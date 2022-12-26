UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

Цей матеріал також доступний українською
Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО - Фото
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)
26.12.2022, 18:15

В Энгельсе снова прогремели взрывы на авиабазе со стратегическими самолетами ВКС России. ВСУ объясняют: это результат агрессии против Украины

На аэродроме в Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики России, второй раз за месяц прогремели взрывы. В День армейской ПВО РФ.

Россия утверждает, что сбила украинский беспилотник на подлете. ВСУ констатируют: подобные взрывы происходят все чаще.

"Россия и в прошлый раз заявляла, что все сбила, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Они просто прозевали еще один удар в то же место. Скорее всего, при тех же условиях".

Что показала вторая серия взрывов в Энгельсе о ВСУ и ПВО России, может ли это повлиять на ракетный террор Кремля – коротко на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Ночью 26 декабря в районе российской стратегической авиабазы в Энгельсе, "сердце" ядерной триады РФ, прогремели новые взрывы. С камер видеонаблюдения видно зарево на горизонте, а на некоторых видео местных жителей слышно сирену.

Это вторая с 5 декабря атака на базу в Энгельсе, которая расположена в 600-700 км от подконтрольной Украине территории.

Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

Минобороны РФ утверждает, что авиатехника не пострадала, украинский беспилотник сбили на подлете, а якобы от его обломков на аэродроме погибли трое военных. Российские пропагандисты пишут, что ракета ПВО ударила беспилотник "по касательной" траектории – и тот попал в здание.

Сообщения пропагандистов звучат как полная ахинея, говорит LIGA.net главред Defense Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, "после такого бреда понятно – там была настоящая "бавовна".

"РФ и в прошлый раз заявляла, что все сбили, но какие-то россияне погибли, – напоминает Катков. – А потом оказалось, что на аэродроме Дягилево (под Рязанью. – Ред.) выведены из строя два Ту-22М3".

Украина, как и в случае с ударами 5 декабря, не признает, чей это был беспилотник. Однако взрывы в Энгельсе – следствие российской агрессии, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, еще предстоит увидеть спутниковые снимки, чтобы оценить результаты взрывов, но уже сейчас понятно: на аэродроме "хорошо покурили", был сильный взрыв. "Если россияне думали, что война не коснется кого-нибудь в глубоком тылу, то они глубоко ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще", – добавил Игнат.

Читайте также: Украина ударила по аэродромам в Энгельсе и под Рязанью беспилотниками "Стриж" – Politico

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Если что-то случается два-три раза, то это еще не закономерность, но уже и не случайность, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Предыдущий удар по Энгельсу, вероятно, был нанесен с помощью модифицированных советских реактивных БПЛА "Стриж", предполагал Катков и говорили источники западных медиа. Главред Defense Express не исключает: сейчас удар могли нанести тем же оружием.

"Они просто прозевали еще один удар в то же место. Скорее всего, при тех же условиях, – говорит Катков. – Даже время примерно совпадает. Это опять-таки об "аналогов нет" российской ПВО".

После 5 декабря россияне пытались сделать все, чтобы не допустить повторного удара по Энгельсу, считает Мельник.

"Я думаю, россияне сделали все что могли, – согласен Катков. –  Усилили ПВО, радиолокационное обнаружение. Они сделали все с теми ресурсами, которые были, но этого оказалось недостаточно".

Накануне на аэродроме находились самолеты, их почти не перемещали с 21 декабря, описывает спутниковые SAR-снимки Defense Express. По мнению Мельника, главные цели удара – попытаться предотвратить ракетный обстрел Украины, повредить самолеты или хранилища ракет.

Также есть сообщения, что были ликвидированы российские военные пилоты, отмечает Игнат. И для Украины это важная информация.  

 

Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

Подобные удары вглубь российской территории – политически довольно рискованный шаг, ведь западные партнеры опасаются эскалации, добавляет Мельник. Но их эффект оправдывает риск.

Взрывы на стратегических аэродромах указывают на проблемы с управлением в армии РФ, отмечает Катков. По его словам, командующего российскими войсками и воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина должны были бы наказать, но этого не происходит.

"Шойгу и Герасимов являются начальниками Суровикина, – напоминает Катков. – И после такого провала с повторными ударами по Энгельсу они должны были бы снять Суровикина и наказать всю линейку его подчиненных. Но структура управления у них не работает".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Сейчас – этап установления последствий, объясняет Мельник. Собирается информация об эффективности поражения цели, чтобы внести коррективы в координаты для будущих атак.

Оптических спутниковых снимков с последствиями удара может и не быть, предупреждает Катков. В Энгельсе плотная облачность – если она сохранится, россияне успеют замести следы.

Но у ВСУ есть и другие средства разведки, напоминает эксперт. Например, купленный фондом Притулы спутник ICEYE, который имеет технологию SAR и способен "видеть" сквозь облака.

Еще после предыдущих взрывов РФ рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам, отмечает Игнат. По словам Каткова, россиянам будет сложно это сделать снова – у них не так много аэродромов, пригодных для приема стратегических бомбардировщиков.

"Они привязаны к Энгельсу. Они могут улетать, но будут базироваться в Энгельсе в любом случае, потому что инфраструктуру (аэродрома. – Ред.) нельзя перенести за месяц и даже два", – говорит Катков.

Удары по Энгельсу не приведут к отказу России от ракетного террора Украины, ведь в понимании российского руководства было бы "не по-пацански" его прекращать, считает Мельник.

Наоборот, РФ может устроить обстрел в ближайшее время, добавляет Катков: такие удары планируются заранее – и российские командующие попытаются выполнить приказ, чтобы избежать ответственности.

Однако взрывы в Энгельсе показали, что у России нет эффективной эшелонированной ПВО, и она не может быстро решить эту проблему, считает глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев. А Украина с высокой результативностью способна поражать стратегические цели в глубине России и наращивает количество дальнобойного вооружения.

"Спустя некоторое время может наступить момент, когда мы с Россией поменяемся местами, – подытожил Чернев. –  Украина сможет наносить россиянам больше разрушительных ударов, чем они нам, и это станет еще одним фактором нашей победы. Бумеранг обязательно вернется".

Читайте также: Интервью | Кирилл Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Марк Сировой

Журналист LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв самолет аэродром авиабаза вкс рф Ту-160 саратов Ту-95МС энгельс стриж
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 