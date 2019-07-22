Нос к носу: где продолжается борьба за мандат

Результаты парламентских выборов по спискам уже понятен. В Раду проходят пять партий Слуга народа, Оппоплатформа, Евросолидарность, Батькивщина и Голос. В 120-130 мажоритарных округах победу также будут праздновать выдвиженцы партии Владимира Зеленского. Кандидаты пропрезидентской силы смогли потеснить таких мастодонтов в политике и бизнесе как Сергей Кивалов, Борис Колесников, Александр Третьяков, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Валерий Писаренко. Остались десяток округов, где продолжается борьба за мандат. LIGA.net рассказывает об округах, где до сих пор непонятно, кто отпразднует победу.

1. ПРОРОССИЙСКОЕ ДЕРБИ. МЕДВЕДЧУК ПРОТИВ АХМЕТОВА

В Луганской области в большинстве округов побеждают представители партии Оппоплатформы с отрывом. В прифронтовом (округ N105) Счастье - все иначе. По состоянию на 22:00 подсчитано 50% голосов. Разрыв между кандидатом Викторией Гриб из партии Оппоблок и Сергеем Медведчуком из Оппоплатформы - 72 голоса. Гриб – 375, Медведчук – 334. Сергей Медведчук - брат одного из лидеров Оппоплатфомы, кума российского президента Виктора Медведчука, а Виктория Гриб - руководитель направления по устойчивому развитию ДТЭК (Ахметов).

Медиа, принадлежащие Ринату Ахметову, телеканал Украина и сайт Сегодня трубят, что Гриб победила, а брат Медведчука вышел в эфир 112 канала и заявил, что военным выдавали по два бюллетеня и Гриб получила на 230 голосов больше. "Меня знают практически все жители этого города. Я за это время сросся с ними, и общался практически с каждым. Как же такое могло происходить?" - жалуется брат Медведчука на кандидата от Ахметова. Представители Гриб заявляют, что члены окружной комиссии отказываются принимать документы и намеренно затягивают подсчет.

2. ЛЬВОВСКИЙ ОЛИГАРХ ПРОТИВ ГОЛОСА

Во Львове (округ N118). Тут продолжается борьба между львовским олигархом, большим подрядчиком Укрзалізниці Богданом Дубневичем и выдвиженкой Голоса, замдиректора фирмы по торговле металлом Галиной Васильченко. Подсчитано 97,84% бюллетеней. Разрыв в пользу Васильченко - 975 голосов.

В 2014 году в этом округе праздновал победу Дубневич, а в 2012 году он проиграл тут кандидату от Свободы Юрию Михальчишину. Сегодня Святослав Вакарчук в экстренном заявлении в связи "с воровством голосов в пользу Дубневича" в этом округе обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить волеизъявление украинцев. В Голосе говорят, что их параллельный подсчет показывает преимущество Васильченко на более 1500 голосов. Напряжение на округе Дубневич не комментировал.

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3. ДЕПУТАТ ОТ ПОРОШЕНКО ПРОТИВ СЛУГИ НАРОДА

За еще один западный округ (округ N68) борются представители старой и новой власти. Депутат от БПП, ужгородский бизнесмен Роберт Гурват противостоит выдвиженцу Слуги народа - 27-летнему беспартийному менеджеру немецкого завода автодеталей Гроклин-Карпаты Александу Пекарю. На 22:00 подсчитано 93,75% голосов. Разница между кандидатами - 174 голоса в пользу мажоритарщика СН. У Пекаря – 12 700, у Гурвата – 12 526 голосов.

В официальном паблике Слуги народа отметили, что в этом округе зафиксировано много нарушений и массовый подкуп. Результаты выборов будут оспорены в суде. Местные СМИ пишут со ссылкой на штаб Гурвата, что он победил Пекаря с разрывом в 320 голосов.

