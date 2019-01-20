Нечисть в Раде, клон Тимошенко и казус Зеленского: новости недели

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Комик Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, признал, что является совладельцем бизнеса в России, и уверяет, что в "ближайшее время" выйдет из кипрской компании Green Family LTD, которая в свою очередь владеет российской кинокомпанией.
В журналистком расследовании программы Схемы сообщалось, что Green Family LTD обладает еще двумя компаниями в РФ. По словам шоумена, эти две компании уже закрыты.
На реплику журналиста, что Грин Филмс снимает фильм "Вниз" и подавала заявку на государственное финансирование фильма в России, Зеленский ответил, что заявку подавали "те, кто занимается этой компанией" в РФ, так как компании переданы им в управление.
Юрист Квартала 95 Иван Баканов подтвердил, что российская фирма Грин Филмз, получает в РФ роялти за продукцию, которая была изготовлена еще до 2014 года. Контракты, по его словам, заключены до 2021-2023 годов. Зеленский привел в пример проект "Сваты", контракт с которым был заключен до войны с Россией.
Накануне журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.