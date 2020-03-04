Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Денис Шмыгаль премьер-министр

Шмыгаль в 2018 году работал в холдинге ДТЭК Рината Ахметова (директор Бурштынской ТЭС). После прихода к власти Зеленского стал губернатором Ивано-Франковской области, затем - вице-премьером - министром развития громад.