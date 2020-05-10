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10.05.2020, 20:00
Новый формат "Минска", кресло для Саакашвили и самое странное имя: новости недели

Кабмин продлил карантин до 22 мая, но с ослаблением с 11-го, полного возобновления международного авиасообщения летом не будет, САП открыла дело против экс-генпрокурора Руслана Рябошапки, глава Офиса президента предложил новый формат переговоров в Минске, Зеленский дал должность Саакашвили (в ответ Грузия отозвала посла из Киева), а у Илона Маска и Grimes родился сын - они решили дать ему самое странное имя. Обзор LIGA.net.

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Карантин в Украине продлили до 22 мая. С 11-го смягчают запреты

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства.

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Далее правительство будут принимать решения в зависимости от ситуации с пандемией в мире и Украине.

В то же время с 11 мая смогут работать (при условии соблюдения норм карантина):

- Салоны красоты;

- Парки, скверы и зоны отдыха;

- Заведения общепита с заказами на вынос и летними террасами;

- Нотариусы, адвокаты, стоматологи и аудиторы;

- Магазины непродовольственных товаров, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

- Музеи, библиотеки;

- Сервисы бытовой техники;

- Заведения бытового обслуживания населения. Ранее Кличко говорил, что под "бытовым обслуживанием" подразумеваются: СПА салоны, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, тату салоны и прочее;

- Разрешат тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах.

7 мая Кабмин опубликовал детальное постановление о смягчении карантина. 

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Теги: новости недели, михаил саакашвили
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