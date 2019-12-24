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24.12.2019, 09:00

Обмен пленными и цены на бензин. Что вам надо знать этим утром

Обмен пленными и цены на бензин. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 24 декабря. Температура от +6 до +8, курс доллара 23.28

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Падение промпроизводства в Украине ускорилось

Промышленное производство сократилось  на 7,5% в прошлом месяце по сравнению с ноябрем 2018-го. Ещё хуже, что промпроизводство падает шестой месяц подряд: такая себе рецессия в «старой экономике» Украины. Вредно ли это для всей экономике? Точно не полезно. Хотя и не критично: вклад промышленности в ВВП около 20%. То есть Украина может и дальше расти при падающей промышленности на торговле, услугах, строительстве и финсекторе, Правда, не очень долго. Нужны инвестиции, которых сейчас немного.

Почему заводы и фабрики сбавляют темп? Во- первых, это мировой тренд промпроизводство падает почти везде, что бьет по Украине. Во-вторых, сильная гривня невыгодна промышленникам, а наша валюта мировой лидер укрепления +19% к доллару за год. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Зеленский призвал сети АЗС к реальному снижению цен на бензин

Мы привыкли, что с подорожанием валюты АЗС мгновенно повышают ценник. Уже несколько месяцев происходит обратный процесс — гривня крепнет, но цены на заправках снижаются со скрипом. Владимир Зеленский предложил торговцам топливом ускориться. Они не против, но есть встречная просьба. Больше по ссылке

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Украина договорилась об обмене пленными до Нового года

Договорились. Заложники Кремля вернутся в Украину до наступления нового года. Стороны обменяют "установленных" на "установленных", то есть тех, наличие кого подтверждают обе стороны. Многих украинцев террористы не хотят отдавать и потому не признают, что они где-то в их тюрьмах. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Депутаты проголосовали за электронный документооборот в Раде

Эпохальное событие. Депутаты проголосовали за то, чтобы в следующем году избавить себя от бумажного документооборота. Это значит, что больше никаких законопроектов и объяснительных записок, правок на листках А4. Все в онлайне, все в системе. Это поможет: а) ускорить прохождение законопроектов, б) уменьшить количество махинаций. Больше по ссылке

Текст дня. Децентрализация Зеленского. Что это такое и как будет выглядеть

В команде президента Владимира Зеленского хотят провести свою децентрализацию в Украине. Она не сильно отличается от идеи их предшественников. Законопроект изменит административное устройство Украины, введет институт префектов и даст президенту возможность увольнять местных топ-чиновников. LIGA.net выделила пять главных изменений законопроекта президента. Больше по ссылке.

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Теги: децентрализация, Владимир Зеленский, бензин, обмен пленными, эмейл-рассылка
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