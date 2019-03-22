Неделя до выборов. На кого ставят самые богатые украинцы

За неделю до выборов LIGA.net выяснила, на кого поставили украинские олигархи и кого они видят следующим президентом Украины.

РИНАТ АХМЕТОВ. С верой в Вилкула и Ляшко

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Вилкул и Ляшко - именно эти ставки лучше всего иллюстрируют приоритеты человека, контролирующего до 30% ВВП страны. Согласно последнему опросу социологической группы Рейтинг, лидер Радикальной партии Олег Ляшко набирает на президентских выборах 5,8%, а замглавы фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул – 3,5%. И это явно не президентские цифры.

Как поясняет политолог Петр Олещук, у Ахметова первоочередная ставка – это парламентские выборы, которые должны состояться осенью 2019 года. Президентские выборы должны стать своеобразным трамплином для Ляшко и Вилкула перед штурмом парламента осенью. "У него цель – иметь несколько фракций и групп в следующем созыве, благодаря чему можно будет сохранить свои позиции", - считает Олещук.

Что касается президентских выборов, то здесь Ахметов исходит из того, что он – самый богатый человек в стране и любому президенту придется вести с ним диалог. Приемлемый вариант для Ахметова – второй срок Петра Порошенко. Главный аргумент – знаменитая формула Роттердам+.

При этом Ахметов лояльно относится и к другим проходным кандидатам и потенциальным участникам второго тура. Олигарх владеет одним из самых рейтинговых ТВ-каналов "Украина". По словам главного редактора Детектор.Медиа Натальи Лигачевой, в последнее время Юлия Тимошенко появляется в эфире ТРК Украина едва ли не каждый день. Часто в эфире канала Ахметова в положительном ключе показывают действующего президента, Ляшко и Вилкула. Последние двое бывают в студии каждую неделю, иногда по два раза. Кроме того, недавно впервые показали Владимира Зеленского.

ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ. Зеленский или Тимошенко

Главная идея Коломойского - кто угодно, лишь бы не Порошенко. По версии Коломойского, лишить Порошенко звания президента могут двое кандидатов – Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Со стороны Администрации президента и пропрезидентской фракции БПП регулярно слышно, что Зеленский – это марионетка Коломойского. В поддержку этой версии есть как минимум два факта. Первый - частое появление Зеленского на канале олигарха. Именно в новогоднем эфире "плюсов" комик объявил о решении баллотироваться в президенты, подвинув поздравление действующего президента. Без согласия Коломойского такое вряд ли бы произошло. Во-вторых, обеспечением безопасности Зеленского занимаются охранники олигарха и связи через третьих лиц в бизнесе.

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Команда Зеленского отрицает влияние Коломойского и заявляет, что все взаимоотношения сводятся к действующему контракту студии Квартал 95 с 1+1. Политолог Олещук отметил LIGA.net, что в последнее время Коломойский немного "охладел" к Зеленскому, понимая, что Тимошенко была бы более подходящим для него президентом. В силу того, что она давно в политике и от нее хотя бы приблизительно понятно, чего ожидать. В отличие от политического юнги Зеленского. "Коломойскому выгоднее, чтобы президентом стала Тимошенко, потому что она – более договороспособная и прогнозируемая", - считает политолог Олещук.

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Не согласен с этим тезисом политолог Игорь Петренко. "С одной стороны, у Тимошенко есть определенный бэкграунд и можно понять, как она будет действовать в той или иной ситуации. С другой стороны, этот бэкграунд и понимание политических процессов позволит ей варьировать в ряде вопросов", - отмечает Петренко. По его мнению, Коломойский понимает, что новый президент не сможет ему обеспечить мгновенного возвращения всех активов. Поэтому ему очень важна и парламентская история.

Для этого в президентских выборах участвует нардеп и неформальный владелец горнолыжного курорта Буковель Александр Шевченко. Его президентская кампания призвана мобилизовать электорат партии УКРОП перед парламентскими выборами.

Руководитель центра мониторинга и аналитики Детектор.Медиа Отар Довженко отмечает, что телеканал олигарха 1+1 позитивно показывает Зеленского, но довольно сдержанно. "Если на Интере Юрий Бойко появляется в каждом выпуске новостей несколько раз, то на 1+1 Зеленский в новостях даже не каждый день", - сообщил Довженко. Порошенко на "плюсах" появляется в основном в негативных сюжетах, в которых очень много критики со стороны Тимошенко.

ДМИТРИЙ ФИРТАШ. Бойко в президенты!

Еще один пример олигарха, нацеленного на парламентские выборы. По словам политолога Петренко, у Фирташа есть обида на действующего президента из-за невыполненных договоренностей, заключенных в 2014 году. "Отказ Кличко от баллотирования стал решающим фактором для победы Порошенко в один тур. Сейчас Фирташ и Левочкин не хотят, чтобы Порошенко снова стал президентом", - считает Петренко.

