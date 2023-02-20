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Обзор | Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Цей матеріал також доступний українською
Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве (фото - ЕРА)
20.02.2023, 14:40

Только два президента США – Дональд Трамп и Барак Обама – не нашли времени побывать в Украине

В Киев впервые за 15 лет прибыл президент СШАДжо Байден, с необъявленным визитом. Его предшественники на посту президента, Дональд Трамп и Барак Обама, не посчитали нужным посетить Украину.

Кто из американских президентов, когда и зачем приезжал в Украину: подборка коротких фактов и фото от LIGA.net.

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Джордж Буш-старший, 41-й президент США. Август 1991 года. Нанес визит в Киев сразу после визита в Москву, за три недели до провозглашения Независимости Украины. В своих выступлениях поддерживал советского президента Михаила Горбачева.

Его речь в Раде с подачи редактора The New York Times Уильяма Сафайра получила ироничное название "Котлета по-киевски": в ней он предостерегал украинцев от "суицидального национализма". На английском у слова chicken (цыпленок) есть второе значение: трус.

Тогда Буш отказался от встречи со сторонниками независимости в Киеве.

Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Билл Клинтон, 42-й президент США. 14 января 1994 года. Самолет Клинтона, летевший в Москву, совершил промежуточную посадку в Борисполе. В аэропорту его встретил Леонид Кравчук.

Детали этой встречи не разглашали, визит был неофициальным. Известно, что они пообедали и дали короткую пресс-конференцию. После встречи с прессой Кравчук и Клинтон на личных самолетах улетели в Москву, где президенты Украины, России (тогда – Ельцин) и США подписали соглашение о полном ядерном разоружении Украины, которое должно было гарантировать неприкосновенность наших границ.

Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

11-12 мая 1995 года. Клинтон приехал в Украину уже по приглашению второго президента Леонида Кучмы. Это был первый официальный визит президента США в независимую Украину.

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Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

5 июня 2000 года. Клинтон прилетел в Украину в третий раз – по пути в Японию. Планировалось, что визит продлится два дня, но его сократили до пяти часов. Клинтон встретился с Кучмой: согласно пресс-релизам, обсуждались проблемы консервации Чернобыльской АЭС и строительства "Укрытия", запуск украинских спутников украинскими ракетоносителями, квоты на экспорт ферросплавов.

После этого Клинтон выступил на Михайловской площади: заявил, что США нужна сильная демократическая Украина-партнер, цитировал Шевченко и закончил выступление словами: "Слава Україні!"

Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Джордж Буш-младший, 43-й президент США. 31 марта – 1 апреля 2008 года. Накануне Буш призвал НАТО открыть дорогу для Украины и Грузии – на фоне угроз РФ о том, что она не потерпит этого на своей границе.

В Киеве Буш встретился с третьим президентом Виктором Ющенко, подтвердил поддержку евроатлантической интеграции Украины и заверил, что этот вопрос не станет предметом торга с РФ: "Я твердо верю, что Украине и Грузии нужно дать (дорожную) карту… В недавнем телефонном разговоре с Путиным я сказал, что еду для этого в Бухарест".

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Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Джо Байден, 46-й президент США. 20 февраля 2023 года прибыл в Киев с необъявленным визитом – официально он направлялся в Польшу, где собирался "послать сигнал Путину". По данным CNN, он приехал под покровом ночи – визит готовился в полной тайне.

О том, что президент США на самом деле в Киеве, украинцы узнали из фото и видео: Байден и Зеленский на Михайловской площади почтили память погибших защитников Украины. Подробнее о визите Байдена в Украину, его итогах и значении LIGA.net расскажет вечером в теме дня.

Оба Буша, Клинтон, теперь – Байден. Кто из президентов США посещал Украину: факты и фото

Джо Байден – один из рекордсменов по количеству посещений Украины, но в должности вице-президента США. До сегодняшнего визита он побывал в Украине пять раз: трижды в 2014-м, когда Россия развязала войну в Украине, затем в декабре 2015 и январе 2017 года.

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Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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Владимир Зеленский джо байден война России в Украине байден в киеве
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