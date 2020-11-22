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22.11.2020, 20:00
Новый президент Молдовы, обыски в музее Майдана и вес коронавируса: новости недели

Новым президентом Молдовы стала Санду, комитет ГА ООН принял обновленную резолюцию по Крыму, Маркарова может стать новым послом Украины в США, футбольный матч Швейцарии против Украины отменили из-за коронавируса, в музее Революции достоинства прошли обыски, а ученые узнали вес коронавирусных частиц в больном – и в мире. Обзор LIGA.net.

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Пророссийский Додон проиграл. Санду – новый президент Молдовы

Майя Санду (Фото – Dumitru Doru, EPA)

15 ноября во втором туре президентских выборов в Молдове бывшая премьер-министр Майя Санду победила действующего президента Игоря Додона. Она набрала 57,75% голосов, у Додона – 42,25%. Значительное преимущество Санду дали заграничные голоса молдован. 

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Президент Владимир Зеленский поздравил Санду с победой. Глава государства отметил, что ждет укрепления отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов". Позднее Зеленский добавил, что "начал утро с хорошего телефонного разговора" с Санду и выразил уверенность "в евроинтеграции наших народов".

"С нетерпением жду визит коллеги в Киев", – резюмировал он.

Также Санду с победой поздравила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Поздравляю Майю Санду! Ваша победа – это четкий запрос на борьбу с коррупцией и восстановления уважения к верховенству права. Это путь к процветанию в будущем", – отметила Ляйен. По ее словам, ЕС готов поддержать Молдову.

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал, что "народ Молдовы четко выбрал курс, для которого приоритетами будут правосудие, реальная борьба с коррупцией и более справедливое общество. ЕС готов усилить наше тесное партнерство".

Читайте также: Путин потерял Додона. Санду сбросила с Молдовы "русский мир" – и это в интересах Украины



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Теги: новости недели, коронавирус
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