Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса 25 октября. Эксперты обеспокоены его инициативой. Что происходит – разбиралась LIGA.net

Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день выборов 25 октября. Он пообещал задать пять "важных вопросов", но не сказал, о чем. Эксперты заявляют, что инициатива Зеленского оставляет больше вопросов, чем ответов, и предполагают, что президент пытается мобилизовать избирателей перед выборами и повлиять на их мнение в день голосования. При этом они бьют тревогу, называя его инициативу "беспределом" и "наступлением на государственный строй". Что стоит за идеей Офиса президента, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 октября президент Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором анонсировал проведение всеукраинского опроса в день выборов. По его словам, избирателям зададут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улицах, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас никогда раньше не спрашивали". Какие именно вопросы, Зеленский не рассказал, но обещал сообщить позже.

В Офисе президента уточнили, что речь идет не о референдуме. Опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а его основная цель – "узнать, что на самом деле думает народ". Нардеп Слуги народа Евгения Кравчук добавила, что опрос не будет оплачен из госбюджета и пройдет без участия ЦИК. Его организуют волонтеры и, возможно, какие-то социологические службы. При этом она не уточнила, как можно быть уверенным в достоверности результатов.

Таким образом Офис президента решил привлечь к голосованию молодежь, включив вопросы, которые их заинтересуют. Могут спросить о легализации каннабиса, – сообщает ZN.ua

Источники ZN.ua в ОП сообщили, что изначально Зеленский хотел включить в опрос тему оккупированного Крыма и Донбасса, однако это "может быть слишком сенситивно", потому туда включили вопросы, которые заинтересуют молодежь. По данным издания, опрос проведут в форме экзит-пола за частные деньги. Планируется напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле участков будут предлагать заполнить приходящим на выборы.

Экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил в Telegram, что первый вопрос озвучат 14 октября, а затем будут оглашать по одному в день: "Опрос пройдет в виде голосования своеобразными "бюллетенями", но не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле участков. Голосование является добровольным". Кравчук также заявила, что опрос проведут не на избирательных участках.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко в комментарии LIGA.net называет инициативу Зеленского "наступлением на государственный строй". По ее словам, у президента нет полномочий оглашать всеукраинский опрос, также он не может "всунуть" какие-то вопросы на выборы, где избирают местных политиков.

"Избиратель должен прийти и выбрать кандидата. Если будут поставлены какие-то другие вопросы – это будет наступление на государственный строй. Мы не знаем, какие это вопросы, мы не можем сделать сознательный выбор, у нас нет процедуры", – заявляет эксперт.

Фактически Зеленский ставит под сомнение представительскую демократию, – считает Кириченко

"Президент говорит, что страной управляешь ты. Ты имеешь право выработать какое-то решение, и оно будет реализовано. Фактически он ставит под сомнение представительскую демократию. Как далее это реализовывать? Президент будет указом вводить в силу ответы, которые мы получим?", – говорит Кириченко. По ее мнению, сегодня это выглядит как попытка мобилизации и влияния на мнение электората.

"Любые опросы в день выборов – это де-факто псевдореферендум, который проводить без закона опасно и вредно", – говорит в комментарии LIGA.net нардеп Голоса Роман Лозинский, уточняя, что идея о проведении опроса появилась около месяца тому назад – "тему подняли в стенах парламента, парламент сказал "нет".

Проведение таких опросов без закона о референдуме – это беспредел со стороны гаранта конституции, который взял и вытер об нее ноги, – заявляет Лозинский

По мнению Лозинского, в инициативе Зеленского есть два ключевых риска. Первый - манипуляция мнением избирателей: "Ты идешь на избирательный участок, к тебе подходят и задают вопрос, который может натолкнуть тебя на какую-то мысль, побудить тебя на какие-то действия, смену твоего выбора". А второй – "легитимизация решений, которые ОП, возможно, уже приготовил, а теперь хочет освятить их якобы мнением людей".

"Закон о референдуме регулирует, какие вопросы задавать можно, а какие нельзя. Проведение таких опросов без каких-либо законов о референдуме – это беспредел со стороны гаранта конституции, который взял и вытер об нее ноги", – заявляет нардеп, уточняя, что наибольший риск может быть в "очень манипулятивно сформулированных вопросах".

