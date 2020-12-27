Новый штамм COVID-19, звонок Навального в ФСБ и "Щедрик" от оркестра США: новости недели

В Великобритании выявили новую мутацию COVID-19, дело Татарова передали из НАБУ в СБУ, Навальный позвонил "одному из отравителей" в ФСБ, вакцинация в Украине пройдет в пять этапов, Зеленский выдвинул идею о возможности всеобщей мобилизации, а военный оркестр США спел для украинцев "Щедрик". Обзор LIGA.net .

В Британии выявили новый штамм коронавируса: данных о его сверхопасности пока нет

Иллюстративное фото (depositphotos.com)

На юге Англии обнаружили новый вариант COVID-19, который, вероятно, может распространяться быстрее. Несмотря на отсутствие доказательств повышенной опасности такого штамма, большинство стран закрыли авиасообщение с Британией.

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21 декабря глава МОЗ Британии Мэтт Хэнкок заявил, что новый штамм коронавируса "вышел из-под контроля", но вакцинация поможет разрешить эту ситуацию.

Другие страны отреагировали на появление нового штамма COVID-19 по-разному.

В Германии отметили, что вся эта ситуация "вызывает обеспокоенность", но в целом "мутация вирусов – это нормально" и на вакцинацию она не повлияет. Аналогичную позицию заняли и в ВОЗ, заявив, что вирусы постоянно мутируют и меняются, а усугубления тяжести заболевания COVID-19 пока не наблюдается.

В Австралии в опасности нового штамма усомнились: главные врачи страны заявили, что за прошедшее время коронавирус претерпел уже несколько тысяч мутаций и нет "однозначных доказательств", что именно этот штамм может что-то существенно изменить.

В Украине в Центре общественного здоровья заявили, что новый штамм может быть более заразен для людей старше 60 лет, но данных о более тяжелом течении болезни или росте смертности пока нет. По данным ЦОЗ, в нашей стране случаев "британского штамма" зарегистрировано пока не было.

Кроме того, в украинском НАН уверены, что существующие вакцины от коронавируса с успехом сработают и против нового варианта коронавируса, выявленного в Великобритании.

23 декабря британцы заявили о выявлении еще одного нового варианта COVID-19 – оба заразившихся контактировали с заболевшими, которые приехали из ЮАР. Спустя день была обнаружена еще одна мутация коронавируса – на этот раз в Нигерии.

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