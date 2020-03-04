Новый состав правительства, кого на кого поменяли. Инфографика

LIGA.net в удобной форме показала изменения в составе Кабинета Министров Украины
Денис Шмыгаль
премьер-министр
Шмыгаль в 2018 году работал в холдинге ДТЭК Рината Ахметова (директор Бурштынской ТЭС). После прихода к власти Зеленского стал губернатором Ивано-Франковской области, затем - вице-премьером - министром развития громад.
Вице-премьер по европейской интеграции
Дмитрий Кулеба
Вадим Пристайко
экс-министр иностранных дел
Вице-премьер и министр по реинтеграции оккупированных территорий
Созданы должность и министерство
Алексей Резников
представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске
Министр иностранных дел
Вадим Пристайко
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел
Министр финансов
Оксана Маркарова
Игорь Уманский
экс-первый заместитель министра финансов Украины
Министр Кабинета министров
Дмитрий Дубилет
Олег Немчинов
экс-государственный секретарь Минмолодежи в правительстве Гройсмана
Министр обороны
Алексей Загороднюк
Андрей Таран
работал в составе ТКГ в Минске
Министр общин и территорий
Денис Шмыгаль
Алексей Чернышов
глава Киевской ОГА
Министр социальной политики
Юлия Соколовская
Марина Лазебная
экс-глава Государственной социальной службы
Министр здравоохранения
Зоряна Скалецкая
Илья Емец
директор Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ
Министр спорта
Создано министерство
Вадим Гутцайт
президент Федерации фехтования Украины
Министр ветеранов
Оксана Коляда
Сергей Бессараб
заместитель начальника Генштаба
Остались министрами
Михаил Федоров
вице-премьер, министр цифровой трансформации
Арсен Аваков
министр внутренних дел
Денис Малюська
министр юстиции
Владислав Криклий
министр инфраструктуры
Не назначены, согласно законодательству становятся исполняющими обязанностей
Тимофей Милованов
министр экономического развития, торговли и аграрной политики