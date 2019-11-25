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25.11.2019, 09:30

Норвежцы ушли из Киевстара и возможное увольнение главы ГБР. Что вам надо знать этим утром

Норвежцы ушли из Киевстара и возможное увольнение главы ГБР. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 25 ноября. Погода -9--2, курс доллара 24.16. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Норвежский Telenor проиграл "российской" Альфе многолетнюю войну за Киевстар. Как это было

Что случилось. Норвежский телеком-холдинг Telenor на прошлой неделе продал свою долю акций в телеком-холдинге Veon. В него входят российский мобильный оператор Вымпелком (Beeline) и украинский Киевстар. Telenor получил за 8,9% акций Veon - $362 млн. 

Норвежцы полностью попрощались со своим российским партнером по бизнесу, Альфа Групп, (основатель и крупнейший акционер -  уроженец Львова, российский олигарх Михаил Фридман).

Почему это важно. Telenor - первый стратегический инвестор Киевстар. Скандинавский телеком-гигант сыграл важную роль в становлении крупнейшего мобильного оператора в Украине.

Хронология событий. В 1998 году норвежский Telenor стал крупным стратегическим инвестором Киевстар.

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  • В 2002 году в состав акционеров украинской компании вошел партнер норвежцев – российский Альфа Групп, которые тогда активно развивали компанию Вымпелком (Beeline). У Telenor сосредоточилось 56,5% акций, а у Альфы - 43,5%. Норвежцы включали Киевстар в свою отчетность. Тогда возник и первый конфликт. Россияне увидели, что вес Киевстара влияет на биржевые торги и захотели тоже показывать отчетность, но норежцы не разрешили.
  • В 2006 году россияне вывели в Украину бренд Beeline, несмотря на протесты норвежцев. Партнеры начали блокировать работу друг друга в российском Вымпелкоме и украинском Киевстаре. Суды проходили в Москве, Украине, России, Великобритании и США. 

  • Кризис 2008 года помирил компании. Гривня обвалилась с пяти до восьми за доллар и Киевстар потерял около $500 млн. Акционеры сели за стол переговоров. Компромисс был найден - объединить Киевстар и Вымпелком под одной компанией - Vimpelcom Ltd. Россияне получили 43,9%, норвежцы – 35,4% и еще 20,7%  находились в свободном обращении.

  • В Telenor в 2009 году потерял контроль над Киевстаром и превратился из мажоритарного акционера в опосредованного миноритария.
     
  • В 2011 году началось обострение конфликта между компаниями. Причиной послужил приход в компанию нового акционера из Египта, который получил 30,6% голосующих акций. Доля Telenor соответственно сократилась с 36 до 25%. Снова начались суды. 

  • В 2015 году Telenor решает продать акции в Vimpelcom. На тот момент у норвежцев было 33% обыкновенных акций оператора. В 2017 году доля норвежцев сократилась до 14,6%. В ноябре 2019 года прошла финальная сделка - 8,9% акций проданы. Больше об истории Киевстара читайте по ссылке.


Директора ГБР Романа Трубу могут и хотят уволить. Есть ли голоса в Раде

Что случилось. 15 ноября Верховная Рада 259 голосами поддержала поправку N320 в законопроект о ГБР, которой уволят все руководство органа, включая директора Романа Трубу. Однако парламенту необходимо еще проголосовать за сам проект закона, которым предлагается усилить роль директора ГБР: он будет отвечать за все ведомство и не сможет перекладывать ответственность на заместителей.

Поддержка в Раде. За поправку выступают депутаты фракции Слуга народа (209 за), Евросолидарность (26 за) и Голос (18 за). Против – ОПЗЖ, Батькивщина и группа За майбутнє (связывают с олигархом Игорем Коломойским). Также против выступают люди Коломойского внутри фракции СН. Хватит ли голосов за законопроект в целом - пока неизвестно. Законопроект поставят на голосование в начале декабря. 

Что будет если руководство ГБР уволят. В течение пяти дней со дня вступления в силу закона президент назначает временного директора ГБР. Полномочия временного директора прекращаются со дня назначения нового директора, которого изберут на конкурсе. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти членов – по трое от Кабмина, парламента и президента. Правительство выбирает кандидатов из числа рекомендаций от международных организаций. Саму комиссию формирует Офис президента. Кто может стать временным главой ГБР читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Доллар на дне, а гривня в шаге от рекорда. Мы разбирались, что происходило с гривней на прошлой неделе и, что будет дальше. Опрошенные LIGA.net финансисты ориентируются на следующей неделе на курсовой диапазон 24,11 – 24,45 грн/$.

2. МВФ уехал из Украины. Конкретики нет, но настроены позитивно. Украинская сторона надеется завершить формирование финальной версии меморандума "плюс-минус" за неделю.

3. Топ-100 дорогих украинских брендов. IT-стартапы поднимаются вверх. Наверху списка по-прежнему Моршинська ($550 млн), Новая Почта ($310 млн) и Rozetka ($302 млн). В рейтинге появились новички-  IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12 место со стоимостью в $150 млн. Также стартап PetCube оказался на 51 месте со стоимостью $25 млн.

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Теги: Роман Труба, Киевстар, гбр, эмейл-рассылка
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