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20.01.2019, 21:30
Нечисть в Раде, клон Тимошенко и казус Зеленского: новости недели

Казус Зеленского, взрыв трубопровода в Мексике, нечисть в Раде, самая большая утечка данных в истории, галлюциногенные грибы для неизлечимо больных, провал плана А по Brexit, клон Тимошенко, отмена "запрета бандеризма" в Польше, жестокость подростков в Киеве, проклятие настоятеля Киево-Печерской лавры, День киборгов, 300 бургеров Трампа. Обзор LIGA.net.

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Казус Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Комик Владимир Зеленский, который заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, признал, что является совладельцем бизнеса в России, и уверяет, что в "ближайшее время" выйдет из  кипрской компании Green Family LTD, которая в свою очередь владеет российской кинокомпанией.

В журналистком расследовании программы Схемы сообщалось, что Green Family LTD обладает еще двумя компаниями в РФ. По словам шоумена, эти две компании уже закрыты.

На реплику журналиста, что Грин Филмс снимает фильм "Вниз" и подавала заявку на государственное финансирование фильма в России, Зеленский ответил, что заявку подавали "те, кто занимается этой компанией" в РФ, так как компании переданы им в управление. 

Юрист Квартала 95 Иван Баканов подтвердил, что российская фирма Грин Филмз, получает в РФ роялти за продукцию, которая была изготовлена еще до 2014 года. Контракты, по его словам, заключены до 2021-2023 годов. Зеленский привел в пример проект "Сваты", контракт с которым был заключен до войны с Россией. 

Накануне журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

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Галина Попцова
корреспондент
Галина Попцова
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Теги: Владимир Зеленский, шатдаун, запрет бандеризма, новости недели, Россия, петр порошенко, США, парубий, андрей парубий, Мексика, война, Донбасс, погибшие, дональд трамп, упц мп, взрыв, Москва, польша, киев, президент, Вадим Новинский, фото, видео, белый дом, рада, фсб рф, юлия тимошенко, Донецк, московский патриархат, дап, донецкий аэропорт, жестокость, подростки, выборы президента, администрация президента, mcdonalds, онуфрий, фастфуд, кандидат в президенты, юрий тимошенко, бургеры, день киборгов, Грин Филмз, Квартал 95, бизнес зеленского в рф, компании зеленского, нападение подростков, нечисть, взрыв в мексике
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