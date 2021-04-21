Новейшая история столичного ВДНГ, мутация коронавируса. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. ВДНГ раздора: что искали силовики в его павильонах. Новейшая история Экспоцентра

Новейшая история столичного ВДНГ - это миниатюрная альтернативной истории Украины, которая не случилась. После Революции достоинства на ВДНГ пришли новые люди, сделали необходимые болезненные реформы, и рост экономики (финрезы) и очевидное развитие не заставили себя долго ждать.

В большой Украине все было не так удачно. Но, похоже, ВДНГ стал подтверждением теории, что точек перемен для изменения всей системы должно быть очень много, иначе система начинает их атаковать и выдавливать.

На прошлой неделе силовики демонстративно атаковали директора ВДНГ Евгения Мушкина. Мы разбирались, зачем они приходили и рассказали новейшую историю Экспоцентра. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Про мутації ковіду і чи можна щепитися різними вакцинами – пояснює імунолог Борис Донськой

Чи можна нам щепитися двома різними вакцинами від ковіду, якщо вибору немає? Чи виділяє щеплений вірус? Що нам варто знати про мутації ковіду і в які перегони ми з ним граємо? Важливе інтерв'ю з імунологом Борисом Донським. Більше за лінком.

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