Александр Клюжев из общественного движения ОПОРА говорит LIGA.net, что исходя из заявления Зеленского, нельзя определить, какая законодательная основа у этого мероприятия, но можно предположить, что этот опрос будет проводиться вне помещения для голосования: "Речь идет о какой-то политической инициативе, которая будет разворачиваться параллельно с голосованием, но вне избирательных участков".

Президент мобилизует электорат, который лоялен к нему или к политической силе, которую он поддерживает, – считает Клюжев

"Какая методология, какая цель этих опросов – непонятно. Важно, чтобы власть прояснила, что это за инициатива, кто ее финансирует, кто ее организовывает и как она соотносится с избирательным процессом. Это вопрос безопасности, вопрос средств финансирования", – уточняет эксперт.

По его мнению, инициатива создает риск злоупотребления административным ресурсом: "Если это опрос, который вне участка будет относиться к избирательной кампании СН и государство потратит через какие-то механизмы ресурсы на проведение этого опроса, хотя он является мобилизационной технологией в пользу СН, то будет вопрос о злоупотреблении админресурсом". Но говорить об этом рано, считает он, поскольку слишком мало информации.

При этом Клюжев заявляет, что этим выступлением и оглашением опроса президент "мобилизует электорат, который лоялен к нему или к политической силе, которую он поддерживает".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук говорит, что вопросы уже определены и этому "предшествовала кропотливая социологическая работа". Вопросы, по словам нардепа, озвучит сам Зеленский. При этом Стефанчук назвал опрос "пробником референдума", поэтому некоторые вопросы затем могут вынести и на референдум.

Внештатный советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что спекулятивные темы, подразумевая "(подачу – ред.) воды в Крым, особые статусы отдельных регионов и т.д.", выносить на публику никто не намерен, потому что "сначала нужно отстроить правильные процедуры, а потом обсуждать что-то большое и глобальное". В пример он привел вопрос о 10- или 12-летнем обучении в школе: "Если 80% общества ответит "десятилетка", то именно это должно определять нашу образовательную стратегию, а не неосознанное копирование чьих-то стандартов".

Это как в сериале, когда заканчивается эпизод. Самое интересное в следующей серии. Но это не сериал, а реальные выборы, где люди формируют власть на местах, – говорит Кириченко

"Кто их (голоса – ред.) будет считать, как это будет происходить, есть ли у нас к ним доверие, где там наблюдатели. Куча вопросов о последствиях и как это реализовывать", – заявляет Кириченко.

"Если будут публиковать какие-то данные и люди будут принимать в этом участие с большим преимуществом, поддержкой, то это подрывает все легитимные органы представительской демократии, кроме президента. Последствия непредсказуемы. Их можно было бы спрогнозировать, смотря на вопросы, но мы их не видим... Это как в сериале, когда заканчивается эпизод. Самое интересное в следующей серии. Но это не сериал, а реальные выборы, где люди формируют власть на местах", – резюмирует Кириченко.

Мы понимаем, что есть подготовка какой-то большой манипуляции, – считает Лозинский

Лозинский называет происходящее манипуляцией мнением людей и считает, что ключевым может стать не результат, а сам процесс проведения опроса: "Это скрытая политическая агитация, срыв избирательного процесса и не конкурентные условия проведения выборов".

"У президента большое желание сделать что-то. Сделать что-то вопреки закону, вопреки конституции, и даже если говорить о качественных социологических исследованиях, то они не готовятся за 12 дней. Мы понимаем, что есть подготовка какой-то большой манипуляции. Если бы речь шла о реальном опросе мнения людей, это же хорошо – спрашивать людей, это нужно делать… но зачем это делать в день выборов?", – резюмирует нардеп.

Похожего мнения придерживается и Клюжев, заявляя, что "этот опрос не имеет никакого отношения ко всеукраинскому опросу". Он считает, что если это избирательная технология, то "конечная цель – мобилизация лояльного электората: "И это также будет, наверное, частью последующей деятельности правящей партии в парламенте <...> Это политический результат. Я думаю, если опрос проведут – его используют те, кто его инициировал. Юридических последствий тут не может быть".

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