Сейчас у Фирташа возникают проблемы с его бизнес-активами. Наглядный пример: пару дней назад НАК Нафтогаз сообщил, что три облгаза Фирташа незаконно завышали счета за газ. Откровенная попытка лишить олигарха одного из основных источников дохода не может спокойно восприниматься в столице Австрии. К тому же, если верить источнику LIGA.net в БПП, в ближайшее время Фирташа таки должны экстрадировать в США, где его обвиняют во взятке в $18,5 млн для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии.

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Соратник Фирташа Сергей Левочкин опроверг LIGA.net эту информацию и, наоборот, заверил, что "через две-три недели он будет в Украине". По словам нардепа, якобы в ближайшие недели будут закрыты все судебные вопросы, что позволит Фирташу вернуться в Украину. Недавно Михаил Саакашвили тоже изъявил желание вернуться в Украину.

Горячо обсуждается полет Левочкина на последний день рождения Коломойского, где он пытался понять степень влияния олигарха на Зеленского. По словам собеседника LIGA.net в Народном фронте, Левочкин пытается выстроить отношения с теми, кто может заменить Порошенко на посту президента.

В этом контексте примечательно появление Зеленского в новостных сводках Интера, который входит в медиагруппу Фирташа/Левочкина. По словам главреда Детектор.Медиа Лигачевой, Зеленский долго находился в резервации: о нем не упоминал никто, кроме 1+1. "Но с определенного момента он стал появляться сначала на каналах Пинчука, а теперь и на ТРК Украина. Интер держался дольше всех: там Зеленского еще недавно называли "одним из кандидатов", не уточняя фамилию", - отметила она. При этом Зеленский упоминается в негативном либо нейтральном аспекте.

В первом туре Фирташ/Левочкин ставят на Юрия Бойко, а перед вторым туром будут определятся, в зависимости от того, кто пройдет. Главная же задача – успешно показать себя осенью на парламентских выборах.

ВИКТОР ПИНЧУК. Ставки - на всех

Дружба со всеми - кредо олигарха. Пинчук всегда старался быть одновременно равноудаленным и равноприближенным ко всем основным политическим игрокам. Он ни в кого особо не вкладывается в финансовом плане, но всем ключевым кандидатам в президенты предоставляет эфирное время на своих телеканалах. "Для Порошенко, Тимошенко и Гриценко делались идеально удобные эфиры Свободы слова, где в студии помимо зрителей и ведущего находились люди, поддерживающие исключительно их", - отмечает политолог Олещук.

При этом, как всегда, Пинчук будет принимать опосредованное участие в парламентских выборах, проталкивая своих лоббистов в различные политические проекты. "Я не вижу, чтобы Пинчук делал ставку на кого-то одного. Он готов работать со всеми и может идти на комфортные договоренности. Он при любой власти особо ничего не терял", - считает политолог Петренко.

"ICTV и СТБ в каждом выпуске новостей показывают Порошенко и Тимошенко, часто Гриценко, Ляшко и Вилкула, несколько раз показывали позитивно Зеленского. Негативно ни о ком не отзываются", - отметил в комментарии LIGA.net Отар Довженко.

Собеседники LIGA.net сходятся во мнении, что Пинчук дал бы эфирное время и Зеленскому, но выступления в прямом эфире не вписываются в предвыборную тактику Зе-кандидата в виду его ораторской несостоятельности.

ДРУГИЕ КРУПНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

Один из примеров - расправивший плечи Виктор Медведчук, который за пять лет президентства Петра Порошенко превратился во влиятельного бизнесмена с собственными телеканалами. "Медведчук нужен Порошенко, как канал связи с Россией для возможности обмена пленными", - считает Олещук. Кроме статуса официального переговорщика от Украины Медведчук нарастил медиасилу, фактически владея телеканалами 112 и NewsOne.

По словам Петренко, Медведчук не делает ставку на президентские выборы. "Он хочет зайти с солидной по размерам фракцией в парламент, где можно проводить конституционную реформу, урезать полномочия президента и проводить децентрализацию", - заявляет политолог. По его словам, Медведчук является автором нынешней модели управления в Украине, то есть парламентско-президентской республики. Ему же принадлежат другая конституционная инициатива времен президентства Леонида Кучмы – выбирать президента в парламенте. Поэтому очевиден интерес Медведчука именно к парламентским выборам.

Другим украинским бизнесменам, которые регулярно входят в различные топы самых богатых, не сильно принципиально, кто станет новым президентом. Если владелец МХП Юрий Косюк крайне заинтересован во втором сроке Порошенко, то такие люди, как владелец Укрлендфарминг Олег Бахматюк или, например, совладелец Кернел Андрей Веревский рассчитывают вложиться в парламентские проекты. По словам собеседника из парламентской коалиции, бизнесмены готовы профинансировать кампании ряда мажоритарщиков, чтобы в новом созыве иметь серьезное лобби своих интересов.

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