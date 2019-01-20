Нечисть в Раде, клон Тимошенко и казус Зеленского: новости недели

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Владимир Зеленский (скриншот видео)

Комик Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, признал, что является совладельцем бизнеса в России, и уверяет, что в "ближайшее время" выйдет из кипрской компании Green Family LTD, которая в свою очередь владеет российской кинокомпанией.

В журналистком расследовании программы Схемы сообщалось, что Green Family LTD обладает еще двумя компаниями в РФ. По словам шоумена, эти две компании уже закрыты.

На реплику журналиста, что Грин Филмс снимает фильм "Вниз" и подавала заявку на государственное финансирование фильма в России, Зеленский ответил, что заявку подавали "те, кто занимается этой компанией" в РФ, так как компании переданы им в управление.