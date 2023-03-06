Правительство назначило директора НАБУ – почти через год после окончания срока экс-руководителя Артема Сытника. Им стал Семен Кривонос, глава Госинспецкии архитектуры и градостроительства, бывший заместитель начальника Одесской таможни.

У Кривоноса в бекграунде нет опыта в единственном, чем занимается НАБУ – зато есть связи с заместителем Ермака, говорит LIGA.net глава ЦПК Виталий Шабунин: "Это не значит, что Кривонос плохой. Не гарантирует, что он будет связан с Банковой. Но заставляет нас еще более тщательно следить за деятельностью НАБУ".

Что известно о новом директоре НАБУ, как проходил конкурс, и поможет ли назначение Украине на пути в ЕС – коротко пишет LIGA.net.

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ЧТО ПРОИЗОШЛО. 6 марта Кабмин назначил Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро, которое с апреля 2022-го было без постоянного руководителя.

Члены Кабмина поддержали назначение единогласно. Не голосовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, поскольку имеет конфликт интересов из-за тесных "деловых отношений" с Кривоносом.

Кривонос заявил, что будет стремиться к тому, чтобы потенциальные коррупционеры боялись НАБУ лишь при мысли о взятке.

Кривонос в 2015-16 годах работал первым заместителем начальника Одесской таможни, когда местную ОГА возглавлял Михеил Саакашвили. С мая 2021 года и до сегодняшнего назначения возглавлял Госинспецкию архитектуры и градостроительства (ДАМІ).

Саакашвили одобрительно высказывался про Кривоноса и утверждал, что его назначение в ДАМІ поддерживал глава Офиса президента Андрей Ермак. А жена Кривоноса работала в департаменте КГГА по вопросам самоуправления, когда его возглавлял Алексей Кулеба – нынешний заместитель Ермака.

Глава ЦПК Виталий Шабунин также пишет, что у Кривоноса есть связи с бизнес-партнером Кулебы Тимуром Ткаченко, который указывал, что пользуется квартирой жены Кривоноса в Киеве.

Кривонос в комментарии "Схемам" говорил, что знаком с Кулебой лет восемь, но утверждал, что никаких профессиональных связей с замглавы ОП не имеет. LIGA.net обратилась за комментариями к Ермаку (о словах Саакашвили) и Кулебе (о знакомстве с Кривоносом).

По данным "Схем", Кривонос попадал историю с двумя делами о взятках на $120 000. В одном он был обличителем коррупции. В другом – фигурантом, но Офис генпрокурора закрыл его из-за отсутствия состава.

В 2016-м Кривонос побеждал в конкурсе на директора Одесского управления НАБУ, но отказался его возглавлять. "Схемы" утверждают, что он отказался от должности в момент, когда журналист Дмитрий Гнап готовил публикацию о невнесении им в декларацию дорогой квартиры.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Кривонос – это серая лошадка конкурса, говорит LIGA.net Ярослав Юрчишин, нардеп фракции Голос, член антикоррупционного комитета Верховной Рады.

По словам нардепа, с одной стороны, у него есть позитивные качества – управленческий опыт, работа в команде Саакашвили. С другой – Юрчишину в принципе сложно говорить о полной самостоятельности и отсутствии привязок нового директора к Офису президента.

"И это вызов, – отмечает нардеп. – Кривоносу придется работать в НАБУ, восстанавливая доверие, а не имея сразу безоговорочное доверие".

У Кривоноса также нет профильного опыта в расследованиях коррупции, говорит LIGA.net Шабунин. Все эти факторы не означают сами по себе, что новый директор будет связан с Банковой, но заставляет ЦПК пристально следить за деятельностью НАБУ.

В команде Зеленского отрицают влияние власти на решения конкурсной комиссии и напоминают, что за утверждение финалистов проголосовали двое из троих международных экспертов: Драго Кос и Повилас Малакаускас. "Или надо в посольстве уже назначать, чтобы таких вопросов не было?" – возмущается собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

Конкурс и назначение директора НАБУ – одна из рекомендаций Еврокомиссии, которые получила Украина вместе со статусом кандидата в ЕС. Их нужно выполнить, чтобы стартовали переговоры о вступлении в Евросоюз, которые Украина хочет начать уже в 2023 году.

СПРАВКА. Осенью вокруг конкурса был . Осенью вокруг конкурса был скандал : через непрофильный комитет по градостроительству пытались провести законопроект c лазейками для назначения лояльных власти кандидатов. После возмущения послов G7 и общественности его сняли с повестки и приняли исправленный законопроект.

У ЦПК нет претензий к законности конкурса, говорит Шабунин. Но, по его мнению, были процедурные ошибки, которые отсекли от финала достойных кандидатов с высоким результатом.

Как пример такого кандидата Юрчишин приводит Руслана Габриэляна. Он был в группе детективов НАБУ по расследованию дела замглавы ОП Олега Татарова, занимал второе место среди 22 финалистов на должность директора Бюро, но был исключен, поскольку комиссия посчитала, что у него нет пятилетнего опыта руководителя.

"Да, была ошибка в процедурах. Но в принципе международники не захотели пользоваться своим превалирующим голосом, – говорит Шабунин. – Мой вывод: Банковая научилась хакать даже те конкурсные комиссии, где есть голос международников. Поэтому надо совершенствовать механизм".

Замглавы антикоркомитета Елена Мошенец (фракция СН) говорит в комментарии LIGA.net, что требования на конкурсе были строгими, но все равно назначение директора НАБУ вызывает дискуссии. "Такое – не впервые. В 2015 году назначение директором НАБУ Артема Сытника сопровождалось скандалом: другой претендент даже обращался в суд и требовал признать незаконными результаты", — говорит нардеп.

ЧТО ДАЛЬШЕ. После назначения Кривоноса премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии. Но пока это неправда, говорит Шабунин: закон об отборе судей КСУ не приведен в соответствие с выводом Венецианской комиссии.

"Безотносительно того, что говорит премьер-министр, мы не выполнили все требования и не двигаемся дальше, – отмечает Шабунин. – Это ведь не я говорю – есть куча заявлений Еврокомиссии … Поэтому пока слова Шмыгаля – это желаемое за действительное".

На назначение пока не отреагировали партнеры, но, скорее всего, они приветствуют завершение конкурса, считает Юрчишин: "Процедурно замечаний нет. Конечно, есть позиция Карэн Гринавей, которая не поддержала окончательный список. Но это позиция одного члена комиссии. Я думаю, существенных замечаний у партнеров не будет".

В работе Кривоноса одним из главных индикаторов будут первые решения – назначение замов. По словам Шабунина, по ним будет видно логику нового директора, можно судить о зависимости или независимости.

Антикоррупционный комитет также будет следить за деятельностью нового директора, заверяет Юрчишин. На комитет Кривоноса позовут со временем – когда он освоится и сможет говорить по сути.

"Партнеры также будут очень ждать первых результатов нового руководителя, – подытожил нардеп. – По меньшей мере, что он не будет сбавлять нынешних темпов работы НАБУ, а в идеале – наращивать".

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