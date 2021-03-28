Блокировка сайтов РФ, арест агента НАБУ и пробка в Суэцком канале: новости недели

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СНБО ввел новые санкции против чиновников и компаний из РФ, по делу о создании ЧВК произошло несколько арестов, в Украине растет число областей в красной зоне, Азарова подозревают в госизмене, СБУ пришла с обысками в организацию Медведчука, в Украину прилетела вакцина CoronaVac, а Суэцкий канал перегородил севший на мель контейнеровоз. Обзор LIGA.net .

СНБО ввел санкции против чиновников МВД РФ и заблокировал ряд пропагандистских сайтов

Маргарита Симоньян, главред Russia today (скриншот с YouTube-интервью Ксении Собчак)

23 марта Совет нацбезопасности и обороны решил применить персональные экономические санкции против ряда российских чиновников, компаний и веб-сайтов. В тот же день президент Владимир Зеленский ввел решение совета в действие, подписав об этом соответствующий указ.

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Санкции были введены против 23 россиян и трех граждан Франции – депутатов Европарламента, которые в 2020 года незаконно посещали оккупированный Крым. В числе прочих в санкционном списке оказались заместители главы и другие чиновники МВД, сотрудники миграционной службы, руководители ФСБ и замминистра труда РФ.

С полным списком тех, к кому были применены санкции, можно ознакомиться тут.

Санкции против физлиц включают блокировку активов, запрет на вывод капитала из Украины за границу, запрет въезда на украинскую территорию, отказа в предоставлении и аннулирование виз, запрет на участие в приватизации.

Кроме физлиц, санкции коснулись также 81 российской компании – например, Черноморнефтегаза, Массандры, Сибирской нефтегазовой компании и так далее, и 20 сайтов РФ - в их число попали ИТАР-ТАСС, Газета.ру, Лента.ру, Россия сегодня (Russia today) и другие.

С полным списком можно ознакомиться тут.

Санкции против юрлиц включают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала с территории Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и запрет на пользование их сетями, а также блокировку сайтов на украинской территории.

Срок действия всех санкций – три года.

Примечательно, что одновременно с введением новых санкций СНБО решил исключить из санкционных списков физлиц 2018 и 2019 года "министра угольной промышленности" террористов ДНР Игоря Ивакина, а также двух бизнесменов РФ, бывших владельцев Просвязьбанка Олега и Дмитрия Ананьевых. Были исключены из списков и несколько российских компаний.

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