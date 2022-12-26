Новый удар по Энгельсу. Как Украина поздравила Россию с Днем ПВО

На аэродроме в Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики России, второй раз за месяц прогремели взрывы. В День армейской ПВО РФ.

Россия утверждает, что сбила украинский беспилотник на подлете. ВСУ констатируют: подобные взрывы происходят все чаще.

"Россия и в прошлый раз заявляла, что все сбила, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Они просто прозевали еще один удар в то же место. Скорее всего, при тех же условиях".

Что показала вторая серия взрывов в Энгельсе о ВСУ и ПВО России, может ли это повлиять на ракетный террор Кремля – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Ночью 26 декабря в районе российской стратегической авиабазы в Энгельсе, "сердце" ядерной триады РФ, прогремели новые взрывы. С камер видеонаблюдения видно зарево на горизонте, а на некоторых видео местных жителей слышно сирену.

Это вторая с 5 декабря атака на базу в Энгельсе, которая расположена в 600-700 км от подконтрольной Украине территории.

Минобороны РФ утверждает, что авиатехника не пострадала, украинский беспилотник сбили на подлете, а якобы от его обломков на аэродроме погибли трое военных. Российские пропагандисты пишут, что ракета ПВО ударила беспилотник "по касательной" траектории – и тот попал в здание.

Сообщения пропагандистов звучат как полная ахинея, говорит LIGA.net главред Defense Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, "после такого бреда понятно – там была настоящая "бавовна".

"РФ и в прошлый раз заявляла, что все сбили, но какие-то россияне погибли, – напоминает Катков. – А потом оказалось, что на аэродроме Дягилево (под Рязанью. – Ред.) выведены из строя два Ту-22М3".

Украина, как и в случае с ударами 5 декабря, не признает, чей это был беспилотник. Однако взрывы в Энгельсе – следствие российской агрессии, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, еще предстоит увидеть спутниковые снимки, чтобы оценить результаты взрывов, но уже сейчас понятно: на аэродроме "хорошо покурили", был сильный взрыв. "Если россияне думали, что война не коснется кого-нибудь в глубоком тылу, то они глубоко ошибались. Как видим, такие вещи происходят все чаще", – добавил Игнат.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Если что-то случается два-три раза, то это еще не закономерность, но уже и не случайность, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

Предыдущий удар по Энгельсу, вероятно, был нанесен с помощью модифицированных советских реактивных БПЛА "Стриж", предполагал Катков и говорили источники западных медиа. Главред Defense Express не исключает: сейчас удар могли нанести тем же оружием.

"Они просто прозевали еще один удар в то же место. Скорее всего, при тех же условиях, – говорит Катков. – Даже время примерно совпадает. Это опять-таки об "аналогов нет" российской ПВО".

После 5 декабря россияне пытались сделать все, чтобы не допустить повторного удара по Энгельсу, считает Мельник.

"Я думаю, россияне сделали все что могли, – согласен Катков. – Усилили ПВО, радиолокационное обнаружение. Они сделали все с теми ресурсами, которые были, но этого оказалось недостаточно".

Накануне на аэродроме находились самолеты, их почти не перемещали с 21 декабря, описывает спутниковые SAR-снимки Defense Express. По мнению Мельника, главные цели удара – попытаться предотвратить ракетный обстрел Украины, повредить самолеты или хранилища ракет.

Также есть сообщения, что были ликвидированы российские военные пилоты, отмечает Игнат. И для Украины это важная информация.

Подобные удары вглубь российской территории – политически довольно рискованный шаг, ведь западные партнеры опасаются эскалации, добавляет Мельник. Но их эффект оправдывает риск.

Взрывы на стратегических аэродромах указывают на проблемы с управлением в армии РФ, отмечает Катков. По его словам, командующего российскими войсками и воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина должны были бы наказать, но этого не происходит.

"Шойгу и Герасимов являются начальниками Суровикина, – напоминает Катков. – И после такого провала с повторными ударами по Энгельсу они должны были бы снять Суровикина и наказать всю линейку его подчиненных. Но структура управления у них не работает".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Сейчас – этап установления последствий, объясняет Мельник. Собирается информация об эффективности поражения цели, чтобы внести коррективы в координаты для будущих атак.

Оптических спутниковых снимков с последствиями удара может и не быть, предупреждает Катков. В Энгельсе плотная облачность – если она сохранится, россияне успеют замести следы.

Но у ВСУ есть и другие средства разведки, напоминает эксперт. Например, купленный фондом Притулы спутник ICEYE, который имеет технологию SAR и способен "видеть" сквозь облака.

Еще после предыдущих взрывов РФ рассредоточила стратегическую авиацию по разным аэродромам, отмечает Игнат. По словам Каткова, россиянам будет сложно это сделать снова – у них не так много аэродромов, пригодных для приема стратегических бомбардировщиков.

"Они привязаны к Энгельсу. Они могут улетать, но будут базироваться в Энгельсе в любом случае, потому что инфраструктуру (аэродрома. – Ред.) нельзя перенести за месяц и даже два", – говорит Катков.

Удары по Энгельсу не приведут к отказу России от ракетного террора Украины, ведь в понимании российского руководства было бы "не по-пацански" его прекращать, считает Мельник.

Наоборот, РФ может устроить обстрел в ближайшее время, добавляет Катков: такие удары планируются заранее – и российские командующие попытаются выполнить приказ, чтобы избежать ответственности.

Однако взрывы в Энгельсе показали, что у России нет эффективной эшелонированной ПВО, и она не может быстро решить эту проблему, считает глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев. А Украина с высокой результативностью способна поражать стратегические цели в глубине России и наращивает количество дальнобойного вооружения.

"Спустя некоторое время может наступить момент, когда мы с Россией поменяемся местами, – подытожил Чернев. – Украина сможет наносить россиянам больше разрушительных ударов, чем они нам, и это станет еще одним фактором нашей победы. Бумеранг обязательно вернется".

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