4. ЗАСТРОЙШИК ОТ УКРОПА ПРОТИВ АГРАРИЯ СЛУГИ НАРОДА

Застройщик и депутат Ивано-Франковского облсовета от УКРОПа Дмитрий Сиреджук пошел на выборы в качестве самовыдвиженца (округ N89). Его основным оппонентом стал директор фирмы Агро-лидер Владимир Тимофийчук от Слуги народа. В округе подсчитано 62,42% голосов. УКРОПовец опережает представителя пропрезидентской партии всего на 154 голоса. У Сиреджука - 7 523, у Тимофийчука – 7369 голосов. Известно, что за Тимофийчука приезжал агитировать Дмитрий Разумков, в сети можно найти забавный предвыборный ролик Тимофийчука. Кандидат от СН заявил, что побеждает согласно результатам параллельного подсчета голосов и обвинил оппонента в попытке вбрасывания фальшивых бюллетеней в урны. Реакции Сиреджука пока не было.

5. САМЫЙ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ ОКРУГ

В Киевской области (округ N92) сложилось уникальное противостояние, когда сразу четверо кандидатов идут нос к носу и могут победить. Тут подсчитано 55.09% голосов по состоянию на 22:00. Разрыв между первым и вторым местом – 489 голосов.

- Валерий Колюх, партия Слуга народа - 20,64% (6 246 голосов) - профессор кафедры политических наук, КНУ им. Т.Г. Шевченко. Помощник беглого нардепа Александра Онищенко. В 2002 и 2014 году баллотировался в Раду самовыдвиженцем, а в 2015 году – в Киевский горсовет от Батькивщины.

- Виктор Свитовенко, Батькивщина - 19,02% (5 757 голосов) – бизнесмен, директор фирмы по изготовлению кормов для животных.

- Виталий Гудзенко, самовыдвижение 19,01% (5 753 голосов) – самовыдвиженец, депутат от фракции БПП, побеждал на этом округе в 2014 году. 11 часов назад в Facebook он написал, что желает успехов следующему депутату от этого округа. Видимо, уже сдался. В комментариях к его посту, пользователи пишут, что по параллельному подсчету голосов победил кандидат от Слуги народа.



- Александр Ференец 17,25% (5 220 голосов) – самовыдвиженец, собственник нескольких фирм по аренде.

6. ДЕПУТАТ ОТ ПОРОШЕНКО ПРОТИВ СЛУГИ НАРОДА

Даже в базовом регионе представителям политсилы Петра Порошенко нужно бороться за депутатский мандат (округ N15). Депутат Винницкого облсовета от БПП Лариса Билозир 35,32% (13 352 голосов) сражается с представителем Слуги народа Виталием Пращуком 31,02% (11 728 голосов). В округе подсчитано лишь 55% бюллетеней. Разница между первым и вторым местом 1624 голоса.

7. ДЕПУТАТ ОТ ПОРОШЕНКО ПРОТИВ УЧИТЕЛЯ СЛУГИ НАРОДА

Продолжается борьба между самовыдвиженцем и депутатом БПП Владимиром Арешонковым 27,56% (21097 голосов) и представителем Слуги народа Вячеславом Сигачевым 26,51% (20292 голосов). Подсчитано 97,32% на 22-00. Разрыв составляет 805 голосов. Также на этом округе баллотировался представитель Народного фронта Сергей Пашинский. Он финиширует только третьим.

8. "НОВЫЙ ЛИДЕР" ИЗ СЛУГИ НАРОДА ПРОТИВ ГЕНЕРАЛА

Соседний округ в Житомирской области (округ N64) даже более интересен цифрами, чем предыдущий. Тут член депутатской группы Возрождение, генерал-полковник милиции и доктор юридических наук Виктор Разводовский пытается повторить успех предыдущих выборов. Ему противостоит, уже традиционно, кандидат от Слуги народа - житомирский бизнесмен и участник проекта на ICTV Новые лидеры Сергей Кузьминых. По состоянию на 22-00 на округе подсчитано 91,53% бюллетеней. Разводовский операжает соперника из СН всего на 744 голоса.