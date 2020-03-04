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Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика - Фото
Коллаж LIGA.net
Александр Надельнюк
04.03.2020, 19:38

LIGA.net в удобной форме показала изменения в составе Кабинета Министров Украины

Денис Шмыгаль

премьер-министр

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Шмыгаль в 2018 году работал в холдинге ДТЭК Рината Ахметова (директор Бурштынской ТЭС). После прихода к власти Зеленского стал губернатором Ивано-Франковской области, затем - вице-премьером - министром развития громад.

Вице-премьер по европейской интеграции

Дмитрий Кулеба

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Вадим Пристайко

экс-министр иностранных дел
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Вице-премьер и министр по реинтеграции оккупированных территорий

Созданы должность и министерство

Алексей Резников

представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр иностранных дел

Вадим Пристайко

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Дмитрий Кулеба

министр иностранных дел
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр финансов

Оксана Маркарова

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Игорь Уманский

экс-первый заместитель министра финансов Украины
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр Кабинета министров

Дмитрий Дубилет

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Олег Немчинов

экс-государственный секретарь Минмолодежи в правительстве Гройсмана
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр обороны

Алексей Загороднюк

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Андрей Таран

работал в составе ТКГ в Минске
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр общин и территорий

Денис Шмыгаль

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Алексей Чернышов

глава Киевской ОГА
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр социальной политики

Юлия Соколовская

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Марина Лазебная

экс-глава Государственной социальной службы
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр здравоохранения

Зоряна Скалецкая

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Илья Емец

директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр спорта

Создано министерство

Вадим Гутцайт

президент Федерации фехтования Украины
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
Министр ветеранов

Оксана Коляда

Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Сергей Бессараб

заместитель начальника Генштаба
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Остались министрами

Михаил Федоров

вице-премьер, министр цифровой трансформации
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Арсен Аваков

министр внутренних дел
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Денис Малюська

министр юстиции
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Владислав Криклий

министр инфраструктуры
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Не назначены, согласно законодательству становятся исполняющими обязанностей

Тимофей Милованов

министр экономического развития, торговли и аграрной политики
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Алексей Оржель

министр энергетики
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Владимир Бородянский

министр культуры
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

Анна Новосад

министр образования
Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика
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