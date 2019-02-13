Новое имя в деле Гандзюк. Кто такой Данила Доценко

Сегодня подозреваемый в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер внезапно назвал имя якобы еще одного причастного к преступлению: главы одного из департаментов СБУ Данила Доценко. В Службе безопасности через несколько часов ответили: обвинения – абсурд и клевета. Кто такой Доценко, в чем его обвиняет Мангер и зачем ему это может быть нужно – коротко от LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня на заседании суда по избранию меры пресечения Мангер заявил: глава Департамента СБУ Данила Доценко – заказчик убийства Гандзюк. Таким образом, подозреваемый отверг собственную причастность и обвинил сотрудника органа, который ведет против него следствие. "Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции Херсонской области", - сказал Мангер на суде. Кроме того, он заявил, что Гандзюк работала с СБУ, а курировал ее – Доценко. В то же время, блогер и активист Роман Синицин отметил в комментарии LIGA.net, что о подобном сотрудничестве никогда не слышал. "Честно говоря, я расцениваю это как бред. Я с Катей довольно близко дружил и не слышал никогда, что она плотно общалась с какими-то сотрудниками СБУ", - сказал он.

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Мангер, после "раскрытия" фамилии сотрудника СБУ, заявил, что опасается за собственную жизнь.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Заявление Мангера прозвучало в адрес сотрудника СБУ, который за последние пять лет занимал высокие посты в этом органе. Историк по образованию, до 2014 он был сотрудником Черновицкого управления СБУ, следующие два года – глава одного из управлений департамента защиты национальной государственности СБУ. В начале июня 2016 года Доценко возглавил Крымское управление Службы безопасности, которое возобновило работу в Херсоне. На этой должности Доценко представлял глава ведомства Василий Грицак, а позже президент Петр Порошенко присвоил ему звание генерал-майора.

Два года назад Доценко стал главой управления СБУ в Херсонской области, а через четыре месяца возглавил Департамент защиты национальной государственности СБУ.

О характере и частоте общения Мангера и Доценко неизвестно, кроме того, что сообщил сам глава облсовета на суде: в личных беседах Доценко говорил ему о своей ненависти к партии ВО Батькивщина, Юлии Тимошенко и намерении уничтожить партию на территории Херсонской области. В прошлом году в адрес Доценко прозвучало обвинения от замглавы Батькивщины Сергея Соболева в том, что сотрудник СБУ занимается дискредитацией Тимошенко в интересах действующего президента.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. "Я так понимаю, что тактика защиты – создать конфликт интересов между следственным органом и подозреваемым. Но если объективно, то все те обвинения против генерала СБУ, которые озвучены Мангером, имели бы хоть какой-то вес, если бы легли в основу заявления в правоохранительные органы", - отметил юрист Маси Найем.

Действительно, в течение шести месяцев после нападения на Гандзюк Мангер так и не обратился в правоохранительные органы, а сказал о якобы причастности Доценко только на суде. Сам Мангер на заседании заявил, что "не вмешивался, чтобы не мешать следствию". У СБУ другая версия: глава Херсонского облсовета сделал заявление, чтобы дискредитировать доказательства СБУ на суде и ходатайствовать о передаче дела в другой орган. В целом же слова Мангера пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская назвала "абсурдом" и "клеветой", что вызывает "даже не удивление, а возмущение". Будут ли слова Мангера приобщаться к делу – в ведомстве не уточняют.

Роман Синицин также считает, что цель защиты Мангера – передача дела в Национальную полицию либо на повторное расследование. Кроме того, по его мнению, очевидны попытки адвокатов Мангера "затянуть процесс, размыть контекст" и сместить акценты", хотя неясно, "почему для этого был выбран какой-то генерал СБУ".