном мире.

Чего при таких раскладах ждать от Саммита мира – разбор LIGA.net.

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Россия консолидирует союзников. Украина – тоже

В преддверии Глобального саммита мира, 10-11 июня, Россия проведет встречу глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также Индия, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ) в Нижнем Новгороде.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель утверждает, что Россия оказывает безумное давление на лидеров БРИКС, чтобы те не ехали в Люцерну.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорит, что Россия оказывает безумное давление на страны БРИКС (Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND)

Путин боится саммита и стремится его сорвать, устроить параллельную встречу, заявил украинский президент Зеленский.

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Два события не совсем одновременны, говорит LIGA.net аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. Россияне не хотят механически перебить Саммит мира. Их ставка – в поддержку Глобального юга. Так же, как мы объединяем Запад.

Задача-минимум для РФ – отсечь значительную часть стран от Запада от поиска общих решений, говорит LIGA.net Павел Климкин.

"Москва хочет уменьшить присутствие незападных стран в Швейцарии. Россияне понимают: любая площадка для диалога с Западом способствует тому, что все большее количество лидеров начинает понимать потребность совместно двигаться к завершению войны", – считает экс-глава МИД (в 2014-2019 годах).

Саммит в Люцерне – политический толчок к поддержанию формулы мира, добавляет он. Это не означает, что видение Киева примут другие, но будет широкая дискуссия в этом направлении, что не нравиться России.

Успехом в Швейцарии будет сама встреча, на которой сотня лидеров будет обсуждать детали украинского подхода, говорит Капитоненко.

"Без простора для компромисса". Когда возможен мир

Посадить Украину и Россию на стол переговоров можно, но проблема в условиях, говорит Капитоненко. Россияне готовы говорить только на собственных позициях – потребуют уступок с украинской стороны.

У двух стран нет пространства для компромисса.

"Война выдвигает цену России и Украине. Пока обе считают, что способны ее платить, что имеют шансы на победу – будут воевать. Зона компромисса будет, когда цена войны станет неприемлемой для одной стороны или обеих", – уверен Капитоненко.

С Москвой можно разговаривать только с позиции силы, считает Климкин. Соответственно ее следует сформулировать. Этот процесс будет продолжаться в Швейцарии – попытка сделать более сплоченную и последовательную позицию мира.

"Нет перспектив для разговоров о постоянном мире, пока в Кремле не поймут, что война не приносит результатов. Украина России нужна, чтобы творить имперскую идеологию, которая без Киева невозможна. Посадить Москву за стол переговоров могут лишь значительные поражения на поле боя и конденсированное глобальное давление", – говорит Климкин.

"Роль Китая – ключевая"

Роль Китая в войне высокая, а дальше будет еще более определяющей, считает Капитоненко. У КНР огромный силовой потенциал.

Запад сделал ставку. Пекин еще не сказал окончательного слова, лишь обозначил позицию – поэтому имеет возможность для маневра: "Он не хочет фиксации поражения ни одной стороны, но компромиссное решение, которое потребует от Киева уступок, позволит России говорить о победе. И не позволит Западу говорить о своей".

Курортный городок Люцерна, где будет саммит (Фото: EPA-EFE/Michael Buholzer)

Чтобы никто не победил на поле боя, уточняет Климкин. Чтобы боевые действия остановились, и стороны начали переговоры уже при участии Пекина. Китайцам нужен статус-кво, в котором без КНР будет сложно что-нибудь решить. Для этого стремятся к диалогу с Западом – и создать новый порядок, который бы учитывал Пекин в мировой архитектуре безопасности.

"С одной стороны, Китаю нужно улучшение отношений с ЕС, а значит, чтобы война завершилась, – описывает он дилемму. – С другой, не хочет терять Россию, потому что считает себя в стратегическом соперничестве с США, и посредством войны рассчитывают ослабить Штаты".

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Китай четко высказал позицию по поводу войны, говорит LIGA.net аналитик Atlantic Council Мэттью Герачи. В совместном заявлении от 16 мая Си и Путин заявляют: "Для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и соблюдать принцип безопасности, учитывая законные интересы и беспокойство всех стран".

Об этом также свидетельствует совместное заявление Бразилии и Китая от 23 мая: "Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и настаивать на деэскалации для достижения полного прекращения огня. Страны должны поддержать международную мирную конференцию, признанную Россией и Украиной", добавляет Герачи.

"Китай отклонил участие в Люцерне, потому что Саммит мира построен вокруг мирного плана Зеленского, который Россия не признает. A, следовательно, он не принимает во внимание "законные интересы всех стран". Поскольку КНР все больше сближает позиции с РФ, то мирный план, с точки зрения Пекина, должно учитывать жалобы Москвы на расширение НАТО. С точки зрения китайцев, это "корни войны, которые следует устранить", – рассказывает Герачи.

Пекин ни разу не настаивал, чтобы мир требовал вывода войск РФ и восстановления целостности Украины, как требует Зеленский.

На самом деле Китай не слишком озабочен территориальными амбициями России в Украине, констатирует Герачи. Ибо его надежды на результаты войны не полностью совпадают с чаяниями Москвы. Однако Пекин хотел бы, чтобы влияние НАТО в Европе снизилось, и остановить то, что рассматривает как дальнейшее вторжение Запада в Тихоокеанский регион.

Си невыгодно значительное экономическое и военное ослабление России, он многое вложил в отношения с ней. Он просто стремится использовать войну, чтобы усилить Китай как глобального лидера, продвигать свое видение смещения мирового порядка в сторону многополярности.

И все это должно произойти за счет уменьшения влияния США.